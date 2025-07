Quand il s’agit d’idées originales, les studios hollywoodiens n’hésitent pas à puiser dans le répertoire européen. Et plus particulièrement… dans le nôtre. De nombreuses œuvres hexagonales ont été adaptées, transformées, parfois trahies, pour séduire le public américain. Les films français avec remake américain ne se font pas rares. Ce phénomène, très fréquent, témoigne à la fois de l’influence du cinéma français et des besoins d’un marché qui préfère des histoires « formatées localement ». Voici le Top 10 des films français avec remake américain, entre réussites, curiosités et ratés retentissants.

Le remake : un pont culturel… ou une trahison artistique ?

Adapter un film étranger est un exercice périlleux. Lorsqu’on parle de remake hollywoodien, la question se pose toujours. S’agit-il d’un hommage sincère ou d’un appauvrissement culturel ? Quand les Américains refont nos films, ils traduisent souvent bien plus qu’un scénario. Ils modifient les dialogues, les enjeux, l’humour, et surtout, l’âme du récit.

La barrière linguistique est l’un des arguments les plus souvent avancés pour justifier les remakes. Beaucoup de spectateurs anglophones ne regardent pas de films sous-titrés. Les studios misent donc sur des versions locales plus accessibles. Néanmoins, cette logique commerciale se heurte parfois à des critiques acerbes, surtout lorsqu’une œuvre originale est vidée de sa substance.

Par contre, il serait injuste de dire que les remakes sont systématiquement ratés. Certains parviennent à sublimer l’idée d’origine en l’adaptant avec finesse au contexte américain. « Unfaithful », par exemple, réussit à offrir une relecture puissante et moderne de « La Femme infidèle ». D’autres, comme « Down and Out in Beverly Hills », apportent une touche locale rafraîchissante sans dénaturer le propos initial. Voyons tout cela en profondeur. Vous pourriez même avoir quelques idées pour un marathon films durant ces vacances. Si on y pense bien, au lieu d’un top 10, vous avez 20 films d’un coup puisqu’on vous donne aussi le titre des originaux.

À bout de souffle : Breathless (1983)

Original : À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960)

Remake US: Breathless (Jim McBride, 1983)

Considéré comme un pilier de la Nouvelle Vague, À bout de souffle est un film culte en France. Le remake américain, réalisé par Jim McBride, transpose l’intrigue à Los Angeles. Richard Gere incarne un jeune fugitif passionné de voitures et de rock. Si Breathless reprend la trame du film original, il en modifie radicalement le style. Là où Godard brisait les codes, McBride livre une œuvre plus linéaire, très « années 80 ».

Ce cas emblématique illustre bien comment certains films français avec remake américain perdent en subtilité ce qu’ils gagnent en accessibilité.

Voici la bande annonce du remake :

Taxi : New York Taxi (2004)

Original : Taxi (Gérard Pirès, 1998)

Remake US: New York Taxi (Tim Story, 2004)

Le Taxi de Luc Besson, production emblématique du cinéma d’action français, a été adapté aux États-Unis avec Queen Latifah et Jimmy Fallon. Exit Marseille, bonjour Manhattan. Mais le charme de l’original n’a pas traversé l’Atlantique. L’humour et la dynamique très française de la saga sont remplacés par des clichés new-yorkais.

Ce remake reste souvent cité dans les débats sur les films français avec remake américain qui peinent à capter l’âme de leur modèle.

Voici un extrait :

Banlieue 13 : Brick Mansions (2014)

Original : Banlieue 13 (Pierre Morel, 2004)

Remake US: Brick Mansions (Camille Delamarre, 2014)

Ce film d’action, signé Luc Besson à l’écriture, mettait en scène un Paris dystopique où la banlieue devient zone interdite. Brick Mansions transpose l’histoire à Detroit. Paul Walker remplace Cyril Raffaelli, mais David Belle, cofondateur du parkour, reprend son propre rôle. L’action est présente, mais l’énergie subversive et sociale du film d’origine s’évapore.

Parmi les films français avec remake américain, Brick Mansions est un exemple de transposition visuellement réussie, mais thématiquement édulcorée.

Voici la bande annonce :

Boudu sauvé des eaux : Down and Out in Beverly Hills (1986)

Original : Boudu sauvé des eaux (Jean Renoir, 1932)

Remake US: Down and Out in Beverly Hills (Paul Mazursky, 1986)

Cette fable sociale sur l’ordre bourgeois bouleversé par un clochard excentrique devient une satire californienne portée par Nick Nolte. Le décor change, mais la critique reste : quand un sans-abri s’invite dans le quotidien d’un couple aisé, tout vacille. Moins caustique que l’original, ce remake n’en reste pas moins pertinent.

Il illustre que certains films français avec remake américain peuvent conserver leur propos en changeant d’habillage culturel.

La bande annonce par ici :

Cousin, Cousine : Cousins (1989)

Original : Cousin, Cousine (Jean-Charles Tacchella, 1975)

Remake US: Cousins (Joel Schumacher, 1989)

Comédie romantique douce-amère sur les relations amoureuses dans la famille, le film devient une romance plus directe, à l’américaine. Ted Danson et Isabella Rossellini livrent une performance touchante, mais le naturel de l’original laisse place à une esthétique plus appuyée.

Ce remake fait partie des rares films français avec remake américain qui parviennent à rester charmants tout en étant adaptés au goût d’un autre public.

