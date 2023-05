Vous voulez mettre un terme à votre carrière de créateur de contenu sur Instagram ? Voici quelques méthodes pour désactiver temporairement ou même supprimer définitivement votre compte Instagram.

Avec le développement des réseaux sociaux, Instagram ne cesse de fournir plus de contenu à ses visiteurs. Que ce soit des reels, de simples publications en photos ou des stories, ce réseau social a tout pour plaire. C’est même devenu un paradis pour créateurs de contenu, rêvant de faire de leur passion un métier. Mais des fois, nous perdons la notion du temps à force de parcourir les photos et vidéos de nos influenceurs ! C’est contre-productif, et à force, cela nuit à notre activité professionnelle. Si c’est votre cas, ou que vous avez décidé d’en finir avec Instagram, cet article est pour vous. Dans le guide ci-dessous, nous allons vous montrer comment désactiver, voire supprimer votre compte Instagram de façon définitive. Prenez votre smartphone ou votre ordinateur, et au travail !

Pourquoi désactiver ou supprimer un compte Instagram ?

Nombreuses sont les raisons pour lesquelles une personne veut désactiver ou supprimer son compte Instagram. La première d’entre elles est la contre-productivité. En effet, passer son temps à scroller sur son téléphone au lieu de vaquer à ses besoins n’apporte rien, à part l’envie et le rêve éveillé ! Pour éviter cela, il vaut mieux se débarrasser temporairement ou définitivement son compte. De ce fait, on s’éloigne peu à peu de l’addiction sur la plateforme pour (enfin !) revenir à la vie réelle.

À part cette contre-productivité, il y a également le désir d’oublier une partie de son passé. Le simple fait d’effacer les photos ne vous suffit plus à faire une table rase de votre vie antérieure ? Nous vous conseillons de supprimer à jamais votre compte Instagram et d’en créer un nouveau. Comme cela, vous allez effacer automatiquement la partie « digitale » de votre vie sans aucun remords et de repartir à zéro sans contrainte morale. Une thérapie efficace pour ceux qui recherchent une rédemption et une vie meilleure que celle d’avant.

Que ce soit professionnellement que personnellement, vous pouvez vous détacher d’Instagram de deux façons. La première, et la plus facile est de désactiver temporairement son compte. La deuxième méthode consiste à supprimer définitivement votre compte Instagram. Toutefois, vous ne pouvez pas les faire depuis l’application mobile : vous devez donc vous connecter via l’interface web d’Instagram. Rendez-vous sur Google Chrome, Firefox ou n’importe quel navigateur web de votre ordinateur ou de votre smartphone.

Pourquoi cela ? Eh bien, parce que le réseau social veut vous garder au sein de la communauté. Meta a alors fait en sorte de bien « cacher » le procédé de désactivation et de suppression de votre compte Instagram, afin de vous rendre la tâche difficile. Mais pas de panique : nous allons vous dévoiler toutes ces méthodes sous peu.

Comment désactiver temporairement un compte Instagram ?

En procédant à cette méthode, vous allez déconnecter complètement votre compte Instagram, mais de façon temporaire. Vous pouvez le réactiver à tout moment, si vous avez changé d’avis entre-temps.

Il existe deux moyens de procéder : sur un ordinateur et sur un appareil mobile. Que ce soit l’un ou l’autre, nous vous montrons comment faire :

Désactiver un compte Instagram depuis un ordinateur

Voici comment désactiver temporairement votre compte Instagram depuis un PC ou Mac :

Ouvrez votre navigateur web (n’importe lequel fera l’affaire) et rendez-vous sur le site instagram.com.

Accédez à votre compte en entrant votre identifiant et votre mot de passe.

Une fois que vous avez ouvert votre compte, rendez-vous dans votre profil soit en cliquant sur votre photo située dans le menu en haut à droite, soit sur le menu Profil à gauche de la fenêtre.

Dans la fenêtre du profil, cliquez sur le bouton « Modifier le profil » à côté de votre identifiant. Une nouvelle fenêtre va alors s’afficher sur votre écran. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Désactiver temporairement mon compte ».

Instagram vous demandera ensuite pourquoi vous voulez désactiver votre compte. Sélectionnez la raison de la suspension ou écrivez une courte phrase dans la case dédiée.

