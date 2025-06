Né le 5 novembre 1958 à Marietta, Robert Patrick commence sa carrière en jouant dans des pièces de théâtre au lycée. En 1984, il déménage à Hollywood, où il est rapidement repéré par Roger Corman. Ce dernier lui donne alors ses premières chances dans plusieurs films de série B.

En 1991, le comédien est alors choisi par James Cameron pour incarner le robot T-1000 dans « Terminator 2: Le Jugement Dernier ». Ce rôle reste encore aujourd’hui son interprétation la plus célèbre.

À partir de 1999, Robert Patrick se fait connaître des fans du petit écran en incarnant John Doggett dans la série « X-Files ». Et en 2005, il campe le père de Johnny Cash dans « Walk the Line ».

Terminator 2 : Le Jugement dernier (1991)

Film réalisé par James Cameron, « Terminator 2 : Le Jugement Dernier » est un succès à la fois critique et commercial.

L’histoire débute au lendemain de l’holocauste nucléaire du 29 août 1997, où les survivants humains entrent en résistance contre la dictature des « machines ». Dans ce nouveau volet, le robot T-800 doit faire face au T-1000, incarné par Robert Patrick.

Pour ce film, James Cameron a voulu des effets spéciaux à la hauteur de son ambition. Il a donc fait appel à trois sociétés différentes pour s’en occuper. Fantasy II Film Effects se chargeait des séquences de guerre, 4-Ward s’occupait de l’explosion nucléaire et du métal fondu et ILM, la compagnie de Georges Lucas, se penchait sur l’animation du T-1000 et des graphismes par ordinateur. 53 millions de dollars, soit plus de la moitié du budget global, furent ainsi consacrés aux effets spéciaux du film.

Ci-dessous sa bande-annonce :

Walk The Line (2005)

Sorti en 2005 et réalisé par James Mangold, « Walk The Line » est un film biographique sur le chanteur Johnny Cash. Robert Patrick interprète le père de ce dernier, Ray Cash.

Johnny Cash et June Carter avaient respectivement désigné les acteurs Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon pour les incarner au cinéma. Malheureusement, ils ne purent voir le résultat final, puisque le chanteur-guitariste décède le 12 septembre 2003, tandis que sa compagne décède le 15 mai de la même année.

Voici sa vande-annonce :

Reacher (2022)

Créée par Nick Santora, « Reacher » est une série télévisée adaptée des romans de Lee Child mettant en scène le personnage de Jack Reacher. Robert Patrick campe Shane Langston, le Chef de la sécurité de New Age Technologies et l’antagoniste principal de la saison 2.

Diffusée en 2022, la première saison a été élue comme étant le programme le plus visionné de l’année. Il a notamment accumulé plus d’un milliard de minutes de visionnage.

La série s’inscrit dans une volonté de Lee Child de s’approcher davantage de l’œuvre originale.

Découvrez un extrait ci-dessous :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Joaquin Phoenix

Scorpion (2014)

Autre collaboration de l’acteur et de Nick Santora, « Scorpion » suit Walter O’Brien, un génie possédant le 4e Q.I. le plus élevé du monde. Avec son équipe de surdoués, ils sont chargés de résoudre des crises urgentes et de grande ampleur.

La série a été diffusée immédiatement après la première de la huitième saison de « The Big Bang Theory », ce qui lui a permis d’attirer plus de 13,83 millions de téléspectateurs. La première saison a alors réalisé une audience moyenne de 10,96 millions de téléspectateurs, soit un très bon score pour l’époque.

On retrouve Robert Patrick dans le rôle de l’agent Cabe Gallo, un agent spécial de la Sécurité intérieure des États-Unis. Il sert de liaison entre le Gouvernement et l’équipe Scorpion.

Ci-dessous un extrait :

The Road Within (2014)

Comédie dramatique écrite et réalisée par Gren Wells, « The Road Within » est un remake américain du film allemand « Vincent, ses amis et sa mer » de Ralf Huettner.

L’histoire suit Vincent, atteint du syndrome de la Tourette, qui vient de perdre sa mère et doit retrouver son père avec qui il est en froid depuis quelque temps.

« The Road Within » est la première réalisation de Gren Wells. Le casting est essentiellement composé de jeunes acteurs populaires de l’époque, à savoir : Zoë Kravitz, Robert Sheehan ou encore Dev Patel. Le personnage du père de Vincent est interprété par Robert Patrick. Le film a été projeté en avant-première au Festival du Film de Los Angeles le 18 juin 2014.

