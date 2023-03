Quels sont les signes d’un manque de vitamine D ?

Vous vous sentez fatigué, vous avez des crampes ? Vous êtes peut-être en manque de vitamine D. Pour savoir si vous avez vraiment une carence, voici les symptômes, mais aussi les solutions pour remonter son taux de vitamine D.

Qu’est-ce que la vitamine D exactement ?

Déjà, pour commencer, qu’est-ce que la vitamine D ? Il s’agit d’une hormone produite dans la peau suite à l’exposition au soleil ou à d’autres rayons UVB, nous la trouvons donc dans le soleil, mais aussi dans de nombreux aliments. D’où l’intérêt de cette vitamine en nutrition. Cette vitamine est vitale pour que l’organisme et donc le corps fonctionne correctement.

Ce composant naturel a de nombreuses missions. Cette vitamine absorbe le calcium pour fortifier les os, elle contribue à renforcer le système immunitaire, elle aurait aussi un grand rôle dans l’apparition de maladies cardiaques ou encore dans les cancers. Cela peut aussi contribuer à développer de l’obésité, perturber la grossesse… entre autres potentiels problèmes plus graves. Un manque de vitamine D peut, à la longue, avoir de grandes conséquences. C’est pourquoi il faut arriver à identifier cette carence et la traiter grâce à plusieurs méthodes naturelles.

La vitamine D3 est une sous-partie de cette vitamine D. Elle est produite par la lumière du soleil et se trouve aussi dans les poissons gras, la viande et les œufs, par exemple. On trouve la vitamine D2 dans la vitamine D. Celle-ci va davantage se retrouver dans des aliments tels que les champignons et dans certaines plantes.

VOIR AUSSI : Le stress peut retarder les règles de combien de jours ?

Quels sont les symptômes du manque de vitamine D ?

Comment reconnaitre une carence en vitamine D ? Certains symptômes semblent communs aux personnes qui souffrent du manque de vitamine D. Seul un médecin, avec une prise de sang, peut confirmer le diagnostic néanmoins.

Si vous n’êtes pas assez exposé au soleil, que vous ne consommez pas assez des produits animaux, ou encore pas assez de végétaux et dérivés ou de produits laitiers et bonnes graisses… ce peut être un premier facteur, accompagné à certains symptômes, qui prouverait le manque de vitamine D. Voici une liste non exhaustive de signes de la carence.

De la fatigue .

. Une humeur dépressive et des sautes d’humeur .

. Un gros manque de tonus , peu de motivation.

, peu de motivation. De la faiblesse musculaire .

. Des douleurs dans le corps ainsi que des crampes .

dans le corps ainsi que des . Des difficultés à marcher et même des douleurs osseuses.

et même des douleurs osseuses. Les yeux éblouis par le soleil.

VOIR AUSSI : Remède : Comment enlever les taches brunes sur la peau avec du bicarbonate ?

Solutions : Comment faire pour traiter cette carence ?

Et du coup, comment traiter une carence en vitamine D ? Pour rétablir un bon taux de vitamine D et donc éviter le manque et ces symptômes, il existe plusieurs méthodes à cumuler. Veillez à en parler avant à votre médecin ou à un nutritionniste, pour éviter tout souci de santé supplémentaire initié par un quelconque changement alimentaire ou de mode de vie.

La prise de compléments alimentaires enrichis en vitamine D.

enrichis en vitamine D. S’exposer mieux au soleil et à ses rayons, sans excès.

et à ses rayons, sans excès. Utilisez des UVB artificiels .

. Manger des produits riches en vitamine D. Par exemple : les poissons gras comme la sardine, le saumon, le hareng. La viande rouge également, la viande blanche et les œufs sont idéaux. Les champignons peuvent aussi être d’une grande aide s’ils sont frais. De même pour les plantes aromatiques et les légumes de manière générale.

comme la sardine, le saumon, le hareng. La également, la et les sont idéaux. Les peuvent aussi être d’une grande aide s’ils sont frais. De même pour les et les de manière générale. Intégrez aussi des produits laitiers et végétaux le plus possible. Par exemple, des yaourts natures, le lait et ses dérivés, y compris les laits végétaux et leurs dérivés, la margarine, les boissons au soja, l’avoine et ses dérivés, mais aussi les huiles de cuisson comme l’huile d’olive.