Pingouin ou manchot : connaissez-vous la différence ?

Maintenant que vous connaissez la différence entre un crocodile, un alligator et un caïman, continuons notre tour d’horizon des animaux qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes. Beaucoup de gens confondent le pingouin et le manchot, mais comment les différencier ?

Le pingouin et le manchot : une histoire d’évolution

Comme pour un poulpe, une pieuvre, un calamar ou une seiche, les manchots et les pingouins sont des animaux qui se ressemblent, mais qui ne sont pas du tout de la même espèce.

Toutefois, tous les deux font partie de la grande famille des oiseaux qui, il y a plusieurs millions d’années, ont conquis les océans en quête de nourriture. D’ailleurs, ils descendent du même ancêtre.

Comme nous l’apprenons dans le documentaire de Spielberg « La Vie sur notre planète », le pingouin est arrivé un peu plus tard, après le manchot qui est son ancêtre. Par la suite, le manchot a évolué en plein d’autres espèces, dont le pingouin.

Néanmoins, même s’ils se ressemblent et ont un ancêtre commun, le manchot actuel et le pingouin actuel ne font pas partie de la même famille animale.

Le pingouin fait partie de la famille des Alcidés, comportant 23 espèces animales. Le manchot fait partie des 18 espèces qui composent la classe des Sphéniscidés.

Le pingouin sait voler et le manchot non

Pourquoi une différence de famille alors que les deux animaux sont presque similaires et viennent du même ancêtre ? Parce que le manchot, contrairement au pingouin, n’a pas évolué pour le vol, mais uniquement sur terre et dans l’eau.

Il est un meilleur nageur que le pingouin, mais le pingouin sait voler, le manchot lui ne sait pas voler. Les Sphéniscidés, comme le manchot, sont caractérisés par cette inaptitude au vol. Voilà donc l’une des grandes différences entre manchot et pingouin.

Hémisphère sud et hémisphère nord

La répartition géographique est d’ailleurs différences entre les deux espèces : les pingouins vivent dans l’hémisphère nord et les manchots vivent dans l’hémisphère sud. Selon l’endroit où vous vous trouvez, vous pouvez donc savoir si ce que vous voyez est un manchot ou un pingouin.

Le manchot est plus grand que le pingouin

Ensuite, y a-t-il une différence physique entre le pingouin et le manchot ? En soi, la principale différence physique entre un pingouin et un manchot, c’est la taille. Actuellement, il n’existe plus qu’une seule espèce de pingouin et il s’agit d’une petite espèce mesurant environ 40 cm adulte.

La confusion avec le manchot vient d’une grande espèce du pingouin maintenant éteinte. Pour cause, le manchot est plus grand adulte avec une taille d’environ 85 cm.

Voilà, vous connaissez la différence entre manchot et pingouin, mais connaissez-vous la différence entre une abeille et une guêpe ?