Par ici le trailer :

VOIR AUSSI : Top 10 films et Séries TV avec Alan Ritchson

Fondée par Chris Carter, la série « X-Files » raconte les enquêtes des agents spéciaux du FBI Fox Mulder et Dana Scully. Ces derniers se penchent sur divers dossiers classés X, des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux.

Robert Patrick campe John Doggett.

En 2004, « X-Files » est élue 2e série culte de tous les temps par le magazine TV Guide. La même année, le personnage de Fox Mulder se retrouve à la 7e place du classement des 25 plus grandes légendes de la science-fiction.

Il faut savoir que le réalisateur Chris Carter est un fervent admirateur du film « Les Hommes du Président » d’Alan J. Pakula. Par conséquent, plusieurs éléments de « X-Files » proviennent alors de ce thriller politique, comme le personnage de l’informateur mystérieux, les rendez-vous dans des parkings ou la conspiration impliquant les organismes gouvernementaux.

Ci-dessous la bande-annonce :

Last Resort (2012)

Série télévisée créée par Shawn Ryan, « Last Resort » suit l’équipage de l’USS Colorado, un sous-marin nucléaire de l’US Navy. Le commandant de l’engin est le Major Joseph Prosser, interprété par Robert Patrick.

La série a été entièrement tournée à Hawaï pour profiter des magnifiques paysages offerts par l’île. Sur place, un retraité de la Navy ayant servi à Pearl Harbor intervient en tant que consultant. Par contre, le sous-marin utilisé dans le show est totalement construit en studio, aussi bien l’intérieur que l’extérieur.

Voici la bande-annonce :

Le Secret de Térabithia (2007)

« Le Secret de Térabithia » est un film réalisé par Gábor Csupó. Le scénario est adapté du roman « Le Royaume de la Rivière » de Katherine Paterson. L’œuvre est par ailleurs inspirée d’une histoire vraie qui a marqué la vie de l’autrice. Robert Patrick est présenté à l’écran comme étant le père de Jess, le personnage principal.

Habitué aux rôles antipathique depuis sa prestation dans « Terminator 2 », Robert Patrick a voulu jouer dans un film qu’il pourrait enfin montrer à ses enfants. « J’ai un fils de 5 ans et un autre de 8 ans et pour le moment, ils n’ont pas encore beaucoup pu voir le travail de leur papa ! Ce film est aussi un merveilleux moyen d’encourager les enfants à lire (…) C’est une histoire qui parle aux enfants et à la part d’enfance qui sommeille en nous. (…) Avec ce pont à bâtir, mon personnage trouve aussi la chance de se racheter auprès de son fils. Cela lui permet de reconstruire sa relation avec Jess, de mieux comprendre ses problèmes et de lui venir en aide. »

Découvrez sa bande-annonce ci-dessous :

Une Nouvelle Chance (2012)

Écrit par Randy Brown, et produit et réalisé par Robert Lorenz, « Une Nouvelle Chance » raconte l’histoire d’un découvreur de talents vieillissant qui part avec sa fille en voyage à la recherche d’un dernier talent prometteur. Robert Patrick campe ainsi Vince Freeman, le directeur général de l’équipe de baseball des Braves d’Atlanta.

C’est la deuxième fois que Robert Patrick et Clint Eastwood travaillent ensemble. En effet, ils se sont déjà donnés la réplique dans « Mémoires de nos pères » en 2006. Autre anecdote intéressante, Clint Eastwood a été, dans sa jeunesse, membre de l’équipe des Braves d’Atlanta.

Le trailer juste en bas :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Clint Eastwood

Secret d’État (2014)

Thriller réalisé par Michael Cuesta, « Secret d’État » raconte comment le journaliste Gary Webb a révélé au monde l’implication de la CIA dans le trafic de drogue servant à financer les contras au Nicaragua dans les années 1980.

On retrouve Robert Patrick dans le rôle de Ronny Quail.

Ce film est le troisième long métrage de Michael Cuesta, et s’inspire de deux romans intitulés « Kill The Messenger » et « Dark Alliance ». Si la thèse du suicide a été privilégiée par les médias, nombreux sont ceux qui pensent que Gary Webb a été assassiné.

Pour ce film, Jeremy Renner ne s’est pas contenté d’être l’acteur principal. Il a également participé à la production, aux côtés du trio Pamela Abdy, Naomi Despres et Scott Stuber.

Par ici le trailer :

Notez cet article