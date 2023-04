Que vous soyez en permanence sur votre téléphone pour « scroller », ou seulement pour jouer et vous détendre, les notifications intempestives ne sont jamais les bienvenues. N’est-ce pas ? Il en va de même pour les notifications que vous n’avez jamais souhaité recevoir. Si vous avez une application qui s’appelle Upday, il se peut que vous soyez dans cette situation. Cependant, vous avez du mal à supprimer les « notifs » de cette application préinstallée sur votre smartphone. Si tel est le cas, plus d’inquiétude et suivez le guide !

UpDay, présentation de l’application

Upday est une application d’actualités personnalisée pour les smartphones Samsung. Elle est préinstallée sur certains modèles de smartphones Samsung. Son rôle est de fournir une sélection d’articles de journaux et de sites d’actualités de confiance.

L’application utilise un algorithme pour suggérer des articles en fonction de vos intérêts et de votre historique de lecture. Elle offre également la possibilité de personnaliser les sujets d’actualité qui vous intéressent. Upday propose une variété de catégories d’actualités à l’instar des suivants :

La politique ;

La finance ;

Le sport ;

La culture ;

Etc.

L’application est gratuite et disponible en plusieurs langues pour les utilisateurs Samsung dans différents pays.

Pour la petite histoire



Upday est une application d’actualités lancée en 2016 par Axel Springer qui possède alors une société allemande de médias. L’objectif de Springer était de créer une application qui fournirait des nouvelles de qualité en temps réel, personnalisées en fonction des intérêts de l’utilisateur. La société a travaillé en étroite collaboration avec Samsung pour intégrer Upday dans certains modèles de smartphones Samsung en tant qu’application préinstallée.

Axel Springer a d’abord lancé Upday en Allemagne. L’application s’étendra ensuite dans d’autres pays, notamment en France, en Italie et en Pologne. Il n’est donc pas étonnant que le logiciel devienne populaire auprès des utilisateurs Samsung. Celui-ci offre en effet une expérience d’actualités personnalisée et facile d’utilisation.

Comment se présente l’appli Upday ?



L’application propose essentiellement deux facettes, à savoir :

Le « Top news », qui répertorie les 5 à 10 informations essentielles de la journée ;

La catégorie personnalisée « MyNews ».

Et pour rentrer dans les détails ?

Upday propose de nombreux volets et fonctionnalités pour les internautes :

La page d’accueil : la page d’accueil d’Upday présente un flux d’actualités personnalisé basé sur les centres d’intérêt de l’utilisateur. Aussi, les articles sont présentés dans un format de carte, avec des images attrayantes et des titres accrocheurs ;

Les différentes catégories d’actualités : Upday propose plusieurs catégories d’actualités, notamment les actualités locales, les sports, la politique, les sciences et la technologie, l’art et la culture, la finance, la santé, les voyages, etc. Par conséquent, les utilisateurs peuvent sélectionner les catégories qui les intéressent et recevoir des notifications pour les articles correspondants ;

Les fonctionnalités supplémentaires : Upday propose également des fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de sauvegarder des articles pour les lire plus tard, de partager des articles avec des amis et de rechercher des articles spécifiques.

Le plus et le moins de cette application



Avant de désinstaller l’appli ou de supprimer les notifications, il s’avère quand même essentiel de faire un tour sur les avantages et les inconvénients de Upday

Les points forts de l’application



La proposition utilise un algorithme spécial qui rejoint le travail des rédactions de journalisme dans le monde entier pour montrer les nouvelles les plus pertinentes. Selon le type d’utilisateur, vous pourrez voir les dernières nouvelles sur vos sujets favoris à partir d’une interface simple, dynamique et très facile à naviguer. Toutes les informations affichées par Upday proviennent de sources corroborées. De ce fait, vous serez informé de façon efficace.

