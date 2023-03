Riki Lindhome, de son vrai nom Erika Joan Lindhome, est une actrice américaine. Mais pas seulement : elle est également une excellente musicienne. Elle est la chanteuse et compositrice du duo Garfunkel and Oates, Garfunkel étant son nom de scène. Née le 5 mars 1979 à Coudersport, en Pennsylvanie, elle passe la majorité de son enfance et son adolescence à Portville, dans l’État de New York. C’est là qu’elle entame sa carrière d’actrice avec des rôles mineurs dans les séries Titus et Buffy contre les Vampires. Depuis, Riki Lindhome a joué dans des dizaines de films et séries TV, dont nous allons vous présenter les meilleurs dans ce top 10.

Les années 2000 marquent la montée en notoriété de l’actrice. Ses premiers pas vers la célébrité débutent quand Tim Robbins la fait jouer dans sa pièce Embedded. Plus tard, Riki Lindhome entame son premier rôle au cinéma, celui de Mardell Fitzgerald dans Million Dollar Baby. Elle a également intégré des séries à succès, telles que The Big Bang Theory ou Mercredi.

En 2007, elle crée le duo comique et folklorique Garfunkel and Oates en compagnie de l’actrice Kate Micucci. Le groupe connaît tout de suite un succès dans le milieu, notamment avec leur comédie spéciale sur Vimeo, Garfunkel and Oates : Trying to Be Special. Cette dernière est d’ailleurs nominée pour un Primetime Emmy Award dans la catégorie « Outstanding Original Music and Lyrics » en 2016.

Ceci étant dit, il est temps de découvrir le top 10 des films et séries TV avec Riki Lindhome.

The SpongeBob Movie: Sponge out of Water (2015)

Nous débutons ce top 10 des films et séries TV avec Riki Lindhome avec The SpongeBob Movie: Sponge out of Water. Elle prête sa voix aux sucettes glacées jumelles.

Ce film d’animation raconte les aventures de Bob l’éponge, de Patrick et ses amis. La ville de Bikini Bottom s’écroule, et tombe sous la violence. La raison : vol la recette secrète du pâté de crabes du restaurant The Krusty Krab. Bob, Patrick et Plancton vont alors unir leurs forces et braver les mers. Leur mission est primordiale : retrouver la recette et restaurer la paix dans leur ville bien-aimée.

Pulse (2006)

Réalisé par Jim Sonzero sous le scénario de Wes Craven et Ray Wright, Pulse est le premier d’une trilogie de films d’horreur. Il s’agit de l’adaptation du film d’horreur japonais Kairo de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 2001. Les deux suites Pulse 2 : Afterlife et Pulse 3 sont sortis en 2008, deux ans plus tard.

Le film suit les aventures de Mattie Webber (Kristen Bell), une étudiante en psychologie. Après le suicide de son petit ami Josh, Mattie et ses amis commencent à recevoir des e-mails bizarres. En effet, ces messages proviennent de Josh, et leur demande de l’aide. Au début, le groupe d’amis pensent à un virus, mais ils se rendent compte très vite qu’ils font face à une force surnaturelle…et meurtrière.

The Lego Batman Movie (2017)

Riki Lindhome a également prêté sa voix sur des œuvres animées, expliquant ainsi la présence de The Lego Batman Movie dans ce top 10 des films et séries avec l’actrice. Disponible sur Netflix, le film d’animation suit les aventures de Batman, le chevalier noir de Gotham.

La ville est en voie de changement. Le rôle du chevalier noir est alors mis en jeu : afin de ne pas freiner la marche vers le dévéloppement de Gotham, il devra laisser tomber son rôle de justicier. En faisant cela, il libérera également la ville de de la prise de pouvoir hostile du Joker. Il compte alors sur ses amis super-héros Robin (Michael Cera) et son fidèle majordome Alfred (Ralph Fiennes) pour guider son chemin vers la retraite anticipée.

My Best Friend’s Girl (2008)

Ce film de comédie romantique américaine met en vedette Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs, Diora Baird, Alec Baldwin et Lizzy Caplan. Riki Lindhome y incarne le rôle secondaire d’Hillary, une jeune fille chrétienne.

My best friend’s Girl relate les aventures amoureuses de Dustin (Jason Biggs) et de sa petite amie Alexis (Kate Hudson). Le couple vit une histoire idyllique jusqu’au jour où Alexis se sépare brusquement de Dustin. Ce dernier, déterminé à ne pas laisser tomber, prend des mesures non appréciables pour la reconquérir. Pour ce faire, il demande à son ami Tank de l’emmener à un faux rendez-vous. Cependant, Alexis est est fille idéale pour Tank, et le jeune homme finit par en tomber amoureux. Alors, restera-t-il loyal envers Dustin ou cédera-t-il à l’attirance grandissante envers Alexis ?

Powder Blue (2009)

Sorti pour la première fois en 2009, Powder Blue est un film dramatique écrit et réalisé par Timothy Linh Bui.

C’est dans ce film que Patrick Swayze a joué pour la dernière fois avant sa mort en septembre de la même année.

