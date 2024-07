Récemment, un jeu Made in France a été publié sur Steam et c’est déjà un gros succès. Ça s’appelle The Operator et c’est un jeu d’enquête mis en ligne ce 22 juillet 2024 sur PC. depuis sa sortie, tout le monde en parle et même son créateur n’y croit pas.

Un nouveau jeu français s’installe sur Steam : voici The Operator !

The Operator est partout en ce moment. Les streameurs sont nombreux à le jouer en live, des youtubeurs influents de l’univers du jeu l’ont déjà testé. D’après BFMTV, le jeu est déjà un énorme succès sur Steam, avec plus de 15 000 ventes en seulement 48 heures.

Le titre « The Operator » est un jeu français que nous pourrions mettre dans notre TOP des meilleurs jeux FR. Publié ce 22 juillet 2024, le jeu vidéo est arrivé dans le top 3 mondial en peu de temps, carrément le jour de sa sortie.

Devenez un détective dans ce jeu ultra-immersif pour pas cher

Il faut dire que le gameplay est prometteur. Comme le dit BFMTV, le jeu serait inspiré de la série X Files. Ce jeu indépendant vous propulserait dans la peau d’un enquêteur qui a pour mission de résoudre des enquêtes dans la sphère virtuelle. Le thème du conspirationniste semble très présent dans lesdites investigations.

Le studio Bureau 81, à l’origine du jeu, est installé à Bordeaux. Il s’agit d’un studio indépendant de jeux vidéo et ce jeu semble être son premier en ligne sur Steam, donc sur PC et Steam Deck.

Actuellement, il y a 1055 avis sur le jeu, en grande majorité « très positifs », selon Valve. D’ailleurs, le jeu n’est pas très cher, vous en aurez pour 12,41 euros contre 13,79 euros en temps normal. Cette promotion est disponible jusqu’au 5 août prochain.

Un titre réellement « conçu comme un film », selon le développeur du jeu

« Bienvenue au FDI. En tant qu’opérateur, vous devrez mettre à profit vos aptitudes d’enquêteur pour aider nos agents de terrain à élucider des crimes mystérieux. Utilisez les logiciels de pointe du FDI pour trouver des indices, résoudre des énigmes et découvrir la vérité », décrit Steam au sujet du jeu.

Pour Bastien Giafferi, 30 ans et qui travaille sur le jeu depuis 3 ans, ce succès était inespéré. « Je ne m’attendais pas à un tel succès », aurait-il confié à l’AFP. Au sujet de son jeu, Bastien explique que ce dernier « est vraiment conçu comme un film« .

Vous pouvez retrouver The Operator sur Steam, dès maintenant ! Dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce jeu français ? Nous sommes curieux d’avoir votre avis.

