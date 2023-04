7 signes qu’il aime encore son ex

L’un des pires sentiments que l’on peut ressentir, c’est d’avoir l’impression que son compagnon ou sa compagne nous trompe. Ou que sa moitié, l’amour de sa vie, aime encore son ex en secret. Sachez que ce genre de situation n’est pas rare. Lorsqu’un homme commence à se sentir comme « emprisonné » dans une relation, moins attiré par sa compagne, il se peut qu’il en vienne à se remémorer les bons côtés de son ancienne relation, avec une de ses exs.

C’est à ce moment-là, devant cette relation passée idéalisée à force d’y penser, que son homme peut retomber dans les bras d’une autre qui a déjà eu sa chance avec lui. Mais, comment savoir si votre compagnon ou mari aime encore son ex ? Il existe des signes qui ne trompent pas.

Il continue à lui parler par message ou à la voir, à la suivre sur les réseaux et il s’en cache

Si votre compagnon a un comportement étrange lorsqu’il écrit un message sur son téléphone, mais qu’en plus vous voyez qu’il est encore en contact avec son ex sur les réseaux, c’est peut-être qu’il l’aime encore. Du moins, il veut peut-être la revoir et renouer des liens et plus si affinités. Peu importe la situation, si un homme est toujours en contact avec son ex, ce n’est pas un hasard, même s’il ne veut pas se l’avouer.

Oui, l’amitié homme / femme existe. Mais, très souvent, cela ne s’applique pas à partir du moment où les deux personnes ont déjà couché ou envisagé de coucher ensemble. C’est encore pire si votre conjoint cherche à voir son ex, prend tous les prétextes pour la retrouver, voir ce qu’elle est devenue, aller chercher des affaires chez elle, etc. C’est peut-être que votre chéri a encore des sentiments pour cette femme qui a partagé sa vie avant vous.

Alerte : si votre compagnon vous cache son téléphone, agit bizarrement et rentre à des heures étranges, s’absente quand ce n’est pas dans ses habitudes… Attention, il est peut-être allé voir son ex que ce soit pour parler ou autre…

Signe qu’il aime encore son ex : il compare vos deux relations

La plupart du temps, un homme qui a encore des sentiments amoureux ou du désir pour son ex aura tendance à avoir du mal à passer à autre chose. Il va donc sans cesse vous comparer à elle ou comparer votre relation actuelle avec celle avec son ex. Ce peut être des comparaisons soudaines qui sont souvent en faveur de la relation passée. Généralement, si votre compagnon se remémore sa relation avec son ex, mais en retire des mauvais souvenirs, c’est qu’il n’a pas tourné la page, mais dans un autre sens : la relation s’est sûrement mal terminée.

S’il en parle de lui-même, c’est qu’il pense à elle, pensez-y.

Les types de phrases qui doivent vous alerter : « Avec mon ex, tu sais Sarah, on allait souvent au restaurant, plus qu’avec toi », « Je préfère les brunes, comme Sarah », « Ça t’irait bien les cheveux au carré » (il essaie de vous faire ressembler à votre ex !), « Ma mère adorait Sarah« , « T’es plus belle que Sarah, ça c’est sûr »… Dans la dernière phrase, la réflexion est négative, mais cela peut présager des sentiments encore présents si vous n’avez absolument pas évoqué son ex avant qu’il ne dise cela.

Il a conservé toutes les photos d’elle ou de leur couple

Alors là, red flag : si votre compagnon a gardé les photos de son ex sur ses réseaux ou sur son téléphone, c’est un très mauvais signe. Soit, il veut garder des souvenirs d’elle, parce que la relation était longue ou que c’est la mère de son enfant, par exemple. Mais aussi, il n’a pas tourné la page. Soit, il aime encore son ex. Ce peut être les trois raisons à la fois !

Notez qu’il peut aussi avoir oublié de faire le ménage sur ses réseaux ou dans sa galerie photo de téléphone. Mais, c’est assez rare dans le sens où après une rupture, même si c’est un homme, on a tendance à passer en revus les souvenirs puis à faire le deuil. Il arrive aussi souvent qu’on efface tout par colère. Donc, effacer ses photos d’une ancienne relation est très commun.

Il évite le sujet lorsque vous parlez d’elle

Aussi, il se peut aussi que votre chéri ne parle justement jamais d’elle, mais quand on dit jamais, c’est qu’il ne veut pas en parler lorsque vous évoquez le sujet. Il niera si vous le surprenez en train de lui parler ou en fouillant dans son téléphone, il ne voudra pas évoquer cette relation, dire s’il a des nouvelles de son ex, etc.

Bref, il évitera à tout prix de se trahir ! En général, si votre homme en vient à éviter le sujet de façon suspecte, c’est qu’il a déjà franchi le premier cap : reprendre des nouvelles de son ex. Autre possibilité : la relation s’est très mal terminée et votre compagnon est encore sensible sur le sujet.