Voici un extrait :

Le Dîner de cons : Dinner for Schmucks (2010)

Original : Le Dîner de cons (Francis Veber, 1998)

Remake US: Dinner for Schmucks (Jay Roach, 2010)

Dans le film original, le « con » est un personnage pathétique, mais attachant. Dans le remake, Steve Carell en fait un clown involontaire. L’humour y est plus burlesque, moins cruel, mais parfois maladroit. Le public américain a été partagé.

Un exemple parlant de films français avec remake américain qui perdent une part de leur finesse au profit d’une comédie plus visuelle.

Voici sa bande annonce en VF :

Les Compères : Fathers’ Day (1997)

Original : Les Compères (Francis Veber, 1983)

Remake US: Fathers’ Day (Ivan Reitman, 1997)

Robin Williams et Billy Crystal forment un duo improbable dans ce remake où deux hommes recherchent un adolescent qu’ils pensent être leur fils. L’idée de base est conservée, mais le résultat est trop poussif. Malgré des acteurs de renom, le film passe inaperçu.

Parmi les films français avec remake américain, celui-ci démontre que le talent ne suffit pas sans adaptation réussie du ton original.

Visionnez sa bande annonce ici :

La Femme infidèle : Unfaithful (2002)

Original : La Femme infidèle (Claude Chabrol, 1969)

Remake US: Unfaithful (Adrian Lyne, 2002)

Ce remake dramatique prend des libertés avec l’original pour explorer la passion, le mensonge et la culpabilité. Diane Lane, bouleversante, a été nommée aux Oscars. A l’affiche avec elle, Richard Gere et le sulfureux Olivier Martinez. Le film est plus érotique, plus nerveux, et fait partie des rares adaptations saluées par la critique.

Un des films français avec remake américain les plus réussis de cette liste, tant sur le fond que sur la forme.

Redécouvrez ou découvrez la bande annonce :

LOL : LOL USA (2012)

Original : LOL (Lisa Azuelos, 2008)

Remake US: LOL USA (Lisa Azuelos, 2012)

Lisa Azuelos elle-même réalise la version américaine de son succès adolescent. Malgré la présence de Miley Cyrus et Demi Moore, le film ne rencontre pas le même engouement. Le ton change, la sincérité aussi. La critique reste tiède, malgré une intention louable.

Encore un exemple de films français avec remake américain qui, même entre les mains de sa propre autrice, perd en authenticité.

Voici sa bande annonce en VF :

Le Père Noël est une ordure : Mixed Nuts (1994)

Original : Le Père Noël est une ordure (Jean-Marie Poiré, 1982)

Remake US: Mixed Nuts (Nora Ephron, 1994)

Avec Steve Martin, Mixed Nuts transpose l’histoire dans un centre d’écoute pour personnes suicidaires à Noël. L’humour noir du Splendid est remplacé par un ton plus « feel good ». Résultat ? Une comédie décalée, mais loin de l’esprit corrosif de l’original.

Dans la catégorie des films français avec remake américain, ce titre souligne la difficulté d’exporter certains types d’humour.

Toujours en VF, pour notre plus grand plaisir, un extrait :

Pourquoi ce phénomène persiste-t-il ?

Les films français avec remake américain témoignent d’un intérêt certain d’Hollywood pour notre créativité. Scénarios originaux, sensibilité émotionnelle, ton unique : autant de qualités qui séduisent les studios. Mais dans ce passage outre-Atlantique, beaucoup se perd.

Un autre aspect tient à la richesse thématique du cinéma français. Il aborde souvent des sujets universels. Amour, famille, différences sociales, trahison, amitié, mais avec une sensibilité différente de celle du cinéma américain. Cela attire les réalisateurs et scénaristes en quête d’inspiration ou d’angles nouveaux. Adapter un film français permet alors d’importer une vision du monde différente, tout en la traduisant dans un langage culturel familier au public américain.

Sur le plan financier, on reste un peu mitigé. Les producteurs américains cherchent-ils à limiter les risques financiers ? En effet, adapter un film ayant déjà rencontré le succès à l’étranger, c’est miser sur un scénario éprouvé, avec un potentiel narratif déjà validé par un public. Cela réduit considérablement l’incertitude liée à un projet original. Toutefois, est-ce qu’ils paient quand même un dû quelconque aux auteurs originaux ? Si oui, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?

S’il est flatteur de voir nos histoires voyager, la question reste ouverte : pourquoi ne pas simplement diffuser davantage les versions originales ? Peut-être que l’époque du remake touche à sa fin, grâce aux plateformes qui familiarisent le public mondial avec la VOST.

De l’inspiration à l’adaptation… à quel prix ?

Cette sélection des films français avec remake américain montre toute la complexité de l’exercice. Si certains remakes réussissent à faire honneur à l’original, d’autres échouent à en capter l’essence. La transposition culturelle est toujours un pari risqué. Surtout quand elle s’attaque à des œuvres marquées par une identité forte.

À l’heure où les plateformes permettent un accès plus large aux films étrangers en version originale, le besoin de remake pourrait diminuer. Reste que ce dialogue cinématographique entre la France et les États-Unis est, à sa manière, une forme de reconnaissance internationale. Même si elle est parfois… maladroite.

En bonus : même la série HPI avec Audrey Fleurot a eu droit à sa version américaine…et c’est du copié-collé.

