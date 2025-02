Comment savoir si ta femme a couché avec un autre ? 5 signes !

Et grand nombre de femmes sont trompées chaque année par leur compagnon et c’est la source de beaucoup de traumatismes. Mais, ce qu’on oublie de dire, c’est que les femmes peuvent aussi tromper ! L’infidélité aurait déjà touché 42 % des Français dans leur vie, et c’est certainement plus (sujet tabou, peu de répondants à ce genre de sondage). Mais, comment savoir si votre femme couche avec un autre ou encore si elle flirt avec quelqu’un dans votre dos ? Voici 5 signes révélateurs.

1. Elle est plus nerveuse et distraite, moins attentionnée

Souvent, quand on est infidèle, on a tendance à être plus nerveux que d’habitude (enfin sauf si c’est habituel, là la personne est généralement plus détendue).

Mais, globalement, une femme qui va vous tromper aura tendance à dévier le regard, à éviter certaines questions, mais aussi à moins s’investir dans le couple.

Par exemple, si elle était plutôt attentionnée avant, en vous écoutant parler, en relevant des détails, en faisant des cadeaux, en préparant votre déjeuner, elle « oubliera » de la faire.

2. Votre femme couche avec un autre : elle cache son téléphone !

Si votre copine ou compagne flirt, drague ou même couche avec un autre, il est probable que votre femme se mette à cacher son téléphone.

Ce peut être des choses anodines comme apporter son téléphone partout et même aux toilettes, poser le téléphone écran contre la table, ou bien cacher ce qu’elle fait sur son téléphone, par exemple en se penchant un peu en arrière.

Elle peut aussi le prendre mal si vous regardez son téléphone, si vous demandez à le voir, ou encore si vous lui demandez ce qu’elle fait. D’ailleurs, il est possible qu’elle ait l’air plus nerveuse que d’habitude en pianotant sur son téléphone ou, au contraire, qu’elle sourit « pour rien ».

3. Il semble y avoir une tension invisible entre vous (votre instinct parle)

L’instinct ne parle pas, il crie. Parfois, si l’instinct vous dit quelque chose, c’est que c’est vrai. Quand votre compagne vous trompe, souvent, vous allez ressentir quelque chose de bizarre entre vous. Il peut y avoir une sorte de tension invisible, ou encore un mauvais pressentiment.

Cela peut même aller jusqu’à faire des cauchemars de votre femme qui vous trompe.

Alors, attention, si vous avez déjà été trompé, vous avez peut-être ce traumatisme en vous, ce qui peut aussi expliquer ce genre de rêve (vous avez peur que ça arrive). Mais, c’est vrai que, souvent, la tension est palpable. On sent que quelque chose cloche.

4. Elle va peut-être s’absenter davantage, rentrer tard pour une « réunion »

Cela peut aussi arriver. Votre femme va peut-être avec un autre si elle a des comportements qui sortent de l’ordinaire. Par exemple, s’absenter davantage, chercher un trajet suspect sur Maps, aller dans des lieux inhabituels, payer des choses étranges ou dans des lieux inhabituels (à voir si vous avez le même compte en banque). Mais, ce peut être aussi rentrer plus tard le soir, vous mentir en disant qu’elle avait une réunion, qu’elle était chez une copine, etc.

5. Votre femme change ses habitudes, s’apprête davantage

Enfin, si ça fait longtemps que vous êtes avec votre compagne et que la routine s’est installée et que vous avez tendance à ne plus trop chercher à vous séduire, il est possible qu’elle veuille séduire un autre homme. Cela pourra se voir si elle passe d’une tenue confortable pour aller en ville à une très belle tenue, un peu sexy, maquillage, coiffure.

C’est un exemple, mais souvent une femme qui trompe a tendance à davantage s’apprêter, ou changer ses habitudes. Par exemple, porter du parfum, porter de plus beaux vêtements, de la lingerie, etc.

ATTENTION, ces signes sont souvent observés lors dans les couples infidèles. Cependant, le mieux est de communiquer sur le sujet en demandant, droit dans les yeux, si c’est le cas. Ces signes peuvent effectivement cacher autre chose. Par exemple, si votre compagne est plus nerveuse que d’habitude, c’est peut-être pour une autre raison. Ne mettez donc pas la charrue avant les bœufs et essayez de creuser avant de faire des conclusions hâtives !

