Melanie Thandiwe Newton, connue sous le nom de Thandiwe Newton, est une célèbre actrice britannique. Née le 6 novembre 1972 à Londres, elle gagne en notoriété à partir des années 2000, grâce à son rôle de Nyah Nordoff-Hall dans Mission : Impossible 2.

Au cours de sa carrière, Thandiwe Newton a reçu plusieurs distinctions comme le BAFTA Award pour la meilleure actrice dans un rôle secondaire (Collision), Primetime Emmy Award pour son rôle dans Westworld et des nominations aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards pour sa performance dans Westworld. Et en reconnaissance de ses contributions au cinéma et à la charité, elle a été honorée Officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) en 2019.

Revoyons ensemble quelques-uns de ses meilleurs films et séries TV.

Mission : Impossible 2 (2000)

Réalisé par John Woo, Mission : Impossible 2 est un classique du cinéma d’action avec Tom Cruise. Ethan Hunt doit récupérer un virus mortel, Chimera, et son antidote, Bellerophon, après que Sean Ambrose (un ancien agent) ait volé ce dernier.

On retrouve Thandiwe Newton dans le rôle de Nyah Nordoff-Hall, une célèbre voleuse et ancienne amante de Sean Ambrose. Elle a été recrutée par le FMI pour serrer Ambrose et aider Hunt à récupérer le virus.

Le premier volet a réussi l’exploit de se détacher de la série originale pour devenir un thriller riche en suspens. Malheureusement, cela n’a pas été le cas de cette suite. Elle passe directement à la vitesse supérieure et ignore complètement le concept de base pour devenir un banal film d’action.

Pour apprécier l’incroyable talent de Thandiwe Newton, voici la bande-annonce du film :

Beloved (1998)

Beloved raconte l’histoire de Sethe, une ancienne esclave qui travaillait dans une plantation du Kentucky avant la guerre de Sécession. Désormais libre, elle vit dans une maisonnette en périphérie de Cincinnati. Si la maison semble ordinaire, elle abrite néanmoins le fantôme d’une jeune fille nommée Beloved.

Incarné par Thandiwe Newton, le personnage de Beloved est incroyablement intrigant. D’ailleurs, anecdote intéressante, le prénom africain de Thandiwe Newton signifie « Bien-aimée » (Beloved). C’est comme si le rôle lui était destiné.

Voici sa bande-annonce :

Westworld (2016 – 2022)

Westworld est une série télévisée créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, produite par J. J. Abrams et Bryan Burk. L’histoire se déroule dans un parc d’attractions futuriste recréant différents univers, dont celui du Far West du XIXe siècle.

Thandiwe Newton interprète l’androïde Maeve Millay, l’un des personnages principaux de la série. Dans une interview avec le journal Le Figaro, l’actrice révèle que la série a totalement changé sa vie. « Cette série est arrivée à un moment de ma vie où j’étais prête à tout arrêter. J’avais pris ma décision. Je voulais écrire… Ce que je fais maintenant d’ailleurs. »

Ci-dessous un lien vers la bande-annonce :

Solo : A Star Wars Story (2018)

Êtes-vous prêt à repartir à l’aventure avec le Faucon Millenium ? Ce récit vous embarque en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie, Han Solo, et de son imposant copilote Chewbacca.

Dans cette nouvelle histoire, Thandiwe Newton joue le rôle de Val Beckett, une experte en tir au fusil blaster. Selon Jonathan Kasdan, scénariste du film, Newton a été incroyable dans son rôle : « Avec le recul, Thandiwe Newton a été trop bonne dans le rôle de Val. Et trop intéressante aussi. […] C’est un problème étrange et inattendu qui vient lorsque vous travaillez avec des acteurs aussi incroyables dans l’univers Star Wars. »

Par ici la bande-annonce :

À la recherche du bonheur (2006)

À la recherche du bonheur est une comédie dramatique signée Gabriele Muccino. On y suit le quotidien de Chris Gardner (Will Smith), un représentant de commerce qui a du mal à joindre les deux bouts. Il essaie tant bien que mal de s’en sortir, mais sa compagne, Linda (Thandiwe Newton), n’arrive plus à le supporter. Elle finit par le quitter, le laissant seul avec leur enfant de cinq ans, Christopher.

