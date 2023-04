Myope, hypermétrope, astigmate et presbyte : connaissez-vous la différence ?

Que vous ayez un trouble de la vision ou non, il est assez fréquent de ne pas connaitre la différence entre myope, hypermétrope, astigmate ou presbyte. Bien que nous ayons appris ce genre de chose lors des cours de science ou de physique-chimie au lycée, il peut être compliqué de savoir expliquer le trouble visuel de la myopie ou de l’hypermétropie. Allez, voici un petit rappel des bases : quelle est la différence entre myope, hypermétrope, astigmate et presbyte ? On vous dit tout grâce à l’aide de Dr Anne Gourraud, ophtalmologue à Point Vision Ambroise Paré, à Lyon.

Être myope : quelle différence avec les autres troubles de la vue ?

Déjà, qu’est-ce que c’est la myopie ? La myopie est donc un trouble de la vision. Il est le plus répandu dans le monde. 29 % des adultes en sont atteints en France, selon la Haute Autorité de Santé. Il s’agit d’un trouble visuel d’origine génétique et environnementale. Le manque de lumière naturelle pourrait, par exemple, encourager la myopie.

Le myope voit bien de près, mais, mais pas de loin. Il aura des difficultés à lire de près, à conduire aussi.

Lorsqu’on est myope, cela veut dire que l’œil est « trop long ». Les myopes souffrent d’une déformation des yeux qui implique que le nerf optique est plus long et/ ou que la cornée est plus bombée. L’ensemble de cette déformation de l’œil a pour effet de converger les rayons lumineux en avant de la rétine, « trop tôt ».

La myopie se mesure en dioptrie. Voici la différence entre les myopies légères (-0,25 à -2,50 dioptries), moyennes (-2,75 à -6) et fortes (au-delà de 6). Comment traite-t-on la myopie ? En général, les myopes ont des lunettes avec des verres correcteurs négatifs. Ils peuvent aussi porter des lentilles de contact ou avoir recours à une opération de chirurgie de l’œil.

Hypermétrope, quelle est la différence avec le fait d’être myope ?

Et du coup, quelle différence entre myopie et hypermétropie ? Quand on est hypermétrope, il y a une grosse différence par rapport à quand on est myope. C’est carrément l’inverse.

Un hypermétrope voit assez bien de loin, mais sa vision proche est floue.

La personne est donc plus soumise aux maux de tête, aux difficultés à voir les panneaux lors de la conduite ou à subir une fatigue visuelle et un strabisme (un œil qui part d’un côté).

Lorsqu’on est hypermétrope, l’œil est « trop petit » et/ou la cornée n’est pas assez bombée. Cette déformation des yeux a pour effet de faire converger la lumière à l’arrière de la rétine. Ici, on parle d’hypermétropie faible (0 à 2 dioptries), modérée (2 à 6 dioptries), et forte (6 à 20 dioptries).

Comment traite-t-on l’hypermétropie ? Pour le traitement, les hypermétropes portent des lunettes avec des verres convergents ou positifs. Des lentilles de contact aussi peuvent être proposées. La chirurgie au laser existe aussi pour rétablir la vision.

Astigmatisme : qu’est-ce que cela implique exactement ?

Lorsqu’on est astigmate, c’est encore autre chose. Il y a une grosse différence avec le fait d’être myope ou hypermétrope. Pour cause, lorsqu’on souffre d’astigmatisme, l’astigmatisme résulte d’un défaut de courbure de la cornée et/ou du cristallin. Souvent, ce défaut est héréditaire ou relié à un traumatisme oculaire. L’image se forme avant ou après la rétine, celle-ci est donc déformée.

La vision est ainsi déformée de près comme de loin.

Cela peut entrainer une difficulté pour la lecture, pour la conduite (surtout de nuit), un éblouissement avec les lumières et une hypersensibilité à la lumière. Pour la faire courte, être astigmate, c’est comme être hypermétrope et myope en même temps. Vous pouvez aussi éprouver de la fatigue visuelle, des maux de tête.

Comme traiter l’astigmatisme ? Les astigmates portent des lunettes à verres toriques. Des lentilles de contact peuvent aussi être proposées.

Et quand on est presbyte alors, qu’est-ce que cela fait ?

Quelle différence entre myope, hypermétrope, astigmate et presbyte ? Dans le cas de la presbytie, qui apparait généralement vers 45 ans, il s’agit d’un trouble visuel qui peut également être détecté chez l’ophtalmologue.

Il est question d’un effet du vieillissement de l’œil.

Le cristallin perd de sa souplesse. Cela a un impact sur la mise au point de l’œil entre la vision de près et de loin. Généralement, c’est la vision de près qui est altérée. Vous pouvez avoir des soucis pour conduire de nuit, lire, ou encore avoir une vision floue.

Comment traiter la presbytie ? Vous pouvez porter des lunettes à verres progressifs ou avoir recours à une chirurgie laser.

Voilà, vous connaissez maintenant la différence entre les troubles de la vue : myope, hypermétrope, astigmate et presbyte.