L’effet Golem : quand l’autopersuasion vous empoisonne la vie

L’autre jour, nous évoquions le célèbre syndrome de l’imposteur. Vous aviez beaucoup apprécié l’explication derrière ce phénomène psychologique. Désormais, laissez-nous vous parler de l’effet Golem. Il s’agit d’un système de pensée qui implique que vous vous autopersuadez jusqu’au point de réellement devenir comme vous pensez être.

L’effet Golem, un phénomène psychologique qui augmente le manque de confiance en soi

C’est un exemple un peu extrême, mais très parlant. Vous faites semblant d’être malade ou pensez réellement être malade et vous finissez par devenir malade. C’est ce qu’on appelle l’effet Golem.

Ce phénomène psychologique est très répandu et il encourage le stress et la tristesse au quotidien. Entre perte d’identité et manque de confiance en soi, l’effet Golem est une forme d’autopersuasion qui fait que vous vous sentez mal la plupart du temps, dévalorisé ou que vous avez une angoisse ou une anxiété constante.

Cet effet peut d’ailleurs entrainer des troubles psychologiques importants comme de l’agoraphobie, de l’anxiété sociale, de la dépression.

Dans une situation plus courante, cela pourrait se caractériser ainsi : votre conjoint ne fait que vous répéter que vous êtes un mauvais cuisinier ou que vous êtes paresseux. Vous vous persuadez vous-même de cuisiner mal, de tout rater, ou d’être quelqu’un de peu productif.

Et finalement, vous finissez par vous conditionner et à devenir l’ombre de vous-même : vous devenez réellement un mauvais cuisinier et vous devenez réellement paresseux.

C’est un peu un « puisque c’est comme ça, je dois être comme ça« . Vous devenez le reflet de vos pensées à votre propre égard. Dévalorisé et en manque d’estime, vous finissez par vous autosaboter.

Il peut y avoir de bons côtés en adoptant l’effet positivement

Ce phénomène théorisé par divers experts en psychologie s’appuie sur la créature légendaire appelée le Golem. Cette créature est réputée pour obéir sans réfléchir à son maître, créé de toute pièce par ce dernier.

Toutefois, l’effet Golem peut aussi avoir de bons côtés. Si une personne vous admire, vous complimente, vous pousse vers le haut, vous gagnez en estime.

Les personnes qui souffrent de ce trouble peuvent alors gagner en confiance et devenir une meilleure version d’eux-mêmes en adoptant l’effet Golem positivement et en s’entourant de gens encourageants.

