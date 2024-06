10 films qui seraient maudits dans l’histoire du cinéma

Certains films, notamment des films d’horreur, ont été désignés comme « maudits » dans l’histoire cinématographique. En effet, pendant le tournage ou après le tournage de ces œuvres, les acteurs ont vécu des événements étranges, surnaturels, voire terrifiants, ou encore une avalanche de catastrophes karmiques.

Poltergeist

Très connu, le film Poltergeist sorti en 1982 a longtemps été désigné comme maudit. Le film d’horreur de Tobe Hooper et Steven Spielberg a rassemblé plusieurs acteurs qui ont été victimes d’incidents terribles après et pendant le tournage du film. Le long-métrage a-t-il appelé des esprits sur le plateau ? En tout cas, plusieurs incidents ont eu lieu.

Oliver Robins, qui joue le fils de la famille dans le film, a notamment failli perdre la vie étranglé par la marionnette de clown diabolique qui était dans les accessoires du film. L’accessoire était mal installé et il a failli être étranglé par les câbles.

Par la suite, l’actrice Dominique Dunne, qui interprète la fille aînée de la famille, a été assassinée par strangulation par son compagnon. Un féminicide étrange qui reprend, comme pour Olivier Robins, le thème de l’étranglement.

Pour finir, sur le tournage d’autres films de la saga, l’équipe a découvert que certains des squelettes utilisés dans les accessoires étaient en fait des vrais.

D’autres acteurs et membres de l’équipe ont perdu la vie tragiquement après les faits, c’est le cas de Will Sampson, Julian Beck et Heather O’Rourke.

L’exorciste

Le film original de 1973 a aussi été qualifié de maudit car plusieurs membres de l’équipe et acteurs ont perdu la vie pendant et après le tournage. Finalement, neuf personnes sont mortes, après avoir vécu d’atroces conditions de tournage sur ce film. C’est le cas de l’acteur Jack MacGowran, qui aurait perdu la vie à la suite d’une épidémie de grippe. L’actrice Vasiliki Maliaros a également perdu la vie avant la fin du tournage.

Mais, ce n’est pas tout, il y a aussi eu des accidents : Ellen Burstyn a été blessée après une chute, Jordan Miller a été percuté par une moto, notamment. Le plateau a aussi pris feu à un moment. Et des événements inexpliqués étaient souvent notés comme des bobines qui se cassent, des projecteurs qui tombent, etc.

La Comtesse de Hong Kong

La Comtesse de Hong Kong de Charlie Chaplin sorti en 1967 serait également maudit. Mais cela ne vient pas d’événements paranormaux, mais plutôt d’une série de problèmes sur le tournage et d’un vrai flop commercial.

En fait, lors du tournage, le film a mis du temps à être produit, il y a eu beaucoup de problèmes divers comme si le karma essayait d’éviter sa sortie. Et finalement, lorsque le film est sorti, il fut qualifié d’échec parfait, un vrai échec commercial très critiqué dans la presse mais aussi par le casting lui-même.

Coup de cœur

Coup de cœur de Francis Ford Coppola sorti en 1981 est un film qui est aussi désigné comme maudit par les adeptes du thème. Mais, là aussi, il s’agit davantage d’une question d’échec commercial.

Après avoir sorti de très bons films comme Le Parrain et Apocalypse Now, Coppola ne pensait pas rencontrer un échec aussi cuisant avec ce film. Rejeté par le public, ce projet fut un échec financier qualifié de catastrophique pour le réalisateur. Et là aussi, le film fut difficile à tourner, comme s’il était destiné à tomber aux oubliettes.

Dune

Alors il ne s’agit pas des récents films Dune, mais du film Dune de David Lynch sorti en 1984. Là aussi, pas de paranormal, mais le film pourtant très attendu et prometteur est un échec commercial cuisant. Il fut tellement catastrophique à tourner et auprès de la critique que même son auteur a décidé de le renier.

Conjuring

Le premier film Conjuring de 2013 aurait été le théâtre d’événements inexpliqués. Notamment, les vrais membres de la famille dans le film a rendu visite aux membres de l’équipe sur le tournage. Et, lors de leur visite, un étrange tourbillon de vent aurait pris place sur le tournage.

Au même moment, la mère de la vraie famille, restée chez elle, aurait ressenti une présence maléfique. Elle s’est d’ailleurs évanouie et a été hospitalisée. Apparemment, il y aurait aussi eu d’autres problèmes sur le tournage comme des objets qui tombent. Pour le second film, un prêtre a même été appelé pour bénir le plateau afin d’éviter que cela ne recommence.

Amityville

Le film l’horreur Amityville de 2005 aurait aussi été le théâtre d’événements étranges. Quelques semaines avant le début du tournage, le cadavre d’un pêcheur a été retrouvé échoué sur la grève près du plateau.

Et ce n’est pas tout. Plusieurs acteurs ont assuré s’être réveillé à 3 h 15 du matin, plusieurs fois durant le tournage. Cette heure est celle à laquelle Ronald DeFeo Jr a tué sa famille de sa famille dans la célèbre maison du 112 Ocean Avenue.

La Malédiction

En 1976 sort le film The Omen, un film jugé maudit par beaucoup. Pour cause, le scénariste David Seltzer et l’acteur Gregory Peck ont tous les deux été frappés par la foudre en même temps, alors qu’ils se trouvaient dans des avions séparés. Et de son côté, le producteur Harvey Bernhard a failli être foudroyé à son tour.