D’après une review faite par Le Figaroscope, le réalisateur a réussi à se défaire des pièges des films dramatiques hollywoodiens en proposant un récit rempli de tendresse. De plus, à la toute dernière scène du film, on peut apercevoir à l’écran le vrai Chris Gardner qui traverse le champ de la caméra. Un petit caméo qui n’échappera pas aux yeux des spectateurs.

Le lien de la bande-annonce juste en bas :

W. : L’Improbable Président (2008)

Ce film est une réalisation d’Olivier Stone, sorti en 2008. Il raconte l’incroyable parcours du 42 ᵉ Président des États-Unis, George W. Bush, qui passe du statut d’alcoolique à celui de dirigeant de la première puissance mondiale.

Thandiwe Newton incarne Condoleezza Rice. Elle était conseillère à la Sécurité nationale entre 2001 et 2005 sous le premier mandat du président George W. Bush. Thandiwe Newton avouera que Condoleezza a été son rôle le plus difficile. « Quand le réalisateur Oliver Stone m’a demandé pour la première fois de jouer le rôle, je ne savais rien de Condi. », a-t-elle déclaré.

Découvrez ce biopic fascinant avec la bande-annonce ci-dessous :

Urgences (2003 – 2005)

Série télévisée créée par Michael Crichton, elle raconte le quotidien de médecins et infirmières travaillant au service des urgences d’un hôpital de Chicago. On retrouve Thandiwe Newton dans le rôle de Makemba « Kem » Likasu. Kem est une jeune femme très engagée dans la lutte contre le SIDA en Afrique. Elle gère une clinique dans sa ville natale et se bat pour obtenir des traitements pour ses patients.

Petite anecdote de tournage : l’un des épisodes de la série a été tourné en direct. Véritable prouesse technique, cet épisode de la saison 4 dispose notamment un long plan-séquence d’ouverture.

Devenu un classique du petit écran, Urgences a été nominé plusieurs fois aux Emmy Awards et aux Golden Globes dans des catégories comme :

Meilleure réalisation pour une série dramatique

Meilleure série dramatique

Meilleur acteur dans une série dramatique pour George Clooney

Voici sa bande-annonce :

Écrit et réalisé par Guy Ritchie, Rock’NRolla met en scène Lenny Cole, puissant chef de la pègre londonienne. Il est sollicité par un oligarque russe afin d’obtenir un permis de construire. Lenny devra aussi asseoir son autorité sur les gangs de Londres, dont celui qui se fait appeler « La Horde Sauvage ». Enfin, il devra gérer son beau-fils, un célèbre « Rock’NRolla » nommé Johnny Quid.

Dans cet univers très masculin, Thandiwe Newton se voit offrir le premier rôle féminin : Stella. Joker de Rock’NRolla, elle est une « comptable sans scrupules qui s’ennuie un peu et qui décide de bousculer les habitudes en travaillant pour la pègre », déclare Thandiwe Newton.

Par ici la bande-annonce :

Gridlock’d est une réalisation de Vondie Curtis-Hall, sortie en 1997. Spoon, Stretch et Cookie forment un trio d’artistes-musiciens qui ne vit que lorsqu’il monte sur scène. Une fois le show terminé, chacun retrouve sa vie et retourne dans ses angoisses personnelles.

Curtis-Hall a fait un très bon casting, avec Tupac Shakur, Tim Roth et Thandiwe Newton dans les rôles principaux. Leurs interprétations sont très convaincantes et on finit par s’attacher à leurs personnages. De plus, le rythme du film est très bon, on ne s’ennuie pas une seconde.

Malheureusement, Tupac se fera assassiner avant la sortie du film. Il n’aura donc pas l’occasion d’admirer son incroyable jeu d’acteur au cinéma.

Regardez sa bande-annonce via ce lien :

Les Chroniques de Riddick (2004)

Réalisé par David Twohy, ce film a d’abord été un véritable échec commercial et critique à sa sortie. Ce n’est que des années plus tard qu’il deviendra un film culte, poussé principalement par la popularité de Vin Diesel.

Dans ce film, Thandiwe Newton incarne le personnage de Dame Vaako. Antagoniste du film et épouse du commandant de l’Empire Necromonger, Lord Vaako, elle est animée par de grandes ambitions. Elle n’hésitera pas à mettre la pression sur son époux, faisant même parfois allusion au meurtre pour parvenir à ses fins.

Les Chroniques de Riddick est la suite de Pitch Black, série B de science-fiction qui avait révélé Vin Diesel en 2000.

Ci-dessous sa bande-annonce :

