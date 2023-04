Avec quel guitariste Kurt Cobain était-il dans la photo originale ?

Star du mouvement grunge des années 90, le chanteur Kurt Cobain était un artiste élevé dans le milieu du rock, influencé par la musique punk de ses ainés. Ainsi, il est peut-être très étrange de voir Kurt Cobain en photo aux côtés du rappeur Biggie. Pourtant, un cliché des deux artistes circule sur le web.

Une photo de Kurt Cobain avec Biggie ?

Cette photo de Kurt Cobain, leader de Nirvana, et du rappeur Biggie a fait le tour de la toile. Mise en ligne en 2017, cette photographie a rendu fou les internautes, croyant à un croisement entre rap et grunge dès les années 90. Alors, évidemment, les mouvements grunge et hip-hop des 90’s n’étaient pas frontalement éloignés, aussi à cette époque.

Les deux musiques étaient des contre-cultures devenues des modes, des mouvements nés dans les rues. Foncièrement, ils se ressemblaient beaucoup dans les revendications, mais pas dans la musicalité forcément.

Il y aurait donc pu avoir une photo de Kurt Cobain, disparu à 27 ans en 1995 (suicide ou assassinat, les fans ne sont pas d’accord sur la vraie raison), aux côtés d’un rappeur comme Biggie, assassiné en 1997.

Mais, au risque de vous décevoir, cette photo est complétement fake. Il s’agit d’un montage.

Et ça, peu de personne ne savait jusqu’à ce que la photo originale de Kurt Cobain dans la voiture avec Biggie soit rendue publique.

VOIR AUSSI : Quel support numérique pour créer une aventure Donjons et Dragons ?

« C’est Tupac qui tient le paquet de cigarettes »

Même des fans avaient demandé au musicien de Nirvana Krist Novoselić si l’image était authentique. Ce dernier avait répondu avec ironie, comme à son habitude : “Elle est authentique mais a été coupée. C’est Tupac qui tient le paquet de cigarettes.” C’est comme cela qu’est né le montage avec Kurt Cobain, Biggie et Tupac dans la voiture ! Pour rappel, Tupac a perdu la vie en 1996. Soit, un an après Cobain.

VOIR AUSSI : Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées ? Vous allez être choqués

Le cliché original : qui était avec le leader de Nirvana ?

En réalité, l’image de Notorious Big a été prise dans un SUV en 1996 à New York, soit un an après la disparition de Kurt Cobain. Elle a simplement été détourée et montée avec la photo de Kurt Cobain.

Le cliché original du chanteur de Nirvana a été pris par Joann Ramses le 8 novembre 1993 à Philadelphie. C’est le guitariste Pat Smear qui se trouve sur la photo originale de Kurt Cobain. C’est lui qui tient le paquet de cigarette sur la photo originale. À ce moment-là, il était en tournée avec le groupe Nirvana.