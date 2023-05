Dans le monde actuel où l’on vit, nos yeux sont de plus en plus exposés aux écrans. L’ordinateur et le smartphone sont à n’en point douter nos alliés du quotidien. Dus à cette forte sollicitation, nos yeux deviennent plus sensibles à la fatigue visuelle. Adopter régulièrement une alimentation saine s’avère donc très efficace pour les maintenir en bonne santé. Voici les différentes sortes d’aliments à insérer dans votre nourriture pour booster votre vue.

La carotte, riche en vitamine A essentielle pour les yeux

Les carottes sont fortement conseillées pour avoir une bonne santé de l’œil. Pourquoi ? Parce qu’elles contiennent de la vitamine A, un fort antioxydant essentiel au bon fonctionnement de la rétine.

Si cela vous a échappé, la vitamine A se transforme également en « rhodopsine ». Ce pigment joue un rôle clé dans la conversion de la lumière en impulsions nerveuses qui vont transmettre des signaux visuels au cerveau. Toujours à cause de cette substance, la vitamine A aide aussi nos yeux à s’adapter à l’obscurité.

Le bêta-carotène, un caroténoïde présent dans les carottes, se métamorphose aussi en vitamine A une fois dans le corps humain. Pour protéger votre vision, vous feriez mieux d’inclure certains aliments riches en ces substances dans votre alimentation. Pensez à ceux qui sont de couleurs orange, tels que la citrouille ou les courges.

Manger des nourritures pleines de vitamine A et de bêta-carotène aide à prévenir le risque de dégénérescence maculaire.

Les légumes verts, riches en lutéine et zéaxanthine

Les aliments comportant de la lutéine et de la zéaxanthine sont aussi très indispensables pour entretenir nos yeux. Ces deux pigments aux propriétés antioxydants filtrent sans effort la lumière bleue. Ils bloquent également les rayons UV capables d’endommager la rétine. En somme, ces substances aident l’œil à lutter contre la cataracte ou toutes sortes de la maladie oculaire.

Parce qu’ils ne peuvent pas être synthétisés par notre organisme, il faut consommer tous les jours des légumes verts. Petite astuce, vous pouvez faire une salade d’épinards ou de chou frisé pour apporter à vos yeux les nutriments indispensables à leur santé.

Pour ravir vos papilles, les fruits jaune orangé sont aussi riches en lutéine et en zéaxanthine. De même pour les œufs !

VOIR AUSSI : Myope, hypermétrope, astigmate et presbyte : connaissez-vous la différence ?

L’agrume et tous les aliments riches en Vitamine C

Pour faire le plein de vitamine C, il convient d’inclure des poivrons, des herbes fraîches, du brocoli dans votre déjeuner. À moins que vous aimiez les fruits, tels que la mandarine, mangue, papaye, kiwi… Eux aussi apportent aussi des vitamines C.

Les propriétés antioxydantes de ce micronutriment assurent le bon fonctionnement des cellules rétiennes et évitent la fatigue oculaire. D’après certaines recherches scientifiques, la vitamine C a la capacité de réduire la cataracte. Elle aide également à ralentir la progression de la dégénérescence maculaire. Pour votre gouverne, manger des aliments riches en vitamine C vous permet d’avoir une meilleure acuité visuelle.

Les amandes pour la vitamine E

Tout comme la Vitamine C, la vitamine E est aussi un fort antioxydant, mais elle s’avère plus efficace. Ce micronutriment se charge de la protection des cellules oculaires contre les effets néfastes des radicaux libres.

Les radicaux libres sont en effet des molécules instables qui affectent négativement les tissus sains. Ils ralentissent aussi le processus d’oxydation naturelle du corps. Consommer tous les jours des aliments riches en cette substance ne serait que bénéfique pour préserver notre capital visuel. Elle facilite aussi l’absorption de la vitamine A.

Ajoutez dans votre recette de la myrtille, des baies, des amandes, des graines ou huiles de tournesol…

Les aliments riches en zinc, très bon pour les yeux

En tant qu’oligo-élément, le zinc aide et facilite le transport de la vitamine A du foie vers la rétine. Arrivé à ce niveau, il pigmente l’œil. Cela fait de cette substance cruciale pour la protection de nos yeux. Elle se situe dans les membranes de l’œil, notamment, dans la rétine et la choroïde.

Le zinc est abondant dans les viandes rouges issues d’un bœuf, d’un veau, d’un gibier… Les huitres, les poulets, les crabes ou les langoustes sont délicieux, mais aussi bons pour notre santé visuelle.

VOIR AUSSI : Quels sont les aliments les plus diurétiques ?

Les nutriments riches en acide gras Omega 3

Pour rappel, l’Omega 3 est un élément crucial qui prévient plusieurs maladies, comme la tension artérielle, par exemple. Il joue aussi un rôle primordial dans la protection de nos yeux contre la dégénérescence liée à l’âge ou la DMLA. Il réduit aussi le risque de la sècheresse oculaire.

La rétine comporte une concentration importante d’acide docosahexaénoïque (DHA). Cela souligne son rôle prépondérant dans le bon fonctionnement de nos yeux. L’acide eicosapentaénoïque (EPA), quant à lui, peut se transformer en DHA.

Les poissons d’eau froide et les fruits de mer sont les principales sources des acides gras Omega-3. Le saumon, le maquereau, le hareng, le flétan, les sardines contiennent tous des acides Omega-3. Ils se trouvent également dans les aliments crus comme l’huile de noix. Les aliments cuits comme l’huile de colza ou d’olive sont riches en Oméga 3, en vitamine A et B. Les intégrer dans votre alimentation du quotidien vous aidera à ralentir tout risque de DMLA, cataracte ou glaucome.

Pour mieux entretenir vos yeux avec de la nourriture, pensez à varier et à équilibrer constamment votre menu. N’hésitez pas non plus à voir un ophtalmologue pour faire un bilan de santé de vos yeux.