Peut-on avoir des aurores boréales en France ?

Les aurores boréales est un phénomène magnifique à observer dans le ciel. Avec ses belles couleurs, du vert au rose, l’aurore boréale n’est habituellement pas vue en France, mais cela reste quelque chose à voir une fois dans sa vie, pour le spectacle. Mais pour parler science, comment se forme se voile lumineux dans la nuit ?

Que sont les aurores boréales et comment se forment-elles ?

Une aurore boréale est un phénomène céleste lumineux qui se caractérise par une vague de lumières colorées qui illuminent le ciel. Un phénomène spectaculaire qui a généralement lieu de nuit, mais nous avons déjà observé des aurores en pleine journée aussi.

Majoritairement, nous pouvons voir ce ciel coloré dans l’hémisphère nord de la Terre, au niveau des zones les plus froides du monde. Si le phénomène arrive dans l’hémisphère sud de la planète, nous parlons d’ailleurs d’aurores australes et non d’aurores boréales.

Comment se forme cette lumière dans le ciel ? En fait, se manifestant proche des pôles magnétiques de la Terre, les aurores tirent leur lumière directement du soleil. L’étoile qui régit notre système solaire rejette de nombreuses particules dans l’espace lorsqu’il émet sa lumière.

Notamment des particules chargées telles que des protons et des électrons. Ces particules, une fois rejetées, forment ce qu’on appelle « le vent solaire ». Ce vent solaire peut arriver jusqu’à notre planète et, grâce au champ magnétique de la Terre, ce vent solaire est finalement « dévié », formant une sorte de bouclier autour de la planète bleue.

Et, en fait, l’aurore boréale se forme lorsque les particules chargées du vent solaire entrent en collision avec les gaz qui se trouvent dans la haute atmosphère de la Terre. Les particules chargées vont venir titiller les atomes constituant les gaz de notre atmosphère. C’est ce qu’on appelle l’ionisation, soit une transmission de charge électrique.

Ce choc génère des éclats lumineux et c’est ainsi que le ciel arbore sa teinte colorée en forme de voile, en suivant le mouvement des particules et du gaz. Le champ magnétique de la Terre fait que les particules vont partir vers les pôles et c’est pour cela que la lumière semble en mouvement, comme des vagues ou comme dans un courant d’air.

Généralement, les aurores boréales sont davantage visibles lors de la nuit (créant un contraste entre les éclats de lumière et le ciel), mais aussi lorsque le ciel est clair et dégagé.

Et selon Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS, cité par NATIONAL GEOGRAPHIC, nous pouvons davantage voir d’aurores polaires (au niveau des pôles) tous les onze ans, juste à la suite d’éruptions solaires, alors que l’activité du soleil connaît une baisse.

Toujours selon le scientifique, ce que nous voyons principalement lors des aurores, ce sont « des atomes d’oxygène ». « Ce sont eux qui vont produire la lumière la plus intense et avoir cette lumière verte typique », explique-t-il.

« En regardant bien les aurores, parfois, il y a du rouge. La combinaison du rouge et du bleu forme du violet. C’est difficile à voir, ça s’observe, mais on le constate moins fréquemment. Les atomes d’oxygène forment le vert d’abord, puis un peu de rouge. Les atomes d’azote produisent du bleu, du rouge et du violet », ajoute-t-il.

Les pôles attirent les particules comme des aimants. « C’est pourquoi les aurores se situent toujours autour de pôles, dans ce que l’on appelle le cercle auroral. Cela correspond au cercle polaire arctique ou antarctique », explique Jean-Baptiste Renard.

Peut-on en avoir en France ?

Bien plus visibles aux pôles, nous pouvons donc davantage voir d’aurores boréales sur les zones froides, aux deux pôles donc. Exemples : Islande, Alaska, Canada, Groenland, Russie, Antarctique. Mais, sachez que cela est quand même possible vers chez nous, c’est simplement très rare.

Interrogée par Libération, Nathalie Huret, professeure des universités en physique de l’atmosphère, assure que ce phénomène n’est pas inédit en France. En moyenne, il semble même que les aurores soient observables à l’œil nu en France « tous les dix ans ». La dernière fois, c’était en 2023 pour ce qui est du ciel français.

