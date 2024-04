LinkedIn, la plateforme de réseautage professionnel par excellence, vient de confirmer une nouvelle orientation majeure : l’introduction de vidéos sur son réseau social. Cette évolution stratégique rappelle les fonctionnalités de TikTok et Instagram. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour les utilisateurs en quête de contenus plus dynamiques et interactifs.

Le virage vers la vidéo : une évolution naturelle pour LinkedIn

À l’origine, LinkedIn était principalement utilisé pour consulter des offres d’emploi et mettre en avant son parcours professionnel. La plateforme a évolué au fil du temps pour devenir bien plus qu’un simple répertoire de CV.

Désormais, les utilisateurs peuvent partager leurs expériences, leurs réussites, mais aussi leurs échecs à travers des publications engageantes.

Selon Austin Null, directeur de la stratégie chez McKinney, des vidéos commencent à apparaître dans un fil dédié sur l’application LinkedIn. Cette version bêta permet déjà de découvrir une variété de contenus, allant des témoignages d’entrepreneurs aux récits de débuts de carrière de consultants.

On vous donne des tips pour réussir votre pause des réseaux sociaux.

Une expérience utilisateur familière

Les vidéos sur LinkedIn fournissent une expérience similaire à celle des plateformes populaires telles que TikTok et Instagram. Les utilisateurs peuvent interagir en aimant, commentant et partageant les vidéos, créant ainsi une communauté dynamique et engagée.

La fonctionnalité est encore en phase de test et disponible pour une petite partie des utilisateurs seulement. Elle promet d’ajouter une nouvelle dimension à l’expérience LinkedIn.

Capitaliser sur le succès des vidéos virales

Avec 28 millions d’inscrits en France et 13,5 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, LinkedIn veut capitaliser sur le succès des vidéos virales. Des figures influentes telles que Michael Aguilar, suivi par des centaines de milliers de personnes, ont déjà prouvé l’attrait du contenu vidéo sur LinkedIn.

En intégrant de courtes vidéos dynamiques, la plateforme espère fidéliser ses utilisateurs existants tout en attirant de nouveaux publics.

Est-ce que vous êtes conscient des effets induits par les réseaux sociaux sur vos relations amicales ?

Un levier de monétisation potentiel

Outre l’engagement des utilisateurs, les vidéos représentent également une opportunité de revenus pour LinkedIn. En proposant des contenus de qualité, les créateurs les plus suivis peuvent monétiser leurs vidéos. Cela ouvrira de nouvelles perspectives dans le domaine de la création de contenu professionnel.

L’introduction de vidéos sur LinkedIn marque une nouvelle étape dans l’évolution de la plateforme. Le réseau désire offrir une expérience plus interactive et tirer profit du succès des vidéos virales. LinkedIn se positionne comme un acteur majeur dans le domaine du contenu professionnel en ligne.

Découvrez aussi la teneur des débats sur la question de modération des contenus sur les réseaux sociaux.

Notez cet article