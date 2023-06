Les chats vidéo aléatoires : l’un des pionniers dans le monde des rencontres vidéo

Le format de communication vidéo est populaire depuis plus d’une décennie, et son importance ne fait que croître avec le développement des technologies de l’internet. En même temps, il semble très étrange que pendant longtemps les appels vidéo n’aient pas été pris en charge par la plupart des applications de rencontres populaires.

Le tournant à cet égard a été la période de la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle des millions de personnes ont été contraintes de couper les liens sociaux et ont connu un manque colossal de rapports sociaux. C’est à cette époque que les développeurs d’applications de rencontre ont compris qu’il fallait changer quelque chose — offrir aux utilisateurs un format de communication plus pratique.

Le choix était évident : le chat vidéo !

L’année 2020 a été marquée par l’introduction de la fonction de chat vidéo sur les sites de rencontre les plus populaires. Jugez-en par vous-même :

Tinder a ajouté une fonction de chat vidéo appelée « Face to Face »

Bumble a ajouté une fonctionnalité d'appel vidéo et de chat vidéo

Hinge a ajouté une fonctionnalité de chat vidéo disponible uniquement pour deux utilisateurs qui se sont déjà mutuellement likés

Match.com a ajouté une fonctionnalité de chat vidéo appelée « Vibe Check »

Coffee Meets Bagel a ajouté une fonctionnalité de chat vidéo intitulée « Virtual Date »

OkCupid, Plenty of Fish, Zoosk et bien d’autres ont aussi ajouté une fonctionnalité de chat vidéo en 2020. Et nous ne parlons que des sites de rencontres en ligne les plus célèbres. Il y en a encore plus parmi les plateformes de rencontres moins populaires !

Bien évidemment ils n’ont pas tous été des pionniers dans le domaine de la communication vidéo. Plongeons donc dans l’histoire !

L’histoire de la communication vidéo sur internet et l’essor des chats vidéo aléatoires

Le premier service de chat vidéo public a été CU-SeeMe, développé par Tim Dorsey du département des technologies de l’information de l’université de Cornell. Il a été développé pour Macintosh en 1992, puis pour Windows en 1994. Curieusement, CU-SeeMe ne supportait à l’origine que la vidéo, mais l’audio a été ajouté en 1994 pour Macintosh et en 1995 pour Windows.

Depuis lors, une grande variété de services de communication vidéo sont apparus : Skype, Google Hangouts, Zoom et bien d’autres. Cependant, en 2009, un autre événement intéressant s’est produit : les premiers chats vidéo aléatoires de l’histoire ont été lancés, connectant des interlocuteurs et des interlocutrices aléatoires par vidéo — Omegle et Chatroulette. Ils ont offert à leurs utilisateurs un format de communication vraiment unique, qui n’existait pas auparavant. Grâce à cela, ils ont tout simplement attiré un grand nombre d’utilisateurs.

Par la suite, de nombreux chats vidéo alternatifs sont apparus pour tous les goûts :

Videochat FR — un chat vidéo très populaire avec un filtre de genre immanquable. Idéal pour les hommes qui veulent rencontrer et communiquer uniquement avec des filles. Le service videochat-fr.com dispose d'une excellente modération, il existe un analogue des Stories Instagram, et un traducteur de messages intégré est disponible.

VidoChat — un chat vidéo où, entre autres, vous pouvez publier de courtes vidéos sur votre profil. Un bon moyen d'attirer davantage l'attention sur votre compte.

Coco — un chat vidéo aléatoire pour rencontrer des gens dans le monde entier. L'une des fonctionnalités intéressantes est la possibilité d'envoyer de courts messages vidéo à ses interlocuteurs.

Camfrog — un chat textuel et vidéo fonctionnel dans lequel de nombreux participants peuvent communiquer en même temps. Il s'agit davantage d'une alternative à Skype ou Zoom que d'un chat vidéo aléatoire traditionnel. Mais peut-être que cela vous conviendra.

Peachat — un chat vidéo en ligne avec un grand nombre de filtres et d'effets intéressants pour les vidéos. Chaque utilisateur dispose ici d'un profil complet, ce qui vous permet de connaître un peu la personne avant même la première rencontre.

Bermuda — une sorte de combinaison d'une application de rencontre et d'un chat vidéo. Si c'est le format que vous recherchez, alors Bermudes pourrait vous convenir. Mais il ne s'agit pas d'un chatroulette au sens habituel du terme.

Tango — une plateforme de chat vidéo aléatoire et de streaming vidéo avec une énorme variété d'effets. Tango offre également la possibilité de streamer ensemble.

Comme vous pouvez le constater, le choix est vraiment énorme, mais la question est de savoir si le format de chat vidéo aléatoire vous convient ? Essayons d’y répondre !

Les avantages et inconvénients des chats vidéo en ligne

Le format de chat vidéo aléatoire présente plusieurs avantages vraiment significatifs par rapport aux sites et applications de rencontre classiques :

La commodité de la communication. Il vous suffit d’aller sur le site ou de lancer l’application, et en quelques clics vous serez déjà en train de discuter avec une nouvelle personne. Vous n’avez pas besoin de paramètres supplémentaires, de remplir un compte et d’autres choses. Un maximum de communication et un minimum d’actions inutiles. Un immense cercle de connaissances potentielles. Les chats vidéo aléatoires effacent les frontières géographiques et les distances. De plus, en choisissant des sites dotés de traducteurs intégrés, vous rendrez les rencontres avec des personnes étrangères encore plus agréables. La possibilité de voir et d’entendre votre interlocuteur/interlocutrice. Aucun chat textuel sur une application de rencontre traditionnelle de donne l’effet de présence que procure la communication par chat vidéo. Certes, il ne s’agit pas encore d’une rencontre en face à face dans la vie réelle, mais les sensations en sont aussi proches que possible.

Bien sûr, nous ne devons pas oublier certains des inconvénients liés à l’utilisation des chats vidéo aléatoires :

La modération n’est pas toujours de mise. Tous les chats vidéo ne peuvent pas se vanter d’avoir une bonne modération. Sur de nombreuses plates-formes, y compris des plates-formes très populaires, les modérateurs ne font pratiquement rien. Soyez donc prudent lorsque vous choisissez un chat vidéo. Le risque de perdre une personne intéressante. Le concept du chat vidéo aléatoire est que vous êtes connecté à une personne aléatoire à chaque fois. Si la connexion est soudainement interrompue pour une raison quelconque, il n’y a donc pratiquement aucune chance que vous rencontriez à nouveau la même personne. Vous devriez donc échanger vos contacts dès que possible. Un grand nombre d’utilisateurs douteux sur certains sites. Cet inconvénient découle du premier point. Vous pouvez vraiment rencontrer des gens très étranges dans les chats vidéo. Il ne s’agit pas forcément d’escrocs ou de détracteurs. Parfois, il s’agit simplement d’utilisateurs inadéquats, avec lesquels il est préférable de ne pas communiquer.

Malgré ces inconvénients, les chats vidéo aléatoires restent un format extrêmement populaire pour les rencontres et la communication entre les gens du monde entier. C’est pratique, rapide et prometteur. Si, pour une raison quelconque, vous avez ignoré ce format jusqu’à présent, nous vous recommandons d’y remédier dès que possible. Vous l’aimerez sûrement !

Quoi qu’il en soit, nous vous rappelons que toute communication sur internet avec de nouvelles personnes exige que vous soyez prudent et que vous suiviez les règles de base de la sécurité sur internet. Gardez cela à l’esprit et faites en sorte que vos rencontres en ligne soient agréables et prometteuses. Nous vous souhaitons bonne chance !