Le film regroupe une série d’événements : la veille de Noël, plusieurs habitants de Los Angeles se retrouvent dans un même endroit en ayant vécu une tragédie, d’une perte ou d’une intervention divine. Et il s’avère qu’une connexion relie tout ce beau monde…

Parmi les personnes réunies, on peut citer Velvet Larry, propriétaire d’un club de strip-tease ; Rose-Johnny, une mère célibataire ; Qwerty Doolittle, un jeune croque-mort et Jack Doheny, le père de Rose-Johnny qu’il est son père. Un mindfreak qui ravira les amateurs de films mystérieux !

Under the Silver Lake (2018)

Under the Silver Lake est film de comédie néo-noir américaine signé David Robert Mitchell. Il nous ramène à Los Angeles en 2011, et met en vedette Sam, un jeune homme amateur des théories du complot et des messages cachés dans la culture populaire. Un jour, il découvre que sa voisine Sarah a disparu soudainement et mystérieusement.

Désirant découvrir la vérité à tout prix, il enquête sur ladite disparition soudaine de sa voisine. Mais en parcourant la Cité des Anges, il sera témoin d’une conspiration aussi scandaleuse que dangereuse. Un film à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Riki Lindhome !

Côté casting, les deux rôles principaux sont incarnés par Andrew Garfield et Riley Keough. Riki joue le rôle secondaire d’une actrice.

The Last House on the Left (2009)

The Last House on the Left est le remake du film d’horreur et de vengeance du même nom, sorti en 1972. Cette version de 2009 est réalisée par Dennis Iliadis et écrite par Carl Ellsworth et Adam Alleca. Le film met en vedette la famille Collingwood, composée de John, Emma et leur fille Mari. Cette dernière se réjouit de passer des vacances dans la maison familiale avec son amie, mais en route, une bande de fugitifs les kidnappent et les laissent ensuite pour mortes.

Heureusement, Mari s’en est sortie indemne et a réussi à traîner jusqu’à la maison de ses parents. En racontant sa mésaventure à John et Emma, ces derniers sont pris de stupeur : ils ont involontairement offert un refuge aux kidnappeurs de leur fille. Ils décident alors de se venger et de faire subir les mêmes souffrances que leur fille à leurs hôtes…

Le cast se compose de Tony Goldwyn, Monica Potter, Garret Dillahunt, Spencer Treat Clark, Martha MacIsaac et Sara Paxton dans les rôles principaux. Riki Lindhome y joue le rôle de Sadie, la petite amie de Krug (Garret Dillahunt).

À couteaux tirés (Knives Out) (2019)

Connu également sous le nom de Knives Out, À couteaux tirés est un film policier américain écrit, réalisé et coproduit par Rian Johnson. Il met en vedette Benoit Blanc, un éminent détective. Cette fois, il enquête sur la mort mystérieuse de l’auteur de romans policiers Harlan Thrombey. Toutefois, bien que les circonstances du meurtres soient floues, une chose est sûre : selon Benoit Blanc, tous les membres de la famille Thrombey sont suspects. Chacun d’eux a connu de profonds dysfonctionnements vis-à-vis de la victime, et a une raison de le tuer. Blanc doit maintenant user de son génie pour traquer le ou les meurtriers et découvrir la vérité…

Daniel Craig incarne le détective Benoit Blanc, et évolue aux côtés d’un casting en herbe. Parmi les plus notables, il y a Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Riki Lindhome ou encore Toni Collette.

Million Dollar Baby (2004)

Ce film dramatique sportif américain de Clint Eastwood raconte l’histoire de Margaret « Maggie » Fitzgerald, une boxeuse amateur. Afin de réaliser son rêve de devenir professionnelle, elle compte sur l’aide d’un entraîneur de boxe peu apprécié dans le milieu. Riki Lindhome incarne Mardell Fitzgerald, la sœur de Maggie. Million Dollar Baby fut nominé 7 fois lors de la 77e cérémonie des Oscars de 2004. Il en a d’ailleurs remporté quatre : celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice (pour Hilary Swank) et du meilleur second rôle (pour Morgan Freeman).

Autant dire que c’est un film à ne pas rater dans ce top 10 des films et séries TV avec Riki Lindhome !

L’échange (Changeling) (2008)

Changeling est un film policier américain 2008, avec Clint Eastwood en tête de la production et du scénario. L’intrigue se base sur des faits réels, en particulier meurtres du poulailler de Wineville en 1928 à Mira Loma.

Le film nous ramène dans le Los Angeles de 1928. Il met en vedette Christine Collins (Angelina Jolie), une mère célibataire. Un jour, en rentrant chez elle, elle découvre que son fils, Walter, a disparu. Elle fait donc appel à l’aide à la police, afin d’organiser une battue. Cinq mois plus tard, les recherches sont fructueuses, car Walter est retrouvé dans l’Illinois. Mais seule Christine affirme le contraire : le garçon retrouvé n’est pas son fils. Se sentant abandonnée et non écoutée, la mère se lance en solo dans l’aventure, et découvre la corruption régnant au sein de la police et du gouvernement de Los Angeles…

Riki Lindhome joue un rôle secondaire dans le film, et évolue aux côtés de Angelina Jolie, John Malkovich, Jeffrey Donovan ou encore Gattlin Griffith.