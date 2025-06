Est-ce que le tir à l’arc est un bon sport pour perdre du poids ?

Selon la Fédération française de tir à l’arc (FFTA), 77 300 licences de tir ont été enregistrées sur la saison 2024 / 2025. Actuellement, que ce soit au niveau professionnel, dans un club, ou comme loisir à la maison, on estime qu’environ 39 000 archers pratiquent la compétition et que le double pratiquerait le sport qu’est le tir à l’arc dans leur jardin. Mais, concrètement, est-ce que le tir à l’arc est un bon sport au quotidien et peut-il même vous aider à maigrir ?

Est-ce que le tir à l’arc est un sport ?

La réponse est oui, le tir à l’arc est considéré comme un sport en France. D’ailleurs, cette pratique sportive est inscrite aux Jeux Olympiques. Il a débuté durant l’été 1900 aux JO, il était absent du programme de 1924 à 1968, mais a été réintroduit en 1972 pour la compétition.

Actuellement, il est possible de pratiquer chez soi, en club ou encore de faire des compétitions et donc d’être archer professionnel. Beaucoup de gens pensent que le tir à l’arc n’est pas un sport, mais plutôt un loisir.

C’est vrai, mais on peut aussi le considérer comme un sport dans le sens où ce loisir demeure physique, même s’il n’en a pas l’air. Au même titre que le tennis de table ou que le golf, le tir à l’arc est donc un sport comme un autre, à la fois physique et technique.

D’ailleurs, la plupart des archers s’accordent à dire qu’il faut une bonne condition physique pour pratiquer régulièrement, même s’il est totalement possible de débuter en n’étant pas du tout sportif ! Le tir à l’arc existe depuis environ 20 000 ans avant Jésus-Christ.

Initialement, il s’agissait surtout d’une arme (et peut toujours être utilisée comme telle avec un permis). On utilisait alors l’arc pour chasser et donc se nourrir, mais aussi durant les combats.

Le tir à l’arc est-il suffisant pour perdre du ventre ?

On estime que 30 minutes de tir à l’arc permettrait de brûler 150 kcal. C’est à peu près la même dépense énergétique que pour 30 minutes de marche ou que pour le tennis de table. Ce n’est pas énorme. Par exemple, 30 minutes de football peut vous faire brûler environ 250 kcal.

Cependant, même si le tir à l’arc ne permet pas de brûler beaucoup de calories (pour perdre du poids, il est courant de dire qu’il faut brûler plus de calories que vous en mangez ou buvez), il peut aider à la perte de poids.

D’ailleurs, 150 kcal est une moyenne, mais vous pouvez augmenter cette dépense en pratiquant plus longtemps, en variant les techniques, en ajoutant de la course pendant que vous tirez, en multipliant les allers-retours pour aller chercher les flèches, en contractant les abdos durant le tir, etc.

On estime que le tir à l’arc permet surtout de raffermir. Il peut donc vous aider à perdre du poids ou à raffermir votre corps. Si vous le pratiquez une petite demi-heure par semaine, cela ne suffira pas cependant.

Pour mincir sans trop vous en rendre compte, comme ce que permet le tir à l’arc, vous pouvez coupler le tir à l’arc avec d’autres pratiques sportives qui ne donnent pas l’impression de faire du sport. Par exemple : prendre les escaliers, marcher, tennis de table, aller nager (natation mais douce), yoga, taï-chi, de la danse dans son salon, jouer avec son chien, etc.

Une bonne alimentation demeure aussi très importante pour perdre du poids. Pensez donc à varier vos assiettes, à réduire les portions si vous pensez que vous mangez trop, mais SURTOUT à manger de tout pour garder votre corps en bonne santé. Évitez simplement les produits trop transformés et le sucre raffiné.

Quels sont les bienfaits du tir à l’arc ?

Le tir à l’arc peut vous aider à perdre du poids, mais il est important de le coupler avec d’autres dépenses énergétiques et une bonne alimentation. Cependant, en dehors de son aide dans la perte de poids, tirer avec un arc a d’autres bénéfices pour le corps, mais aussi pour la tête.

1. Les bienfaits sur le corps et la santé physique

Le tir à l’arc est un sport plutôt complet qui muscle et raffermit le corps en douceur, sans trop s’en rendre compte. Il permet surtout de faire travailler les muscles du tronc, des épaules, des bras, des avant-bras et ceux du dos. Mais, vous pouvez aussi travailler les abdos et les jambes en variant les techniques, en ajoutant de la course en tir, ou encore en contractant vos abdos durant le tir.

. Dans notre monde où nous sommes souvent assis et courbés, ce sport peut aider à muscler le dos, éviter les douleurs au dos et se tenir plus droit. Ce sport, même s’il brûle peu de kcal, permet de lutter contre la sédentarité au même titre que la marche. Bouger au lieu de rester assis permet d’avoir une meilleure digestion et d’améliorer le mental.

au même titre que la marche. Bouger au lieu de rester assis permet d’avoir une meilleure digestion et d’améliorer le mental. C’est un sport doux donc vous n’avez pas trop l’impression de faire du sport. C’est particulièrement utile pour être régulier dans sa pratique. Et c’est la régularité qui permet de progresser et de perdre du poids si c’est ce que vous voulez.

2. Les bienfaits sur l’esprit et la santé mentale

Faire un sport, peu importe lequel, permet de se vider l’esprit, de se détendre aussi (surtout dans le cas du tir à l’arc qui est très apaisant). Et, donc il permet de limiter le stress et les épisodes d’anxiété.

aussi (surtout dans le cas du tir à l’arc qui est très apaisant). Et, donc il permet de limiter le stress et les épisodes d’anxiété. Il y a un aspect très satisfaisant dans ce sport car si vous atteignez la cible, vous êtes fier de vous. Et si vous ratez, vous vous mettez donc un esprit de challenge qui fait que vous allez vouloir progresser. Ce sport vous apprend à gérer la frustration, à persévérer . Et, il peut augmenter votre confiance en vous et en votre corps.

dans ce sport car si vous atteignez la cible, vous êtes fier de vous. Et si vous ratez, vous vous mettez donc un esprit de challenge qui fait que vous allez vouloir progresser. Ce sport vous apprend à gérer la frustration, . Et, il peut augmenter votre et en votre corps. En apprenant le tir à l’arc, vous apprenez une nouvelle compétence. Et donc vous augmentez votre confiance en vous, certes. Mais aussi, vous avez la satisfaction de vous dire que vous pouvez tirer à l’arc s’il y en avait besoin.

