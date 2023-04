Véritable icône du cinéma et reconnaissable par son talent incomparable, Clint Eastwood est un acteur, compositeur, réalisateur et producteur de cinéma américain. Il naît à San Francisco, dans l’hôpital Saint Francis Memorial Hospital, le 31 mai 1930.

Clint Eastwood entame sa carrière en entrant au studio Universal et se fait principalement remarquer par Sergio Leone. En effet, Clint, de son vrai nom Clinton, joue à ce moment-là un des rôles principaux dans la série à succès Rawhide.

C’est par la suite que la carrière de Clint prend son envol. Il interprètera différents rôles pour les studios Universal. L »acteur jouera aussi le rôle de l’inspecteur Harry, dans la série du même nom en 1971. En 1968, une passion naissante pour la production de cinéma naît en lui. Le comédien devient rapidement producteur avec la création de la société Malpaso.

Avec, à son compte, de nombreux films et séries notables, découvrons ses 10 meilleures œuvres cinématographiques.

Impitoyable (1992)

En 1992, Clint Eastwood joue aux côtés de Morgan Freeman et Anna Thompson, dans le film western Impitoyable. Du titre original « Unforgiven » ou « Impardonnable » en québécois, Clint Eastwood est aussi le réalisateur du long-métrage.

Produit par Malpaso Production, Impitoyable est une excellente œuvre cinématographique qui remporte de nombreuses distinctions dont l’Oscar du meilleur film et l’Oscar du meilleur réalisateur. Ce film est un véritable succès, non seulement auprès des critiques, mais aussi auprès du public.

L’histoire d’Impitoyable se déroule à Big Whiskey, une petite ville de Wyoming en 1880. Lorsqu’une prostituée nommée Delilah se fait défigurer par un client ivre, le shérif de la ville, « Little Bill » Daggett, impose au coupable une amende de sept chevaux.

En raison de cette injustice, les collègues de Delilah promettent alors une récompense de mille dollars à quiconque tuera le coupable et le complice. C’est ainsi que l’ancien tueur, William Munny (Clint Eastwood), reprend du service pour la prime. Il fera équipe avec un autre hors-la-loi reconverti, Kid Schofield.

Pour profiter de la bande-annonce de ce film :

Le Bon, la Brute et le Truand (1966)

Le Bon, la Brute et le Truand, de son titre original « il buono, il brutto, il cattivo », est un film de western spaghetti. En d’autres termes, un film de western italien, ou plus précisément, germano-hispano-italien. C’est en 1966 que Sergio Leone réalise ce film, avec comme acteurs principaux : Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach. Considéré comme la quintessence du style western spaghetti, Le Bon, La Brute et le Truand conclut la Trilogie de l’Homme sans nom.

Le film met en scène trois hommes : Tuco, Blondin, encore appelé le Bon ou l’Homme sans nom. Les trois acolytes recherche une caisse de dollars disparue durant la guerre de Sécession. Ces as de la gâchette se lient ensemble pour mettre la main sur les 200 000 dollars en pièces d’or. Dans ce film, Clinton interprète « Le bon », aussi connu comme « l’Homme sans nom » ou encore « Blondin », un chasseur de primes assez flegmatique et arrogant. Voici le lien pour regarder la bande-annonce :

L’Homme des hautes plaines (1973)

L’Homme des hautes plaines est un film sorti en 1973 et réalisé par Clint Eastwood. Pour sa deuxième réalisation, Clinton décide de se mettre au Western, genre qui a particulièrement lancé sa carrière d’acteur. Ce film produit aux États-Unis s’inspire du travail de Don Siegel, mais aussi du « Meurtre de Kitty Genovese » en 1964.

Repris en 2003, ce film raconte l’histoire d’un étranger, tout en noir, joué par Clint Eastwood lui-même. Lorsque celui-ci arrive dans une petite ville frontalière du Sud-ouest américain, il abat directement trois cow-boys qui tentent de le provoquer. Fascinés par ce courage et cette force, les habitants de la ville lui demandent alors assistance pour neutraliser trois bandits. Ces derniers ont juré détruire la communauté. L’étranger accepte, mais avec certaines conditions non conformes aux mœurs du village.

Gran Torino (2008)

Quatre ans après Million Dollar Baby, Clint Eastwood fait son grand retour à l’écran dans son propre film, Gran Torino. Sorti en 2008, ce film écrit par Nick Schenk est une coréalisation entre Malpaso Productions et Warner Bros. Il met en scène l’histoire de Walt Kowalski interprété par Clint Eastwood. Cet ancien de la guerre de Corée est un homme amer, pétri de préjugés et raciste qui vit seul depuis le décès de sa femme.

Après avoir travaillé la chaîne pendant des années, Walt s’occupe en bricolant, à siroter des bières et à traînasser seul, avec comme seule compagnie sa chienne Daisy et son M-1 prêt à l’usage. Avec le temps, son voisinage a radicalement changé et se compose désormais uniquement d’immigrants asiatiques qu’il méprise.

Un jour, alors qu’il tue son temps comme d’habitude, un adolescent Hmong du quartier tente de lui voler sa Ford Gran Torino. Possédant une incroyable valeur sentimentale à ses yeux, Walt décide de faire face à Thao, le jeune Hmong, et la bande qui lui fait pression. Il devient malgré lui le héros du quartier et se lie d’une amitié inattendue avec Thao. Pour se racheter, le jeune homme se proposa de travailler pour Walt, ce qui lui permit de découvrir le vrai visage des voisins et mieux comprendre ce qui le lie à ces immigrés.

