Crocodile, alligator, caïman : Connaissez-vous la différence ?

Peu de personnes connaissent les réelles différences physiques et de comportement entre un alligator, un crocodile ou encore un caïman. Bien que très ressemblants, ces trois reptiles ont des singularités à connaître et qui les différencient.

Différence crocodile, alligator et caïman : pas la même famille !

Bon déjà, soyez rassurés, si vous confondez crocodile, caïman et alligator, ce n’est pas pour rien. Ces animaux appartiennent tous à la même classification animale. Tous des reptiles de l’ordre des crocodiliens, les crocodiles, caïmans et alligators se ressemblent à cause de la forme de leur corps, de leurs crocs acérés et de leurs écailles.

Mais, il convient de distinguer les alligators et caïmans des crocodiles. Pourquoi ? Parce que même s’ils appartiennent à la même classification, il ne s’agit pas de la même famille d’animaux : un alligator et un caïman appartiennent tous les deux à la famille des Alligatoridés. De son côté, le crocodile appartient à la famille des Crocodylidae.

VOIR AUSSI : Animaux en location : le propriétaire peut-il interdire les animaux de compagnie ?

Une mâchoire très différente entre le crocodile, l’alligator et le caïman

La raison de cette différence entre crocodile et caïman / alligator ? La mâchoire et la tête des animaux sont très différents. Effectivement, l’alligator et le caïman ont des mâchoires très ressemblantes dans leur fonctionnement, au contraire du crocodile. Ce dernier a une mâchoire et une tête plus courte que l’alligator ou le caïman, en forme triangulaire. De leur côté, l’alligator et le caïman ont un museau plus large et plus arrondi.

Et il n’y a pas que cela qui différent entre les deux familles : les crocodiles sont également plus grands (en général) que les alligators et caïmans. Il n’y a qu’à voir le nombre d’espèces géantes de crocodiles : le crocodile géant, le crocodile du Nil ou encore le crocodile marin, par exemple. Notez qu’il existe aussi des alligators et des caïmans géants, mais ils sont majoritairement plus petits proportionnellement aux crocodiles.

VOIR AUSSI : Myope, hypermétrope, astigmate et presbyte : connaissez-vous la différence ?

Différence crocodile / alligator / caïman : des différences au niveau de la dentition

Autre grosse différence entre un crocodile et ses cousins le caïman et l’alligator, c’est la dentition. En effet, pour différencier un crocodile d’un alligator, par exemple, il suffit de regarder ses dents : celles du croco sortent de sa gueule en remontant sur le museau, au niveau de la quatrième dent, lorsque la mâchoire est fermée. Ce sont de très grandes dents qui dépassent les autres.

Du côté de l’alligator et du caïman, aucune dent ne sort de sa gueule lorsqu’elle est fermée, sauf les plus petites dents, pas de grande dent de sortie vers le museau. Les Alligatoridés ont la faculté de pouvoir « rentrer » leurs grandes dents pour en cacher les extrémités, grâce à une cavité prévue pour directement dans la mâchoire, en haut.

A savoir : seuls les crocodiles peuvent vivre dans les zones salées, par exemple dans la mer. Pourquoi ? Ces derniers, au contraire des caïmans et des alligators, possèdent des glandes dans la bouche capable de filtrer l’eau.

Pas la même répartition géographique entre ces reptiles

Les trois reptiles amphibies ne vivent pas non plus spécialement dans les mêmes zones du monde. Par exemple, nous retrouverons davantage de crocodiles au niveau de l’Amérique du Nord, l’Afrique, l’Asie et l’Australie. Le Caïman se trouve majoritairement au niveau de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. Quant à l’alligator, il y en a plutôt aux États-Unis, en Chine ou encore au Mexique.

Et pour différencier le caïman de l’alligator ? La taille tout simplement et les yeux. Le Caïman est plus petit et ses yeux ressortent davantage au-dessus du crâne.

Voilà, vous connaissez maintenant la différence entre alligator, caïman et crocodile ! Si vous en croisez un, vous pourrez donc dire duquel il s’agit.