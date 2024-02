La psychologie humaine est si vaste, il existe donc de nombreux troubles psychologiques qui peuvent devenir très grave sans thérapie. C’est le cas avec le syndrome de Münchhausen.

Qu’est-ce que le syndrome de Münchhausen ?

Mais c’est quoi exactement ? Il existe de nombreux exemples de personnes atteintes de ce trouble. Par exemple, cela peut aller de la personne qui ne veut pas aller au travail et qui se provoque elle-même des symptômes pour faire croire qu’elle est malade auprès du médecin.

Et cela peut aussi aller jusqu’à cette terrible histoire impliquant une mère qui provoquait elle-même de la fièvre chez son enfant en lui prélevant du sang.

Mais, pour vulgariser, le syndrome de Münchhausen implique qu’une personne se pensant réellement malade ou voulant simplement susciter l’attention se provoque elle-même des symptômes, au point soit de devenir réellement malade, soit de prendre un traitement inutile, voire de se faire opérer alors qu’il n’y en avait pas besoin.

Le lien avec l’hypocondrie du malade

Ce syndrome se rapproche de trois autres phénomènes psychologiques. Le premier : l’hypocondrie. Il arrive que des personnes qui souffrent de ce syndrome soient aussi hypocondriaques. C’est-à-dire qu’elles pensent toujours être malades, atteintes de maladies graves.

L’hypocondrie implique non seulement une forme de paranoïa, mais aussi l’autopersuasion jusqu’à faire apparaitre des symptômes de la maladie. Exemple : une personne qui pense faire un infarctus va avoir souvent des douleurs dans la poitrine.

Ces douleurs peuvent venir simplement d’une contraction musculaire due au stress et créée par le patient. Mais, cette contraction va amplifier sa peur de faire une crise cardiaque. De plus, le patient va y prêter particulièrement attention par anxiété et donc les douleurs sembleront plus fréquentes.

L’effet Golem et le manque d’attention

Les deux autres phénomènes reliés : l’effet Golem et le manque d’attention. Dans le premier cas, cela implique une autopersuasion très forte qui fait que plus vous croyez en quelque chose, plus cette chose peut arriver et devenir réalité.

Et dans le second cas, la personne manque d’attention et de confiance en soi et a besoin d’attirer l’attention, soit des médecins, de ses proches. Ce peut aussi être une volonté d’appartenir à une minorité, ceux des malades, mais aussi une volonté de se faire plaindre, d’obtenir de l’attention, de la tendresse à cause de son état de santé.

Quel traitement pour le malade ?

Aussi appelé « pathomimie » ou « trouble factice », le syndrome de Münchhausen implique donc de faire semblant d’être malade, et parfois même de réellement tomber malade à cause de cette persuasion.

Une « production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d’incapacités, soit physiques, soit psychologiques », selon l’OMS.

Et pour le coup, le patient peut avoir des symptômes graves ou simuler des symptômes comme un vrai acteur comme des saignements de nez, des convulsions, de la fièvre, des troubles digestifs…

Actuellement, comme pour tous les syndromes, il n’y a pas de traitement. Le seul traitement est symptomatique. Autrement dit, il va falloir travailler sur la cause psychologique du syndrome. La thérapie comportementale semble la seule solution.

