Fatigue persistante, cycles irréguliers, acné ou pilosité excessive… Et si c’était plus qu’un simple déséquilibre hormonal ? Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, est une affection qui touche environ une femme sur dix en âge de procréer. Longtemps ignoré, il commence enfin à sortir de l’ombre depuis ces dernières années. On fait le point sur ce trouble qui bouleverse le quotidien de nombreuses femmes, souvent sans qu’elles ne comprennent vraiment pourquoi.

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) : une tempête hormonale sous-estimée

Le SOPK n’est pas une maladie rare, et pourtant il est souvent mal diagnostiqué. En cause ? Une grande variété de symptômes, qui peuvent passer inaperçus ou être attribués à d’autres problèmes.

Ce syndrome se traduit par un déséquilibre hormonal : les ovaires produisent une quantité excessive d’androgènes (hormones dites « masculines »), ce qui perturbe le cycle menstruel et empêche souvent l’ovulation. Résultat : des follicules s’accumulent dans les ovaires, sans jamais arriver à maturation.

Et contrairement à ce que son nom laisse penser, il ne s’agit pas de « kystes » à proprement parler, mais plutôt de petits follicules bloqués dans leur développement.

Les signes qui doivent alerter

Voici quelques symptômes courants du SOPK. Il n’est pas nécessaire de tous les avoir pour être concernée :

des cycles irréguliers ou absents, parfois pendant plusieurs mois ;

ou absents, parfois pendant plusieurs mois ; une pilosité excessive sur des zones inhabituelles (menton, ventre, dos…) ;

sur des zones inhabituelles (menton, ventre, dos…) ; une acné persistante , même à l’âge adulte ;

, même à l’âge adulte ; une prise de poids ou une difficulté à perdre du ventre malgré les efforts ;

ou une difficulté à perdre du ventre malgré les efforts ; une perte de cheveux localisée sur le haut du crâne ;

localisée sur le haut du crâne ; des troubles de la fertilité, en raison d’une ovulation irrégulière.

Chaque femme vit son SOPK à sa manière. Certaines n’en ressentent presque aucun effet, d’autres cumulent plusieurs symptômes très impactants.

D’où vient ce déséquilibre ?

Le SOPK est multifactoriel. On évoque une composante génétique, mais aussi un lien étroit avec la résistance à l’insuline. Cette hormone, qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang, fonctionne mal chez certaines femmes. En réponse, le pancréas en produit davantage, ce qui stimule à son tour la production d’androgènes dans les ovaires. Et le cercle vicieux s’installe.

L’exposition précoce à certains déséquilibres hormonaux, dès l’adolescence ou même pendant la grossesse de la mère, pourrait aussi jouer un rôle.

Des risques à ne pas prendre à la légère

Au-delà des désagréments visibles, le SOPK peut avoir des conséquences sérieuses sur la santé à long terme.

Il augmente notamment le risque de diabète de type 2, d’hypertension artérielle, de cholestérol élevé ou encore d’apnée du sommeil. L’absence prolongée de règles peut également favoriser l’apparition de certaines anomalies de l’endomètre.

À cela s’ajoutent des impacts souvent sous-estimés sur la santé mentale : anxiété, baisse de l’estime de soi, symptômes dépressifs… La charge mentale liée au corps et à la fertilité peut être lourde à porter.

Diagnostic et traitements : ce qu’il faut savoir

Pour diagnostiquer un SOPK, les médecins s’appuient sur trois critères : des cycles irréguliers, une production excessive d’androgènes, et des ovaires « polykystiques » visibles à l’échographie. Deux de ces trois éléments suffisent à poser le diagnostic.

Côté traitement, il n’existe pas de solution unique, mais plusieurs options pour soulager les symptômes :

la pilule contraceptive permet de réguler les cycles et de diminuer la production d’androgènes ;

permet de réguler les cycles et de diminuer la production d’androgènes ; la metformine , un médicament antidiabétique, aide certaines femmes à retrouver une ovulation ;

, un médicament antidiabétique, aide certaines femmes à retrouver une ovulation ; en cas de désir de grossesse, des inducteurs de l’ovulation peuvent être prescrits ;

peuvent être prescrits ; un rééquilibrage alimentaire, associé à une activité physique régulière, peut améliorer considérablement les symptômes.

Un suivi avec plusieurs professionnels (gynécologue, endocrinologue, diététicien, parfois psychologue) est souvent recommandé.