Cependant, qui peut mieux résumer les avantages de l’application que le Directeur d’Upday (France) lui-même ? Aussi, selon les dires d’Alexis Ducros : « Nous avons beaucoup d’avantages et très peu d’inconvénients. Nous travaillons de manière indépendante comme une jeune startup : nous avons la flexibilité, la culture et le mindset. Et en même temps, nous avons les ressources du groupe Axel Springer et le partenariat stratégique avec Samsung. C’est ce que toute startup aimerait obtenir ».

Les inconvénients de l’appli



Bien que Upday ait de nombreux avantages, il y a également certains inconvénients que les utilisateurs peuvent rencontrer. Voici quelques-uns des inconvénients potentiels de l’application Upday :

Une appli préinstallée : Upday est préinstallée sur certains modèles de smartphones Samsung, ce qui signifie que vous ne pouvez pas la désinstaller facilement si vous ne l’utilisez pas ou si vous ne voulez pas recevoir de notifications ;

Des notifications intempestives : Upday peut envoyer des notifications de manière régulière, parfois plusieurs fois par jour, ce qui peut être ennuyeux pour certains utilisateurs ;

Une personnalisation limitée : bien que l’application propose une personnalisation des intérêts et des catégories d’actualités, cette personnalisation peut être limitée et les suggestions d’articles peuvent ne pas toujours correspondre aux intérêts de l’utilisateur ;

Peu de sources : bien que Upday propose des articles de sources de confiance, il peut y avoir un manque de diversité dans les sources d’actualités proposées, ce qui peut limiter la portée des informations présentées ;

Une collecte des données personnelles : Upday collecte des données sur les habitudes de lecture des utilisateurs, ce qui peut susciter des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données personnelles.

Upday peut envoyer des notifications à des moments imprévus : l’application peut envoyer des notifications à tout moment, même si vous n’avez pas ouvert l’application récemment. Cela peut être particulièrement gênant si vous recevez des notifications tard dans la nuit ou tôt le matin ;

Les paramètres de notification peuvent être difficiles à trouver : les paramètres de notification d’Upday peuvent être cachés dans les paramètres système de votre téléphone, ce qui peut rendre la désactivation des notifications plus difficile.

Comment arrêter les notifications d’UpDay ?



Il existe plusieurs façons de désactiver les notifications sur Upday, selon vos préférences et votre appareil Samsung.

Première option : désactivation des notifications depuis l’application

Vous pouvez choisir de stopper les notifications d’Upday directement depuis l’application en suivant les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Upday sur votre téléphone ;

sur votre téléphone ; Appuyez sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche de l’écran ;

dans le coin supérieur gauche de l’écran ; Appuyez sur Paramètres ;

; Faites défiler jusqu’à Notifications et appuyez dessus ;

et appuyez dessus ; Désactivez les notifications en appuyant sur le bouton correspondant.

Deuxième option : désactivation des notifications Upday depuis les paramètres

En accédant aux paramètres système de votre appareil Samsung, vous aurez également l’occasion de supprimer les notifications gênantes d’Upday. Pour ce faire, suivez le guide :

Ouvrez les paramètres de votre appareil Samsung ;

de votre appareil Samsung ; Faites défiler jusqu’à Applications et appuyez dessus ;

et appuyez dessus ; Recherchez et appuyez sur Upday ;

; Désactivez les notifications en appuyant sur le bouton correspondant.

Vous pouvez suivre la manipulation suivante :

Troisième option : désactivation complète de l’application Upday

Si vous jugez que l’application d’informations ne vous est pas utile et totalement superflue, vous pouvez choisir de la supprimer définitivement de votre appareil Samsung. Voici les étapes à suivre pour ne plus avoir Upday sur votre Smartphone :

Appuyez longuement sur l’icône Upday sur votre écran d’accueil ;

sur votre écran d’accueil ; Appuyez sur Informations sur l’application ;

; Appuyez sur Désactiver ou Désinstaller.

Il est à souligner que si vous désinstallez l’application, vous ne pourrez plus y accéder et vous ne recevrez plus aucune notification. Si vous décidez de désactiver complètement l’application, vous pouvez toujours utiliser d’autres applications d’actualités pour suivre l’actualité qui vous intéresse.