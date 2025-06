Un iPhone retrouvé à Hiroshima dans les années 80 ?

Depuis un moment déjà, une vidéo tourne sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un journaliste qui découvre un iPhone 13 dans la ville de Hiroshima dans les années 1980. Est-ce un témoin des voyageurs du temps ?

1. Voyage dans le temps : un iPhone retrouvé à Hiroshima dans les années 1980 ?

Une vidéo a été massivement repostée sur les réseaux sociaux, et surtout sur TikTok. Dans cette vidéo, les personnes qui la partagent assurent qu’il s’agit d’un journaliste qui se serait rendu dans la ville de Hiroshima, ville qui a été frappée par la bombe nucléaire durant la Seconde Guerre mondiale.

Le journaliste serait venu sur place pour filmer les vestiges et les souvenirs laissés par la population, dans des maisons abandonnées. Les images auraient été tournées dans les années 1980. Sauf que, parmi les objets retrouvés sur place, le journaliste retrouve un… iPhone.

Sauf que, le premier iPhone est sorti en 2007. Le journaliste semble penser qu’il s’agit d’un miroir, comme il ne connait pas les smartphones, mais nous reconnaissons bien un iPhone dans sa main, qui plus est un iPhone 13. Alors, est-ce la preuve que le voyage dans le temps existe ?

2. Vraie vidéo ou fake news ?

Eh bien non, ce n’est pas la preuve que le voyage dans le temps existe. Si le mystérieux voyageur du temps John Titor continue d’intriguer, laissez-nous débunker cette histoire d’iPhone à Hiroshima.

Comme l’a expliqué le Grand JD dans cette vidéo récente, ce serait donc une fake news. La vidéo serait belle et bien vraie, mais elle viendrait en réalité d’une série japonaise nommée « The Woman Who Knew Too Much », produite alors en 2023, selon le vidéaste.

C’est donc une fiction et les images de cette série ont donc été reprises sur les réseaux sociaux pour cette histoire, une histoire qui a d’ailleurs été crue par de nombreuses personnes. Ce ne sont pas des images d’archives, mais des images d’une série sorties de leurs contextes.

Et c’est aussi ce qu’ont déclaré d’autres personnes sur la toile, comme dans cet article, mais aussi dans cette vidéo de Fact Checking, ou dans ce post Twitter (X), sans oublier Fact Crescendo qui en a aussi parlé.

