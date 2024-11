EXCLU Avant Arthur Sadoun, qui était le mystérieux premier mari d’Anne-Sophie Lapix ?

Sur son compte Instagram, la présentatrice de télévision Anne-Sophie Lapix montre parfois ses deux enfants, deux garçons. Mais, saviez-vous qu’ils ne sont pas les fils biologiques de son actuel compagnon, Arthur Sadoun ? En réalité, Anne-Sophie Lapix a eu un premier mari avant lui, un premier chéri dont l’identité demeure très mystérieuse…

Anne-Sophie Lapix : la célèbre présentatrice du JT de France 2

Vous la connaissez certainement, au moins de visage. Anne-Sophie Lapix est désormais très célèbre auprès des adeptes du petit écran. Pour cause, comme beaucoup le savent, elle présente le journal (le JT) de 20 heures sur France 2 durant la semaine. Elle est remplacée par son collègue, Laurent Delahousse, pour le week-end.

Mais, du lundi au vendredi, vous êtes donc nombreux à la retrouver pour les informations sur la 2. Animatrice et présentatrice sur France Télévisions, la remplaçante de David Pujadas a fait ses armes avec C à vous sur France 5, mais aussi sur Canal+ ou encore sur Bloomberg TV, TF1, et M6.

Depuis 2017, elle reprend la main de Pujadas au JT de France 2 et, bien qu’elle fasse globalement de bonnes audiences, l’animatrice peine parfois à captiver le public, parfois moins sensible aux informations qu’il y a des années. Néanmoins, Anne-Sophie Lapix est une très bonne présentatrice, vraisemblablement très engagée dans son métier.

Ce que nous savons de la famille de la présentatrice

Et, si nous avoir aisément un aperçu de son large CV, nous connaissons très peu sa vie privée, compare à sa vie professionnelle. Pourtant, comme présentatrice habituelle de beaucoup de Français, elle est en quelque sorte une influenceuse de la télévision. Beaucoup de gens aiment donc bien en savoir plus sur ceux qui présentent leurs infos du jour.

Nous savons qu’elle a eu plusieurs blessures, dont au poignet, depuis qu’elle présente le JT. Elle s’est effectivement déjà montrée avec une attelle sur le plateau. Nous savons aussi qu’elle aime bien voyager, si nous regardons son Instagram, notamment en bort de plage. Par ailleurs, l’une de ses blessures récentes viendrait d’une activité sportive, donc on peut imaginer qu’elle pratique et aime le sport.

Il est aussi possible d’avoir quelques informations sur son passé. Par exemple, son père est Claude Lapix, travaillant dans l’immobilier, tandis que sa mère est Claudine, psychologue. Elle a également une sœur, à notre connaissance, qui s’appelle Gaëlle et qui serait professeure de musique.

Sa formation en sciences politiques et en journalisme

Née à Saint-Jean-de-Luz, l’animatrice de 52 ans a vu ses parents se séparer quand elle avait alors 9 ans. Malgré tout, elle suit une enfance assez classique, suivant notamment des cours de musique et de danse classique.

Elle a suivi une formation en sciences politiques, mais aussi en journalisme. La présentatrice a aussi fait un Erasmus durant ses études, en Angleterre, au sein de la ville de Bristol.

Sa formation en politique et en journalisme lui a bien servi puisqu’elle a interviewé et animé plusieurs débats et allocutions de politiciens.

Mariée à Arthur Sadoun, qui sont ses enfants nés d’une précédente union ?

Parmi les autres éléments que nous connaissons de sa vie privée, il y a sa vie amoureuse et familiale. En 2008, Anne-Sophie Lapix commence à fréquenter le publicitaire Arthur Sadoun (53 ans en 2024). Dès le 26 juin 2010, elle épouse l’homme d’affaires français, alors devenu le président du directoire de Publicis.

Mais, Anne-Sophie Lapix a eu un premier mari avant de se mettre en relation avec son actuel compagnon, Arthur Sadoun. D’ailleurs, avec ce premier conjoint, elle a eu deux enfants, plus précisément deux garçons qui sont nés en 2003 et 2005 (ou 2006, selon les sources). Ils ont donc environ 21 et 19 ans en 2024. Ses deux garçons s’appelleraient Esteban et Aurélien. Elle a aussi une nièce qui a eu son BAC en 2017.

Qui est le premier mari d’Anne-Sophie Lapix ? Nous avons enquêté

Mais, les téléspectateurs sont très nombreux à se demander qui est le père des enfants d’Anne-Sophie Lapix, qui est donc son premier mari, son tout premier époux ?

Victime d’une tentative de cambriolage ce dimanche 21 janvier 2024, la présentatrice est restée très discrète sur sa vie privée et passée. Ainsi, l’animatrice TV n’a pas souvent évoqué cette partie de sa vie, ni l’identité de son premier époux.

Si nous savons qu’elle a rencontré Arthur Sadoun lors d’un dîner organisé par des amis, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur son ex-compagnon. Donc, nous avons mené l’enquête.

D’après ce que nous avons trouvé, les enfants de la présentatrice porteraient le nom de famille Ithurbide. C’est ce qui ressort de leurs réseaux sociaux. Si cela est bien vrai, et ça semble être le cas, le premier mari d’Anne-Sophie Lapix pourrait être Sylvain Ithurbide, selon le site geneanet.org.

Cela pourrait coller car le seul Sylvain Ithurbide que nous ayons trouvé est actuellement âgé de 52 ans et il est dirigeant d’une entreprise.

Par ailleurs, il existe une entreprise appelée « LAPIX & COLEGRAMME » et qui existait depuis 2008 et qui a été radiée. Sur Pappers, le dirigeant serait une certaine Anne Ithurbide.

En cliquant sur ce nom, nous tombons sur le profil Anne-Sophie Sadoun, nouveau nom d’Anne-Sophie Lapix, étant alors mariée à Arthur Sadoun. Ainsi, nous pouvons en conclure que la présentatrice aurait bien porté le nom Ithurbide lors d’une précédente union. Attention, la présentatrice n’a jamais confirmé cette information, il faut donc la prendre avec des pincettes.