Il aime peut-être encore son ex s’il a gardé les cadeaux qu’elle lui a offerts

Vous pensez que votre compagnon est encore amoureux de son ex ? C’est bien possible s’il garde de nombreux souvenirs d’elle, y compris les cadeaux qu’elle lui avait offerts. Attention, ce peut être un signe qu’il n’a pas tourné la page : il est peut-être encore amoureux, il peut aussi ne pas avoir fait son deuil de la relation.

Autres possibilités pour cette situation : il est conservateur et veut tout garder ou ne fait jamais le tri, par contre, il s’en fiche que ces objets viennent de son ex, ils n’ont plus cette valeur pour lui. Il se peut aussi que votre compagnon garde ces cadeaux parce qu’il aime les avoir, pas forcément parce que c’était un cadeau de son ex. Par exemple, une chemise ou un bracelet qu’il aime porter, un parfum qui coûte cher, etc.

Homme qui aime encore son ex : il a du mal à s’engager avec vous, à voir l’avenir

Cela arrive très souvent, mais un homme qui aime encore son ex peut avoir du mal à s’engager durablement dans une nouvelle relation. Il pourrait même commencer à vous trouver des défauts, à rompre le dialogue, à éviter la conversation ou à avoir des difficultés à envisager de faire sa vie avec vous (avoir des enfants, se marier, acheter une maison, etc).

Ce peut être des choses plus simples encore : il ne vous parle pas de ses passions, de son boulot, de ses craintes, il a de moins en moins de petites attentions, il semble se sentir prisonnier avec vous…

Tout cela arrive souvent soit en début de relation si votre homme est encore en phase d’immaturité ou après plusieurs années de relation. Il fait alors sa « crise de la quarantaine » (ou autre âge) ou alors la flamme commence à s’amenuiser entre vous.

Votre compagnon est jaloux des nouvelles relations de son ex

Si votre conjoint reprend des nouvelles de son ex, la voit souvent (au travail par exemple) ou la suit sur Instagram, il se peut qu’il se montre irrité s’il apprend qu’elle a un nouveau copain ou que des hommes la draguent. Enfin, s’il aime encore son ex, il peut ressentir de la jalousie puisqu’il la désire encore.

Comment réagir si votre compagnon aime encore son ex ?

Avant toute chose : ne braquez pas votre conjoint si vous apprenez qu’il aime encore son ex ou qu’il la désire encore. Les hommes n’aiment pas les accusations, ni que vous fouillez dans ses affaires ou son téléphone, que vous lui « preniez la tête ». Dans ce cadre, il vaut mieux que vous lui fassiez avouer de lui-même, pour commencer.

Abordez-le avec bienveillance et compréhension

Cela passe par la discussion. Vous pouvez par exemple lui demander en douceur s’il a des nouvelles de cette ex, engager une discussion sur les anciennes relations… Dans tous les cas, vous devez être à son écoute et vous montrer bienveillante et compréhensive. Les hommes ont tendance à se braquer si vous les engueuler, même si les accusations sont vraies (surtout si elles sont vraies).

Dans tous les cas, dès que vous avez la preuve que votre homme aime encore son ex, définissez avec lui l’avenir de votre relation. Mais prenez les devants, c’est lui qui vous a blessé, c’est vous qui avez le dernier mot. Le tout, c’est de faire au mieux pour les deux.

Prenez la décision concernant l’avenir de votre couple

La communication, c’est la clé. Restez ouverte et permettez à votre homme de vous voir comme une femme incroyable, qui ne le juge pas, une perle. Cherchez à comprendre pourquoi il désire encore son ex et, en suite, prenez une décision ensemble au sujet de votre relation.

Est-il amoureux d’elle, mais pas de vous ? Faites un break ou passez à la séparation. Il vous désire toutes les deux ou a envie d’aller voir ailleurs pour s’échapper un peu de votre relation ? Envisagez la relation libre ou expliquez-lui qu’aucune relation n’est parfaite, que c’est normal que la passion s’évanouissent et change.

Montrez-lui que vous êtes inégalable et ramenez-le à la réalité

Montrez-lui aussi que vous allez faire des efforts pour lui, mais que lui aussi doit en faire car, sinon, il risque de vous perdre à jamais. Enfin, montrez-lui que c’est vous qui êtes là, avec lui, qui le connaissez par cœur, qui est prête à tout affronter pour lui.

Souvent, un homme qui veut voir ailleurs ou revenir avec son ex, a une vision biaisée des choses. Il vaut vivre des moments forts et intenses et il pense qu’il va y arriver avec une autre relation que la vôtre. Mais, il faut le ramener à la réalité : toutes les relations, y compris s’il va avec son ex, aboutissent à une flamme qui vacille. Le tout est qu’elle ne s’éteigne pas.

Montrez que vous êtes exceptionnelle et que retourner avec son ex est une solution de facilité, comparée au fait de se battre pour votre relation. S’il vous aime, il fera des efforts, il essaiera et il prendra peut-être même la décision de lui-même de supprimer son ex de son téléphone.