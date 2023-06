Quelles sont les conditions pour se faire opérer de la myopie ?

La myopie est un trouble de la vue qui touche 29 % des adultes. Il est le plus répandu dans le monde. Très contraignant, ce trouble des yeux peut être très handicapant pour ceux qui en souffrent. De nombreux myopes sont obligés de porter des lunettes ou des lentilles tous les jours, sans arrêt, sauf la nuit.

Mais, heureusement, il existe un autre moyen de corriger ce problème visuel : passer par la case chirurgie oculaire et se faire opérer contre la myopie. Conditions, durée, prix… Voici tout ce que vous devez savoir sur cette intervention chirurgicale qui a déjà redonné une vision normale à 35 millions le nombre de patients dans le monde.

Qu’est-ce qu’implique la myopie au quotidien pour le patient ?

Comme vous aviez pu le lire dans notre article sur la différence entre être myope, hypermétrope, presbyte ou astigmate, la myopie est un trouble de la vision très répandu. Et les patients qui en souffrent sont contraints de porter des lunettes ou des lentilles pour corriger leur vision au quotidien. Sans verres correcteurs, les patients ne peuvent généralement pas voir correctement autour d’eux, ils voient flou, ne peuvent pas lire ou même conduire sans risque.

Dans le cas de la myopie, le nerf optique est plus long que la normale. La cornée est également plus bombée. Finalement, cette déformation a pour effet de faire converger les rayons lumineux émis par les objets de l’environnement avant la rétine. L’effet concret ? Le myope voit assez bien de près, mais, il ne voit pas bien de loin. Il peut être davantage sujet à la fatigue oculaire aussi et aux éblouissements.

Comment corrige-t-on la myopie ? On utilise soit des verres correcteurs négatifs, soit la chirurgie. En effet, comme vous l’aurez compris, vous pouvez vous faire opérer pour traiter la myopie et retrouver une vue normale. Néanmoins, sachez qu’il y a des conditions à cocher pour pouvoir se faire opérer de la myopie.

Quelles sont les conditions pour accéder à cette chirurgie des yeux ?

Il y a plusieurs conditions pour pouvoir se faire opérer de la myopie et donc accéder à la chirurgie réfractive. Notamment :

Avoir un trouble visuel stable depuis au moins 1 an . Le bilan de correction visuelle de l’ophtalmologue ne varie plus depuis une année.

. Le bilan de correction visuelle de l’ophtalmologue ne varie plus depuis une année. Se situer entre 1 à – 10 dioptries .

. Être majeur, donc avoir plus de 18 ans . Néanmoins, il est recommandé d’avoir environ 21 ans au minimum.

. Néanmoins, il est recommandé d’avoir environ 21 ans au minimum. Faire un bilan préopératoire avec un docteur chirurgien, obligatoire avant toute opération.

avec un docteur chirurgien, obligatoire avant toute opération. Il n’est pas recommandé d’être enceinte, mais ce n’est pas interdit.

Comment se déroule l’opération pour traiter la myopie ?

Il existe plusieurs techniques d’opération pour traiter la myopie : le LASIK, la PKR et le SMILE. Le LASIK fait intervenir deux lasers. Le premier va venir protéger la cornée et le second vient corriger le défaut visuel. La PKR, elle, consiste à remodeler la cornée, là aussi grâce à un laser qui sera utilisé sur la surface. Le but ? Retirer la couche superficielle de cornée. Et le SMILE ? Un seul laser est utilisé à l’intérieur de l’œil. Le laser va venir créer une lenticule à cet emplacement.Peu importe le type d’opération, la finalité sera la même, vous en ressortirez en n’étant plus myope.

L’opération pour corriger la myopie dure en moyenne 20 minutes sous anesthésie locale.

L’acte chirurgical est donc indolore, mais peut vous perturber puisque vous resterez conscient durant l’opération, les yeux ouverts. Vous resterez en moyenne 2 heures à l’hôpital, en comptant la période d’observation postopératoire.

Dans tous les cas, vous devez suivre scrupuleusement les indications des médecins avant et après l’opération pour que la chirurgie soit réussie. Si les médecins vous disent de limiter le port des lunettes plusieurs jours après l’opération, vous devez vous y plier. Vous devrez aussi prendre les médicaments prescrits.

Combien coûte cette opération et est-elle remboursée ?

En général, le prix de l’opération de chirurgie myopie varie de 1200 euros à 3000 euros par œil. Vous pourriez donc en avoir pour 2400 euros minimum et pour 6000 euros maximum. Un sacré budget certes, mais sachez que vous pouvez vous faire rembourser ce tarif de manière partielle.

Certaines mutuelles proposent un bon remboursement pour cette opération, d’autres ne remboursent pas. C’est à vous de fournir le devis à votre mutuelle pour voir combien celle-ci peut vous rembourser. Dans tous les cas, l’Assurance Maladie, elle, ne rembourse pas cette opération.