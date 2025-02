C’est quoi un « bodycount » et pourquoi ça fait parler ?

Si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux ou que vous avez récemment eu une discussion animée sur les relations amoureuses, vous avez peut-être entendu parler du « bodycount« . Un terme qui, sous ses airs de jargon anodin, soulève en réalité de grosses polémiques. Alors, c’est quoi un « bodycount » et pourquoi ça fait autant de bruit ? Décryptage.

Définition : le « bodycount », c’est quoi ?

Dans le langage courant, « bodycount » signifie littéralement « nombre de corps« . Dans son sens original, il désigne le nombre de victimes dans un conflit. On l’utilisait aussi pour désigner le nombre de victimes lors d’une catastrophe naturelle.

Mais dans le contexte des relations amoureuses et sexuelles, « bodycount » désigne le nombre de partenaires sexuels qu’une personne à eus. Autrement dit, c’est une façon, discutable, de quantifier une expérience intime.

VOIR AUSSI : Pourquoi un homme reste en couple avec une partenaire qu’il n’aime plus ?

Pourquoi ça fait autant débat sur les réseaux ?

Le concept de « bodycount » est divisé pour plusieurs raisons, et pas des moindres. D’abord parce que la notion de bodycount renvoie au fait qu’il y aurait des standards de relations intimes.

Dans la société, un homme avec un « bodycount » élevé est souvent vu comme expérimenté, voire valorisé. Une femme avec un « bodycount » élevé, en revanche, est rapidement jugée. On appelle ça le double standard sexuel. Et autant dire que ça ne passe plus en 2025.

Pour beaucoup, c’est une vision dépassée des relations humaines. Réduire une personne à un chiffre, c’est un peu simpliste. Les expériences, les émotions, les contextes… tout ça disparaît au profit d’une simple partition. Comme si une vie amoureuse ou sexuelle se résume à des statistiques.

Certains parlent aussi d’une pression sociale absurde. Ceux qui ont un « bodycount » élevé risquent d’être jugés pour leur prétendue « légèreté ». Ceux qui en ont un bas peuvent se sentir honteux ou « en retard » par rapport aux attentes sociales. Dans les deux cas, c’est un non-sens : chacun vit sa sexualité comme il l’entend.

Pourquoi on en parle autant à notre époque ?

Le « bodycount » revient régulièrement sur le devant de la scène, notamment sur TikTok, Twitter (X) et Instagram, où des vidéos virales enflamment le débat. Certains affirment qu’ils ne pourraient pas être en couple avec quelqu’un ayant un « bodycount trop élevé« . D’autres défendent l’idée que ce chiffre ne devrait même pas être un sujet.

Et, évidemment, les affrontements entre les deux camps font exploser les commentaires. C’est aussi un sujet qui touche aux normes de séduction, aux valeurs personnelles et aux attentes en couple. Bref, un cocktail parfait pour une guerre d’opinions.

VOIR AUSSI : Comment savoir si ta femme a couché avec un autre ? 5 signes !

Faut-il s’inquiéter de son « bodycount » ?

En un mot ? Non. Votre vie intime ne concerne que vous et personne n’a à vous juger sur un chiffre. Si une personne vous demande votre « bodycount » et que vous sentez que la réponse pourrait être un sujet de débat, vous avez parfaitement le droit de ne pas répondre.

Ce qui compte vraiment, ce n’est pas combien, mais comment. Le respect, le consentement, le plaisir partagé et l’honnêteté sont bien plus essentiels qu’un compteur imaginaire.

Notez cet article