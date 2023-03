Uber : comment contacter le service client ?

Contacter le service client ou le service d’assistance de l’application mobile iOS et Android Uber ou Uber Eats, c’est parfois le parcours du combattant. Actuellement, contacter Uber par mail ou avec son numéro de téléphone n’est pas possible sans payer des taxes, ou encore sans risquer de tomber sur un service saturé. Contacter Uber et donc son service client pour éventuellement demander à être remboursé, voici comment faire sans les appeler.

Contacter le service client Uber : poser une question au service

Se faire rembourser ou demander un renseignement à l’entreprise Uber au sujet d’une course en voiture ou d’un repas sur Uber Eats, ce n’est pas toujours facile. D’après la société, vous pouvez les contacter directement via leur application et leur site.

Pour les demandes de renseignements ou d’orientation vers un service d’Uber, vous pouvez directement poser vos questions via help.uber.com. Selon le géant, une équipe d’assistance s’occuperont de répondre à vos interrogations. Un délai de 24 heures maximum est annoncé pour ce service de contact Uber.

Accéder au tchat : les chats et le mail pour contacter Uber

Encore plus rapide et simple, Uber a mis en place un tchat sur son application de téléphone. Ce tchat vous renvoie vers un assistant qui répondra à vos demandes directes. Sur Uber, pour les courses, vous trouverez le tchat en ouvrant un litige. C’est-à-dire en signalant un problème avec la course.

SINON : Le service client d’Uber peut être contacté par email à support@uber.com, mais il semble que les réponses à ce mail soit très longues. Vous pouvez aussi contacter Uber sur Twitter, selon certains utilisateurs.

Comment se faire rembourser sa commande Uber Eats ?

Sur Uber Eats, pour accéder au tchat d’assistance des équipes Uber, il faut signaler un problème sur la commande. C’est la seule façon d’obtenir un remboursement. Pour ça, rendez-vous sur la commande et signalez le problème en question. Un conseiller devrait en suite prendre contact avec vous.