Apprendre à vivre avec son syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Vivre avec le SOPK, c’est souvent apprendre à composer avec un corps capricieux. Comprendre son fonctionnement, adapter son hygiène de vie, et parfois s’entourer d’un soutien psychologique permet de reprendre la main. Voici quelques gestes simples et concrets qui peuvent faire une vraie différence au quotidien :

Privilégier une alimentation à index glycémique bas : pour limiter les pics d’insuline, mieux vaut éviter les sucres rapides et miser sur les céréales complètes, les légumineuses, les légumes verts et les protéines maigres.

: pour limiter les pics d’insuline, mieux vaut éviter les sucres rapides et miser sur les céréales complètes, les légumineuses, les légumes verts et les protéines maigres. Bouger régulièrement, sans pression : pas besoin de devenir marathonienne ! Une activité physique modérée (comme la marche rapide, la natation ou le yoga) 3 à 4 fois par semaine suffit à améliorer la sensibilité à l’insuline et à réduire l’inflammation.

: pas besoin de devenir marathonienne ! Une activité physique modérée (comme la marche rapide, la natation ou le yoga) 3 à 4 fois par semaine suffit à améliorer la sensibilité à l’insuline et à réduire l’inflammation. Gérer le stress : le stress chronique peut aggraver les troubles hormonaux. Méditation, respiration profonde, écriture intuitive ou temps de pause loin des écrans peuvent aider à apaiser le mental.

: le stress chronique peut aggraver les troubles hormonaux. Méditation, respiration profonde, écriture intuitive ou temps de pause loin des écrans peuvent aider à apaiser le mental. Tenir un carnet de suivi des cycles : noter les dates de règles, les symptômes physiques ou émotionnels permet de repérer des schémas, d’anticiper les fluctuations et de mieux dialoguer avec son médecin.

: noter les dates de règles, les symptômes physiques ou émotionnels permet de repérer des schémas, d’anticiper les fluctuations et de mieux dialoguer avec son médecin. Soigner l’image de soi : acné, pilosité, prise de poids… le SOPK impacte souvent la confiance en soi. Prendre soin de soi (routine beauté, séances de massage, pratique artistique…) n’a rien de superficiel : c’est une forme d’auto-soutien.

: acné, pilosité, prise de poids… le SOPK impacte souvent la confiance en soi. Prendre soin de soi (routine beauté, séances de massage, pratique artistique…) n’a rien de superficiel : c’est une forme d’auto-soutien. S’informer sans se noyer : suivre un ou deux comptes fiables sur le SOPK (médecins, patientes, diététiciennes spécialisées) peut aider à se sentir moins seule, à condition de ne pas se comparer en permanence.

: suivre un ou deux comptes fiables sur le SOPK (médecins, patientes, diététiciennes spécialisées) peut aider à se sentir moins seule, à condition de ne pas se comparer en permanence. S’entourer si besoin : ne pas hésiter à consulter une psychologue ou à rejoindre un groupe de parole. Le poids de l’infertilité ou des symptômes visibles peut être lourd à porter seule.

Parler du SOPK, c’est aussi briser un tabou autour des troubles hormonaux féminins. De plus en plus de femmes prennent la parole pour visibiliser cette réalité invisible.

FAQ – Vos questions sur le SOPK

Le SOPK disparaît-il à la ménopause ? Les symptômes liés au cycle disparaissent à la ménopause, mais les risques métaboliques (diabète, hypertension) peuvent persister. Une surveillance reste importante. Peut-on avoir un SOPK avec des cycles réguliers ? Oui. Certaines femmes ont des cycles réguliers mais présentent un excès d’androgènes ou des ovaires polykystiques à l’échographie. Deux critères suffisent pour poser le diagnostic. Le SOPK empêche-t-il d’avoir des enfants ? Pas forcément. Il complique parfois la conception, mais de nombreuses femmes avec un SOPK tombent enceintes naturellement ou avec un petit coup de pouce médical. Est-ce que perdre du poids suffit à « guérir » ? La perte de poids peut améliorer les symptômes, mais le SOPK ne disparaît pas. Une prise en charge globale reste nécessaire. La pilule est-elle obligatoire ? Non, c’est une option parmi d’autres. Elle peut réguler les cycles et diminuer les androgènes, mais elle n’est pas adaptée à toutes, notamment en cas de projet bébé ou de contre-indication médicale.

Le syndrome des ovaires polykystiques n’est ni rare, ni anodin. Il mérite une meilleure reconnaissance, un diagnostic plus précoce, et surtout un accompagnement global. Car derrière ce nom technique se cache un combat quotidien pour des milliers de femmes. Et comme souvent en santé féminine : plus on en parle, mieux on soigne.

