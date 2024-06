Top 5 des meilleurs films du réalisateur Quentin Tarantino : notre sélection !

Âgé de 61 ans, Quentin Tarantino est devenu une référence en matière de cinéma grâce à son style cinématographique si particulier. Réalisateur, scénariste, producteur, acteur et écrivain américain, il a de nombreuses cordes à son arc et a été récompensé à plusieurs reprises pour ses œuvres. Et justement, voici les 5 meilleurs films de Tarantino, selon nous. Évidemment, cette sélection est subjective, n’hésitez pas à donner la vôtre en commentaires !

5. Kill Bill

Nous mettons les films de la série Kill Bill en cinquième position dans ce classement, et ce, même s’ils sont cultes. Il y a deux volumes faits par Tarantino (Volume 1 et Volume 2). L’histoire évoque une femme surnommée « La Mariée » (qui est jouée par Uma Thurman, actrice très appréciée par Tarantino, c’est Mia dans Pulp Fiction).

Un jour, elle se réveille d’un coma de quatre ans, après avoir été trahie et laissée pour morte par son ancien patron, Bill, et son groupe d’assassins. La Mariée, assoiffée de vengeance, décide de retrouver et de tuer chacun des membres du groupe.

4. Reservoir Dogs

En quatrième position, nous retrouvons Reservoir Dogs, sorti en 1992. L’histoire parle d’un groupe de criminels, réunis par un homme appelé Joe, qui va planifier un braquage de diamants. Les membres de l’équipe utilisent des pseudonymes avec des noms de couleur (Mr. White, Mr. Orange, Mr. Pink, etc.) pour protéger leur identité.

Le braquage tourne mal et plusieurs membres sont blessés ou tués. Le film se concentre principalement sur les événements qui se déroulent après le braquage, alors que les survivants se réunissent dans un entrepôt pour comprendre ce qui s’est passé. Un film à la narration non linéaire, avec des scènes violentes et stylisées et des dialogues percutants. Bref, un schéma caractéristique de Tarantino.

3. Inglourious Basterds

Inglourious Basterds est un film de guerre sorti en 2009. Il occupe la troisième place de notre sélection. Le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et raconte deux histoires parallèles sous une narration non linéaire, caractéristique de Tarantino et de ses meilleurs films.

La première narration suit un groupe de soldats juifs américains, surnommés les Basterds, dirigés par le lieutenant Aldo Raine, incarné par Brad Pitt. Leur mission est de semer la terreur parmi les nazis en les tuant brutalement et en collectant leurs scalps.

La seconde histoire se concentre sur une jeune femme juive qui échappe à la capture par d’un colonel nazi et planifie une vengeance après que sa famille a été massacrée. Les deux histoires finissent par converger dans la violence et dans le chaos. Les protagonistes, dans un but commun, vont tenter d’assassiner des dirigeants nazis, dont un bien connu.

2. Pulp Fiction

Dans le top 2 de notre classement, nous mettons Pulp Fiction, l’un des films les mieux construits parmi les meilleurs films de Tarantino. Cette fois, pas deux narrations non linéaires, mais trois récits différents qui finissent par converger.

Sorti en 1994, le film à la fois chaotique (dans le bon sens) et tranchant se concentre donc sur Vincent Vega (John Travolta), un des hommes du gangster Marsellus Wallace (Ving Rhames), chargé de s’occuper de sa femme pour une soirée, Mia (Uma Thurman).

Dans le même temps, nous suivons aussi son aventure avec son acolyte Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), tous les deux impliqués dans une sordide affaire.

Et nous suivons aussi l’histoire du boxeur Butch Coolidge (Bruce Willis), qui a eu un gros différent avec Marsellus Wallace. Il va devoir s’enfuir de la ville avec sa compagne, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Oui, il n’y a que du beau monde dans ce film, le casting est assez exceptionnel.

1. Django Unchained

C’était prévisible, non ? En même temps, Django Unchained est l’un des meilleurs films du cinéaste Tarantino, mais aussi l’un des meilleurs films de tous les temps selon nous. Non seulement le casting est incroyable, mais les musiques, les dialogues, l’histoire… Le tout fonctionne très bien et rend le film très captivant et même émouvant. C’est tout un univers. Et c’est pourquoi il arrive premier parmi les meilleurs films et séries de Tarantino

Django Unchained est un film de western spaghetti avec une sortie en 2012. L’intrigue se déroule dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession. Il suit l’histoire de Django, incarné par Jamie Foxx, un esclave qui a été sauvé par le Dr Schultz, un chasseur de primes allemand. Ce dernier a besoin de Django pour identifier les frères Brittle, des criminels recherchés et pour lesquels il obtiendra un bon prix. En échange de son aide, Schultz promet à Django sa liberté et une part de la récompense.

Après avoir éliminé les frères Brittle, Schultz prend Django comme partenaire et le libère de son statut d’esclave en pleine période de traite négrière. Il lui apprend le métier de chasseur de primes. Finalement, Django révèle au docteur qu’il ne souhaite qu’une chose : libérer sa femme. Mais, elle est étenue par le cruel propriétaire de plantation monsieur Candie, joué par Leonardo DiCaprio.

Les deux hommes élaborent alors un plan pour infiltrer la plantation. Ils se font passer pour des acheteurs d’esclaves pour faire des combats.

Conclusion

Évidemment, le cinéaste Tarantino a fait plein d’autres films en tant que réalisateur ou scénariste. Nous aurions pu inclure « Les Huit Salopards » ou encore « Once Upon a Time… in Hollywood », par exemple. Mais, selon nous, ce sont ses 5 meilleurs films dans sa carrière. Donnez votre avis dans les commentaires et dites-nous les raisons qui font que vous avez aimé tel ou tel film ! Nous sommes curieux de vous lire.

