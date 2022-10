La ville de New York représente un décor inimitable pour l’univers du cinéma. C’est d’ailleurs le 7e art qui l’a vite fait connaître à travers le monde entier avec ses buildings emblématiques. Parmi les œuvres cinématographiques réalisées dans cette ville phare des USA s’illustrent certains films. En voici un top 10 !

Il était une fois en Amérique

Il était une fois en Amérique est l’un des films à voir ou redécouvrir si vous l’avez regardé par le passé. C’est d’ailleurs faisable si vous envisagez de faire un merveilleux sejour new york. C’est l’une des productions plus connues des années 1980. Tournée en partie à New York et réalisée par Sergio Leone en 1984, il s’agit d’une superbe fresque qui vous plonge dans le passé de New York.

Manhattan

Autre film tourné dans la Big Apple, c’est l’œuvre emblématique de Woody Allen réalisé en 1979. Manhattan, inspiré du nom de l’arrondissement Manhattan, constitue l’un des plus grands classiques de toute l’Histoire du cinéma. En effet, le film met en avant les spécificités de ce célèbre quartier de la ville de New York. Son succès vient aussi du fait que c’est une comédie.

Men in Black

Dans l’univers du cinéma, le film Men in Black constitue également l’une des œuvres de science-fiction très en vogue dès sa sortie au cinéma. Réalisée en 1997 par Barry Sonnenfeld et F. Gary Gray, cette œuvre cinématographique fut aussi tournée à New York. Men in Black met en avant les affrontements sensationnels de Tommy Lee Jones et Will Smith avec des créatures surnaturelles dans les rues de New York.

Léon

Le film Léon a pareillement été tourné à New York. Il est sorti en 1994 et réalisé par le célèbre Luc Besson. L’acteur principal de cette production, c’est Jean Reno qui y interprète un tueur à gages résidant dans le quartier de Little Italy. Ce dernier fait partie des lieux les plus fréquentés dans la ville de New York.

Taxi Driver

En réalisant le film Taxi Driver en 1976, Martin Scorsese a pu signer un autre grand classique du cinéma. Il se retrouve naturellement dans ce classement puisqu’il a été tourné dans les rues de New York. Taxi Driver est axé sur la vie de Travis Bickle, un chauffeur de taxi new-yorkais qui travaille principalement la nuit.

Quand Harry rencontre Sally

Le succès des films tournés dans cette mégalopole a motivé plusieurs producteurs à choisir New York. Ce chef-d’œuvre cinématographique intitulé Quand Harry rencontre Sally est une pure comédie romantique. Le tournage fut sous la direction du réalisateur Rob Reiner en 1989. Il s’agit notamment d’une comédie romantique qui emprunte à la ville de New York son magnifique cadre atypique. Plusieurs grands noms ont fait leur apparition dans ce film, notamment Billy Crystal et Meg Ryan.

King Kong

Il est difficile de lister les films cultes qui ont eu pour cadre la ville de New York, sans citer King Kong. Réalisée en 1933 par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, la version originale a connu de nombreux remakes. Cela est en majorité dû à son succès et du fait que l’évolution de la technologie permet de mieux réaliser les scènes de fiction. L’attraction phare de ce film est d’ailleurs le moment de la scène mythique de l’Empire State Building.

Wall Street

Dans ce classement des films cultes tournés à New York, Wall Street, du réalisateur Oliver Stone, est l’une des réalisations gravées dans les mémoires. Sorti en 1987, ce classique du cinéma met l’accent sur Wall Street, la plus grande place financière du monde. Inspiré de faits réels, le film met en lumière les nombreux rouages tournant autour de cet univers. C’est des films tels que celui-ci qui ont contribué au rayonnement de l’image de New York, comme un tournant du business mondial.

Spiderman

Le film Spiderman est sorti en 2002 et réalisé par Sam Raimi. Tournée à New York, cette grande œuvre du 7e art développe une intrigue dans une virée vertigineuse entre les gratte-ciel et la statue de la Liberté. Héros et méchants s’y affrontent dans des cadres quelque peu imaginaires. Inspirée des comics Marvel, cette production a un lien très fort avec la mégalopole.

Le Jour d’après

Le dernier film qui termine ce top 10 des films phares ayant été réalisés à New York est intitulé Le Jour d’après de Roland Emmerich. Sorti en 2004, c’est un long métrage avec des effets spéciaux d’exception, car traitant une intrigue de catastrophe. Il montre différents aspects de la ville de New York. C’est un véritable moment de plaisir pour les cinéphiles.