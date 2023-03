Top 10 films et séries tv avec Georgie Farmer

La série de Netflix Mercredi a connu un succès phénoménal à travers le monde. Elle devient l’une des séries les plus visionnées sur la plateforme, et se range aux côtés de Squid Game ou encore Stranger Things. En outre de l’univers de Tim Burton en lui-même, les performances de l’actrice principale Jenna Ortega et les rôles secondaires comme Georgie Farmer ont contribué à ce succès. Mettons alors de côté la talentueuse Ortega, car nous avons dédié un top 10 des films et séries TV avec Georgie Farmer dans cet article. Et ce, afin de vous présenter l’un des jeunes talents de la décennie.

Georgie Bleu Farmer passe son enfance à Leytonstone, dans l’est de Londres. C’est là qu’il se forme pour devenir acteur, en prenant des cours à la Stage One Theatre School et la Sylvia Young Theatre School. Il passe sous les feux des projecteurs pour la première fois dans le dans le clip vidéo de la chanson Who’s Laughing Now de Jessie J. Depuis, Georgie Farmer enchaîne avec quelques films et séries, dont les plus notables sont dans ce top 10. On cite notamment la série Disney Channel The Evermoor Chronicles (2014-2017) et la série Netflix Mercredi (2022).

Sans plus attendre, nous vous proposons de découvrir la filmographie du jeune acteur.

The Ministry of Curious Stuff

Il s’agit d’une une émission de sketchs comiques, diffusés sur la chaîne britannique CBBC en 2012. Le concept est simple : dans chaque épisode, l’équipe répond à trois questions posées par les téléspectateurs de CBBC. Chaque question déclenche ainsi une mission d’enquête pleine de sketchs, de chansons et d’animations. Écrite par Steve Burge et George Sawyer, l’émission se déroule au ministère des choses curieuses. C’est une sorte de dépôt magique plein d’informations, parfois fausses, dirigé par Vic et son équipe de chercheurs.

Georgie Farmer entame ses premières années d’acteur en intégrant l’émission. Il a joué dans trois épisodes, aux côtés de Vic Reeves, Dan Renton Skinner, Tyger Drew-Honey, Jack Carroll ou encore Rhyanna Alexander-Davis.

Voici un petit aperçu de The Ministry of Curious Stuff :

Les Chroniques d’Evermoor

C’est une série d’aventures fantastique familiale britannique, diffusée entre 2014 et 2016. Le cast se compose de Georgia Lock, Alex Starke, Margaret Cabourn-Smith, et bien sûr, de Georgie Farmer. Ce dernier incarne le rôle secondaire de Jake Crossley, rôle qui lui a valu sa première reconnaissance en tant que célébrité du petit écran.

Voici le synopsis de la série. Il est simple :

Les Chroniques d’Evermoor raconte les aventures de Tara Bailey, une adolescente américaine. Elle emménage avec sa famille dans un village lugubre au fin fond de l’Angleterre, où ils ont hérité d’un vieux manoir.

La saison 1 de la série est disponible sur Dailymotion, si vous voulez la regarder.

Voici la bande-annonce :

Ill Behaviour

Restons dans l’univers de la série télévisée dans ce top 10 des films et séries avec Georgie Farmer. Ill Behaviour est une mini-série de deux épisodes, diffusée en Angleterre en 2017. Notre acteur y incarne un petit rôle secondaire aux côtés de Chris Geere, Lizzy Caplan, Tom Riley et Jessica Regan.

Ci-dessous le synopsis :

Charlie est un jeune homme atteint de lymphome de Hodgkin. Mais, bien que ce type de cancer soit facile à traiter, il décide d’essayer des thérapies alternatives. Il va alors s’essayer à des pratiques moins courantes, telles que les lavements au café et l’homéopathie.

Ses amis, Tess et Joel, l’enferment dans une cave et lui injectent des médicaments de chimiothérapie contre sa volonté. Tess et Joel prennent également des mesures pour dissimuler leur plan, empêcher Charlie de s’échapper et tromper sa femme, Kira.

Par ici la bande-annonce :

Ready Player One

En 2018, Georgie Farmer intègre le casting du film à succès de Steven Spielberg Ready Player One. Se basant sur le roman éponyme d’Ernest Cline, le film nous emmène en 2045. Pour échapper au monde réel, une grande partie de l’humanité utilise l’OASIS, une simulation de réalité virtuelle inventée par James Halliday.

Au moment de son décès, l’inventeur met à disposition son immense fortune à la première personne découvrant un “easter egg” numérique caché dans l’OASIS. Un adolescent orphelin nommé Wade Watts se joint alors au concours et se lance dans une chasse au trésor numérique. Au menu : des mondes fantastiques pleins de mystères, de découvertes…et de dangers.

Un film à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries avec Georgie Farmer !

