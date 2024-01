Quelle est la différence entre un atome et une molécule ?

Maintenant que vous connaissez la différence entre une clémentine et une mandarine, parlons science. Que vous soyez un enfant, un adolescent ou encore un adulte qui a oublié ses bases en physique-chimie, découvrez comment différencier un atome d’une molécule. On fait le point.

Les atomes et les corps simples

Les atomes composent toute chose, c’est donc très important de savoir de quoi il s’agit. Et la différence entre les deux (entre atome et molécule) est très simple en réalité. Un atome est la plus petite partie de ce qu’on appelle un corps simple (voir définition ci-après).

L’atome est la plus petite unité qui compose alors chaque substance existante dans notre univers. Un atome appartient à un élément chimique. Par exemple : Azote, carbone, oxygène… Les éléments chimiques sont classés dans ce qu’on appelle le tableau périodique.

Un corps simple désigne la composition de la matière pure, alors composée de plusieurs atomes d’un seul et même élément chimique.

La molécule et les corps composés

De son côté, la molécule est composée de plusieurs atomes qui sont liés entre eux. Dès que plusieurs atomes sont associés, nous obtenons une molécule.

Exemple de l’eau : l’eau est composée de deux éléments atomiques : l’hydrogène et l’oxygène. Plus précisément, l’eau est composée de deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène.

Deux atomes d’hydrogène ensemble forment un corps simple puisqu’il s’agit d’une association d’atomes du même élément. Mais si vous ajoutez à cette formule de matière pure d’hydrogène, un atome de l’élément atomique qu’est l’oxygène, vous formez ce qu’on appelle un corps composé.

Lorsque plusieurs atomes d’éléments chimiques différents, comme dans ce cas présent, s’allient, on appelle cela un corps composé. En opposition au corps entier qui est composé d’atomes du même élément chimique.

L’hydrogène est associé à l’oxygène, deux éléments se lient entre eux. Nous obtenons ici la molécule H2O, soit de l’eau. Leur combinaison crée une réaction chimique qui donne donc une autre matière : hydrogène + oxygène = eau.

Voilà, vous connaissez présentement la différence entre un atome et une molécule. Vous ne pouvez plus vous tromper.

