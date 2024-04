Top 10 des jeux vidéo made in France à découvrir

Il existe de multitudes de jeux créés ou en partie créés en France, mais voici notre petite sélection des meilleurs titres français, selon nous. Nous avons cité 10 jeux, mais si vous désirez ajouter des suggestions, vous pouvez le faire en commentaires. D’ailleurs, si vous avez testé ces jeux, n’hésitez pas à donner votre avis également.

A Plague Tale

C’est sans doute l’un de nos coups de cœur car il s’agit non seulement d’un jeu fort en émotions, rempli de récits avec une narration très cinématographique. Mais, c’est aussi historique puisqu’il évoque le terrible épisode de la peste noire en France. Nous avons aimé tous les jeux, avec une grosse préférence pour le premier.

Résumé officiel du jeu sur JV.com : « A Plague Tale : Innocence est un jeu d’action aventure développé par Asobo Studio et édité par Focus Home Interactive. L’histoire se déroule en France au temps du Moyen-âge dans lequel deux jeunes frères et sœurs doivent combattre pour survivre à l’oppression organisée par l’inquisition. »

Dordogne

C’est également un jeu magnifique visuellement, mais aussi un des meilleurs cosy games que nous ayons testé. Made in France, ce jeu vaut vraiment le détour si vous cherchez un petit jeu calme et chill, un peu onirique avec des paysages magnifiques. De quoi découvrir la Dordogne, ce département français plein de surprises et de beaux villages (ma terre natale !).

Résumé officiel du jeu sur Steam : « Plongez au cœur d’une expérience narrative unique et parcourez les paysages aux milles couleurs estivales de la Dordogne tout au long d’un parcours initiatique vibrant qui éveillera vos sens et vous fera renouer avec vos émotions enfouies. »

Assassin’s Creed Mirage

Alors, nous allons être très honnêtes sur la question, mais ce jeu n’est clairement pas l’un des meilleures d’Assassin’s Creed. Initialement, ce devait être seulement un DLC, mais Ubisoft Bordeaux en a fait un jeu à part entière. Pas le meilleur, mais quand même un bon jeu français à noter.

Résumé officiel du jeu sur Ubisoft : « Dans Assassin’s Creed Mirage, vous incarnerez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. Vous rejoindrez les rangs d’une société ancienne et découvrirez un nouveau crédo qui modifiera le sort de Basim d’une manière qu’il n’aurait jamais imaginée. »

Harmony: The Fall of Reverie

Parmi les jeux made in France qui valent le détour, il y a ce titre de DON’T NOD. Il s’agit d’un très beau jeu au niveau graphique, riche en récits lui aussi avec une dimension jeu à choix multiple qui peut plaire aux amateurs.

Résumé officiel du jeu du Steam : « Le destin de l’humanité est en jeu. Utilisez votre don de clairvoyance pour consulter l’avenir et empêcher l’apocalypse qui menace l’équilibre entre votre monde et celui des divinités. »

Jusant

Honnêtement, nous ne connaissions pas avant de faire ce top, mais nous avons testé et c’est un petit coup de cœur que nous devions vous partager. Jusant est aussi un jeu de DON’T NOD, magnifique en graphismes et extrêmement cosy et chill à jouer. Si vous cherchez un jeu mignon, avec des énigmes et une atmosphère onirique, c’est le jeu idéal made in France.

Résumé officiel sur Steam : « Laissez-vous emporter par l’ambiance méditative de Jusant, un jeu d’escalade d’action & puzzle. Défiez les hauteurs infinies d’une tour colossale et découvrez ses mystères aux côtés de votre compagnon constitué d’eau. »

Dishonored 2

Avec Arkane Studios, créé à Lyon, ce jeu est un des plus joués et un des meilleurs, pour beaucoup de joueurs. L’univers un peu steampunk et les graphismes très réalistes sont clairement un point fort pour cet opus. Un FPS salué par la critique, en partie made in France.

Résumé sur Steam : « Endossez à nouveau le rôle d’assassin surnaturel dans Dishonored 2. Qualifié d' »incroyable » et de « remarquable suite » par IGN, présenté comme « chef-d’œuvre » par Eurogamer et acclamé comme un « un récit de vengeance incontournable » par Game Informer, Dishonored 2 succède au légendaire FPS d’Arkane… »

Rayman Legends

Rayman, c’est une série de jeu emblématique. Ubisoft a toutefois révélé Rayman Legends en 2013, et ce fut un vrai succès parmi les plus fans de ce jeu de plateformes.

Résumé sur JV.com : « Jeu de plates-formes de la célèbre série française, Rayman Legends permet au joueur de partir à la recherche des Ptizêtres dans divers environnements. On retrouve le fameux Rayman, mais aussi d’autres personnages jouables à débloquer ainsi qu’un mode trois joueurs. Il est également possible d’interagir avec le décor. »

Dofus

Vous avez vu Wakfu ? Vous devez donc connaître, même de loin, Dofus. Ce jeu rassemble des milliets de joueurs et est devenu un jeu culte dans l’univers du jeu vidéo. Un MMO français parmi les plus appréciés en ligne.

Résumé officiel sur Wikipedia : « Dofus prend place dans le Monde des Douze, un univers médiéval-fantastique. Les joueurs doivent retrouver six Dofus primordiaux, des œufs de dragons conférant une grande puissance à leur porteur, qui sont dispersés aux quatre coins du monde5. Le jeu, en monde ouvert, laisse place à la libre orientation des joueurs, pouvant choisir de s’orienter dans le Joueurs contre Joueurs, Joueurs contre Monstres ou l’économie. »

Detroit : Become Human

Créé par le studio parisien Quantic Dream, Detroit : Become Human fait également partie des jeux français qui ont eu le plus de succès. Si vous aimez la science-fiction, vous aimerez certainement l’univers travaillé de ce jeu.

Résumé de Quantic Dream : « Detroit: Become Human met le destin de l’humanité et des androïdes entre vos mains, en vous plongeant dans un futur proche où les machines sont devenues plus intelligentes que les humains. Tous les choix que vous faites ont une incidence sur la suite du jeu, dans l’une des narrations les plus élaborées jamais écrites. »

Life is Strange

Toute la série des Life is Strange vaut le détour, mais pour nous, il faut évidemment commencer par le premier sorti. Ce jeu narratif à choix multiples a été pensé par DON’T NOD avec le grand Square Enix. L’un des jeux les plus beaux en termes de morales et de symboliques. Vous aimez le thème de l’effet papillon ? Vous aimerez ce jeu.

Résumé sur Steam pour l’épisode 1 (gratuit, puis il faut payer les autres) : « Life is Strange est un jeu d’aventure récompensé et encensé par la critique permettant au joueur de remonter dans le temps et modifier le passé, le présent et l’avenir. »