Ci-dessous la bande-annonce :

Samira’s Party

Samira’s Party est un film court réalisé par Bijan Sheibani, et sorti pour la première fois en 2018. Georgie Farmer incarne le rôle principal, Samad. Le reste du cast se compose de Jodhi May et de Nathalie Armin. Le film met en avant les relations entre Samad, quatorze ans, et sa mère. Lors d’une sortie au supermarché, les deux personnes se font face à face émotionnellement…

Of Wolves and Lambs

Décidément, notre jeune acteur excelle dans les films courts ! Of Wolves and Lambs est un court métrage réalisé par Harry Farmer. Et oui, vous l’avez deviné : c’est le frère de Georgie Farmer. L’idée de Of Wolves and Lambs est née en pleine période de Covid-19, et les deux frères décident de le produire en format film court. Ils sont eux-mêmes les deux seuls acteurs.

Côté synopsis, Of Wolves and Lambs raconte les aventures de deux frères en plein monde post-apocalyptique. Ensemble, ils vont devoir braver tous les dangers sur leur route afin de trouver une meilleure localité et y survivre. Ils deviennent donc les seuls agneaux dans un monde peuplé de loups…

Mowgli : La légende de la jungle

Ce film arrive à la quatrième place de notre top 10 des films et séries TV avec Georgie Farmer, car il est un classique. Adapté du Livre de la Jungle de Rudyard Kipling, Mowgli : La légende de la jungle retrace les aventures d’un jeune garçon perdu dans la jungle indienne. Il est recueilli par le loup Nisha et sa meute, et devient rapidement membre de la tribu de la forêt. Quant à notre acteur, il prête sa voix au cadet des frères loups.

Sous la tutelle de l’ours Baloo et de la panthère Bagheera, Mowgli grandit au milieu de la jungle et apprend progressivement la loi qui y règne. Seulement, un animal le traque : le méchant tigre de Bengale Shere Khan. Ce dernier, un hors-la-loi, est déterminé à éliminer coûte que coûte le jeune garçon. Et ce, malgré les menaces de bannissement de Baloo et Bagheera.

Voici la bande-annonce du film :

Doctors

En 2019, Georgie Farmer intègre le casting de Doctors, un feuilleton médical britannique. Diffusé pour la première fois sur BBC One le 26 mars 2000, sa notoriété a poussé la chaîne à continuer la production jusqu’à présent. À l’heure actuelle, Doctors est disponible en 24 saisons de 4314 épisodes !

Doctors nous emmène dans la ville fictive de Letherbridge, dans les West Midlands. Il raconte la vie du personnel d’un cabinet médical du NHS et d’un cabinet du campus universitaire, ainsi que la vie de leurs familles et de leurs amis. Georgie Farmer apparaît dans l’épisode “Belly” et incarne le personnage de Max Morgan.

Voici la bande-annonce de la série :

Treadstone

Se plaçant à la troisième place de ce top 10 des films et séries avec Georgie Farmer, Treadstone est une série d’action dramatique américaine. Elle se base et se connecte principalement à la série de films Jason Bourne. À la tête de la série se trouve le producteur exécutif Tim Kring, Ramin Bahrani, Ben Smith, Jeffrey Weiner, Justin Levy, Bradley Thomas et Dan Friedkin. Georgie Farmer, lui, incarne le personnage de Gabe Becker dans deux épisodes.

Malheureusement, en mai 2020, la série est annulée après seulement une saison. Toutefois, c’est une série à ne pas manquer si vous êtes fans de la licence Jason Bourne. Treadstone raconte la genèse d’un programme fictif de la CIA connu sous le nom d’Opération Treadstone. Il s’agit d’un programme secret, utilisant un protocole de modification du comportement pour transformer les recrues en assassins redoutables. Des agents dormants sont déployés à travers le monde, et « réveillés » quand ils doivent effectuer leurs missions mortelles.

Voici la bande-annonce de la série :

Mercredi

Tout le monde ne parle que de cette série Netflix ! Mercredi arrive haut la main en première place dans notre top 10 des films et séries avec Georgie Farmer du fait de son grand succès. Créée par Alfred Gough et Miles Millar, elle met en vedette Jenna Ortega dans le rôle principal de Mercredi Addams. Aux côtés d’elle se trouve Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Emma Myers, Joy Sunday et Georgie Farmer. Ce dernier incarne un rôle principal, celui d’Ajax Petropolus, un une étudiante gorgone à l’Académie Nevermore.

Après avoir jeté des piranhas vivants dans la piscine de son école, Mercredi Addams est renvoyée. Ses parents, Gomez et Morticia Addams, décident donc de l’inscrire à Nevermore Academy, une école privée pour monstres. La jeune fille a du mal à se lier avec ses camarades de classe, et en particulier à la directrice de l’école, Larissa Weems. Cependant, elle découvre qu’elle a hérité des capacités psychiques de sa mère, lui permettant de résoudre un meurtre.

Par ici la bande-annonce :