Pour un avant-goût du film, voici le lien de la bande-annonce :

La Mule (2018)

Clinton Eastwood réalise La Mule en 2018 en plus de tenir le rôle principal d’Earl Stone. Film dramatique américain, La Mule met en scène Clint aux côtés de Bradley Cooper et de Laurence Fishburne. Le long-métrage raconte l’histoire d’Earl Stone qui est un paisible horticulteur endetté et sans perspective d’emploi. Âgé de 80 ans et ancien combattant de la guerre de Corée, Earl accepte de travailler en tant que chauffeur. Son travail particulièrement facile consiste à transporter des sacs d’El Paso à l’Illinois en pick-up.

Avec le temps, celui-ci découvre que sa marchandise est en réalité de la drogue, et qu’il travaille pour le compte d’un cartel mexicain. Son principal objectif sera alors de poursuivre son activité sans se faire prendre par Colin Bates, agent de la DEA qui lutte contre le trafic de drogues.

La bande-annonce :

Million Dollar Baby (2004)

Million Dollar Baby ou La Fille à un million de dollars au Québec est un film dramatique américain réalisé par Clint Eastwood, sortie en 2004. Étant une adaptation du novel La Fille à un million de dollars de F. X. Toole, le film se base sur le monde de la boxe anglaise féminine. Véritable chef d’œuvre cinématographique, le film remporte de nombreuses distinctions comme l’Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice pour Hilary Swank et du meilleur acteur dans un second rôle pour Morgan Freeman.

Million Dollars Baby met en avant l’histoire de Frankie (Clint Eastwood), qui est un ancien entraîneur de boxe réputé à la tête d’une salle de boxe régionale avec son meilleur ami Scrap (Morgan Freeman). Menant une routine plutôt calme, leur quotidien se voit bouleverser avec l’arrivée de Margaret dite « Maggie ». Jeune femme maladroite et déterminée, elle est prise en charge par Frankie avant d’enchaîner les KO et les victoires sur les rings.

Les deux se lient d’une incroyable amitié avant que Maggie se prenne un coup violent. Celui-ci la rend tétraplégique. Avec une santé qui ne cesse de se dégrader, Maggie supplie Frankie d’abréger ses souffrances, avant que celui-ci accepte de l’euthanasier.

Pour frissonner devant le jeu d’acteur de ce casting, voici la bande-annonce :

Sur la route de Madison (1995)

Sorti en 1995, sur la route de Madison est un film de genre drame romantique réalisé par Clint Eastwood. Cette œuvre est une adaptation du roman du même nom de Robert James Waller datant de 1992.

Dans le scénario écrit par Richard LaGravenese, Michael Johnson et sa sœur Coralyn rejoignent la ferme de leur enfance après la mort de leur mère, Francesca, interprétée par Meryl Streep. Lors de cette virée, ils découvrent le journal intime de leur mère, qui raconte un bel aspect de sa vie, ignoré de tous, brève, mais intense. Dans ce passage, on apprend sa liaison avec un photographe de passage nommé Robert Kincaid (Clinton Eastwood).

Tandis que le mari et les enfants de Francesca sont à la foire, celle-ci commence une idylle avec Robert et les deux tombent désespérément amoureux l’un de l’autre.

Un monde parfait (1993)

C’est en 1993 que Clint Eastwood réalise son film Un monde parfait. Produit par Malpaso Productions et scénarisé par John Lee Hancock.

Ce film met en évidence Butch Haynes et Terry Pugh qui s’évadent de prison. Dans leur cavale, les deux comparses enlèvent un jeune garçon, Phillip. La relation entre les deux truands reste compliquée, et Butch finit par tuer Terry qui voulait s’en prendre à Phillip.

Les deux survivants se lient ensuite d’un fort attachement de type père-fils, et font tout pour échapper à un groupe de policier composé de Red Garnett, interprété par Clint. Ne connaissant pas les liens des deux, Red Garnett est persuadé que l’enfant court un grand danger avec le fugitif.

Voici un extrait de cette aventure avec la bande-annonce :

Pour une poignée de dollars (1964)

Deuxième volet de la Trilogie du dollar de Sergio Leone, Pour une poignée de dollars est un autre western spaghetti sorti en 1965. De son titre original, Per qualche dollaro in più, ce film raconte l’histoire d’un étranger (Clint Eastwood) débarquant dans la petite ville de San Miguel.

Deux clans se disputent cette bourgade, à savoir les Baxter, des trafiquants d’armes, et les Rojo, des contrebandiers. L’étranger va proposer ses services entre les deux gangs rivaux, et profitera de la situation.

Voici le lien pour découvrir la bande-annonce :

Cry Macho (2021)

Cry Macho: Le chemin de la rédemption est un film réalisé par Clint Eastwood sorti en 2021. Produit par Warner Bros, Ruddy Productions et Malpaso Production, Cry Macho est un néo-western.

Ce film raconte l’histoire de Mike Milo, incarné par Clint lui-même. Cette ancienne star du rodéo a été victime d’un grave accident. Cela l’a forcé à changer de carrière pour devenir éleveur de chevaux au Texas. Son ancien patron, Howard Polk, le recontactera pour un service. Celui-ci lui demande de se rendre au Mexique et ramener son jeune fils, Rafael, qui vit avec sa mère alcoolique.

Pour remplir sa mission, Mike doit affronter la vie du Mexique, la police et son propre passé.

Afin de plonger dans le monde de Mike, voici la bande-annonce :