Et il y a eu d’autres incidents pendant et après le tournage : accident de voiture, les Rottweilers qui jouent le Cerbère qui attaquent leurs dresseurs, un attentat à la bombe, un figurant qui a été tué par des lions… Et le pire : John Richardson chargé de superviser une séance de décapitation sur le tournage, a vu sa femme mourir décapitée après un accident de la route, à côté de la ville d’Ommen (The Omen, titre du film).

Ah oui et, lors d’un problème technique, un message d’erreur s’est affiché « message d’erreur #666« … Décidément !

Le Cercle 2

Le premier film, remake du film japonais, était déjà effrayant. Mais, dans le second volet sorti en 2005, un événement étrange a eu lieu sur le tournage. Pendant le tournage, une inondation a ravagé le bureau de la production. Une personne a même failli perdre la vie embrochée par un cerf.

Les Amants du Pont-Neuf

Là aussi, pas d’événements étranges, mais un véritable échec, tellement qu’on dirait que le film n’aurait jamais dû voir le jour. La production met un budget énorme dans ce film qui finalement sera un flop monumental.

Un fiasco économique, mais pas que, il y a aussi eu plein de problèmes sur le tournage comme des acteurs blessés, des choses qui tombent en panne, des éléments du décor qui tombent en miette… Bref, une horrible expérience.

Autres films jugés comme maudits

L’Exorcisme d’Emily Rose (2005). Pendant le tournage, la radio de la productrice s’est allumée toute seule plusieurs fois pendant la nuit. Elle diffusait la chanson Alive de Pearl Jam avec les paroles « I am still alive ».

Pendant le tournage, la radio de la productrice s’est allumée toute seule plusieurs fois pendant la nuit. Elle diffusait la chanson Alive de Pearl Jam avec les paroles « I am still alive ». Conjuring 2 – Le Cas Enfield (2016). Après les événements étranges du premier film, la production a décidé de faire bénir le plateau par un prêtre. Mais, cela n’a pas suffit car il y a encore eu des bruits étranges, ou des événements inexpliqués, comme des objets qui tombent sans raison.

Après les événements étranges du premier film, la production a décidé de faire bénir le plateau par un prêtre. Mais, cela n’a pas suffit car il y a encore eu des bruits étranges, ou des événements inexpliqués, comme des objets qui tombent sans raison. Ghost of Goodnight Lane (2014) . Tout le monde pensait que le studio de tournage était hanté. Pour cause, le film a été tourné dans le vrai studio hanté dont le film parle. Et il y aurait eu plein d’événements bizarres comme du matériel qui tombe du plafond, un acteur qui entend des voix et un autre qui assure avoir été giflé par une main invisible.

. Tout le monde pensait que le studio de tournage était hanté. Pour cause, le film a été tourné dans le vrai studio hanté dont le film parle. Et il y aurait eu plein d’événements bizarres comme du matériel qui tombe du plafond, un acteur qui entend des voix et un autre qui assure avoir été giflé par une main invisible. Southland Tales (2006). Parmi les films maudits, il y aurait celui-ci de Richard Kelly. Après Donnie Darko, le réalisateur se lance dans ce film, mais ce fut un véritable flop auprès de la critique, un « traumatisme », selon le réalisateur.

Parmi les films maudits, il y aurait celui-ci de Richard Kelly. Après Donnie Darko, le réalisateur se lance dans ce film, mais ce fut un véritable flop auprès de la critique, un « traumatisme », selon le réalisateur. Possédée (2012). Sur le tournage, il y aurait eu des vents terrifiants dans le studio et des ampoules auraient explosées à plusieurs reprises. Il y a aussi eu un incendie qui a détruit la boîte censée contenir l’esprit d’un démon dans le film.

Sur le tournage, il y aurait eu des vents terrifiants dans le studio et des ampoules auraient explosées à plusieurs reprises. Il y a aussi eu un incendie qui a détruit la boîte censée contenir l’esprit d’un démon dans le film. The Innkeepers (2011). Des téléviseurs se seraient allumés seuls, des portes claquaient, des lumières vacillaient.

Des téléviseurs se seraient allumés seuls, des portes claquaient, des lumières vacillaient. Rosemary’s Baby (1968). Il y aurait des similitudes inquiétantes entre l’héroïne du film et la femme du réalisateur Roman Polanski qui a été tuée par la famille Manson. Mais ce n’est pas tout, vous voyez le chanteur John Lennon ? Il a été tué dans un hôtel de Manhattan où le film a été tourné.

Il y aurait des similitudes inquiétantes entre l’héroïne du film et la femme du réalisateur Roman Polanski qui a été tuée par la famille Manson. Mais ce n’est pas tout, vous voyez le chanteur John Lennon ? Il a été tué dans un hôtel de Manhattan où le film a été tourné. Martyrs (2008). L’actrice principale a fait une mauvaise chute entraînant beaucoup de retard sur le tournage du film. Mais aussi, le maquilleur s’est suicidé après le tournage.

L’actrice principale a fait une mauvaise chute entraînant beaucoup de retard sur le tournage du film. Mais aussi, le maquilleur s’est suicidé après le tournage. Atuk (1963). L’acteur qui devait interpréter le premier rôle a perdu la vie avant le tournage à la suite d’une overdose. Finalement, l’acteur qui le remplace a aussi perdu la vie lors d’un accident de voiture. Un autre acteur prend sa place et perd la vie d’une crise cardiaque. Deux autres acteurs sont pressentis pour prendre le rôle, mais ils meurent aussi tous les deux d’une overdose et d’une blessure par balle.