Confirmez l’opération en entrant votre mot de passe une dernière fois avant de cliquer sur « Désactiver le compte temporairement ».

Et voilà, le tour est joué ! Une fois votre compte Instagram désactivé, vous disparaîtrez sur la plateforme et personne ne peut plus vous chercher à l’aide de votre identifiant. Bien sûr, vous pouvez réactiver votre compte en entrant cet identifiant et votre mot de passe à n’importe quel moment.

Désactiver votre compte depuis un smartphone

La désactivation d’un compte Instagram sur un smartphone Android (ou iPhone) n’est pas possible depuis l’application mobile. Par conséquent, donc vous devrez vous connecter depuis un navigateur internet. L’opération est très simple, ci-dessous les procédés à suivre :

Lancez le navigateur web de votre choix sur votre smartphone et ouvrez le site instagram.com. De préférence, n’utilisez pas la navigation privée, car des fois, Meta bloque les navigations privées au sein de leurs réseaux sociaux.

Entrez votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre compte.

Une fois que vous avez accès à votre compte, cliquez sur votre photo de profil dans le coin inférieur droit de votre écran.

Cliquez sur l’icône des paramètres en forme de roue crantée et choisissez « Modifier le profil ».

Cliquez sur « désactiver temporairement mon compte » et sélectionnez la raison pour laquelle vous voulez le désactiver.

Confirmez la désactivation de votre compte en entrant une dernière fois votre mot de passe, puis cliquez sur « Désactiver le compte temporairement ».

Et voilà, votre compte est désactivé !

Désactiver un compte Instagram est le même pour tous les appareils, que ce soit les appareils mobiles d’Apple ou d’Android. Vous pouvez bien sûr réactiver votre compte Instagram à tout moment et récupérer tout son contenu. Vous avez juste à vous connecter via l’application mobile, et le tour est joué. Découvrez comment désactiver temporairement Instagram :

Une action irreversible

Vous voulez vous débarrasser de votre compte Instagram pour de bon ? Nous vous montrons comment faire dans le guide ci-dessous. Toutefois, nous préférons vous avertir : cette action est irréversible. Une fois que vous avez terminé l’opération de suppression, votre compte et tout son contenu (photos, vidéos, messages, followers) seront à jamais effacés de la plateforme. Réfléchissez donc et voyez si c’est la bonne décision ! Si vous êtes bel et bien décidé à supprimer votre compte Instagram pour de bon, nous vous montrons comment procéder.

Comment supprimer définitivement un compte Instagram ?

Comme nous avons dit plus haut, Instagram propose une fonctionnalité de suppression au sein de sa plateforme, mais elle est très bien cachée. Vous ne la trouverez pas dans les paramètres de l’application mobile ni du site web ! Par contre, vous pouvez y accéder en entrant une URL spécifique dans le navigateur web. Ce procédé peut se faire sur ordinateur ou sur appareil mobile Android ou iOS.

Prenez votre smartphone, tablette ou ordinateur et rendez-vous sur le site instagram.com.

Une fois sur la fenêtre du site, connectez-vous avec votre compte Instagram en entrant votre identifiant et votre mot de passe. Une fois que votre compte est ouvert, n’y touchez plus.

Toujours sur le navigateur web, ouvrez un autre onglet et tapez l’adresse suivante dans la barre de navigation : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/.

Une fenêtre de suppression de compte Instagram va alors apparaître sur votre écran. Un message vous demande la raison pour laquelle vous voulez supprimer définitivement votre compte. En parallèle, il vous invite à simplement le désactiver temporairement, si vous voulez prendre une pause sur Instagram.

Poursuivez l’opération de suppression en cliquant sur le menu déroulant. Puis, sélectionnez une des raisons proposées par la plateforme.

Confirmez la suppression définitive de votre compte Instagram en entrant votre mot de passe pour une dernière fois. Enfin, cliquez sur « Supprimer [le nom de votre compte] ».

Et voilà, vous avez réussi à supprimer à jamais votre compte Instagram !

Un délai d’un mois pour revenir sur sa décision

En guise de dernière chance, le réseau social conserve vos données pendant une durée d’un mois. Passé cette période, votre compte sera rayé à jamais du réseau. Vous avez donc un mois pour revenir sur votre décision et récupérer vos données.