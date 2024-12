Bilan 2024 : Top 10 moments marquants qui ont redéfini l’année !

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, il est temps d’effectuer ce fameux bilan. Revenons sur les événements qui ont marqué ces 12 derniers mois. Que s’est-il passé dans le monde ? Qu’avez-vous peut-être raté ? Entre exploits sportifs, bouleversements politiques, avancées scientifiques et crises internationales, l’année a été riche en émotions et en transformations. Mettons en lumière les 10 moments les plus marquants qui ont redéfini l’année. Voici un récapitulatif captivant et éclairant.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Un des événements les plus attendus de l’année : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il était impossible d’exclure ce moment de notre bilan de 2024. Les Jeux se sont tenus entre juillet et septembre 2024 avec des audiences exceptionnelles sur France Télévisions et dans les médias. En tout, 60 millions de téléspectateurs ont suivi les événements via les chaînes du groupe. Ces Jeux ont été une célébration du sport, rassemblant des milliers d’athlètes de 206 pays dans la capitale française.

Ces Jeux ont illustré l’inclusivité avec un record de participation féminine et paralympique. Cependant, les polémiques n’ont pas manqué. Entre les manifestations contre les coûts exorbitants, les perturbations causées par des grèves et le défilé très ouverts aux genres… Il y a eu de quoi faire parler.

Enfin, il est à savoir quele Français Léon Marchand a marqué l’histoire en remportant trois médailles d’or en natation. À 22 ans, c’est l’athlète le plus titré des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nul étonnant que cette victoire ait suscité une fierté nationale. Le 14 septembre 2024, il obtient également le titre de chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur.

En vidéo, comment Donald Trump a vu l’ouverture des JO, et ce n’était pas le seul à être choqué :

La dissolution de l’Assemblée Nationale par Emmanuel Macron

En juin 2024, le Président a pris une décision radicale : dissoudre l’Assemblée Nationale. Un acte inédit depuis des décennies. Face à une impasse politique et à la montée des mouvements sociaux, cette dissolution a provoqué de nouvelles élections législatives. Les débats autour de cette décision ont intensifié les clivages politiques en France. Le mandat des 577 députés prend alors immédiatement fin. Parallèlement, près de 2 000 collaborateurs parlementaires, selon les données de l’AFP, se retrouvent donc sans emploi.

Les textes en cours sont abandonnés, comme les projets suivants :

La loi sur la fin de vie ;

Le durcissement des règles de l’Assurance chômage ;

La réforme de l’audiovisuel public ;

La commission d’enquête sur l’Aide sociale à l’enfance.

En image, l’annonce de Macron :

Le procès des viols de Mazan

Un procès très attendu s’est déroulé à Mazan, dans le Vaucluse. Celui-ci impliquait un réseau criminel de grande ampleur. L’affaire Pelicot est une affaire judiciaire française où 46 hommes ont été condamnés pour viol aggravé. D’autres pour tentatives de viol ou agressions sexuelles sur Gisèle Pelicot, droguées à son insu par son mari, Dominique Pelicot, principal accusé. Un autre individu a également été jugé pour des faits similaires impliquant sa propre épouse et Dominique Pelicot.

Le procès a révélé des pratiques choquantes et a mis en lumière les lacunes des services sociaux. Le public a salué les condamnations sévères. Le verdict fortement médiatisé, rendu le 19 décembre, déclare les 51 accusés coupables. Les peines varient de trois ans de prison, dont un an ferme, à vingt ans de réclusion criminelle pour Dominique Pelicot.

Le jeudi 26 décembre, le nouveau ministre de la Justice a présenté une proposition bien reçue par la masse. Celle-ci viserait alors à faciliter le travail des enquêteurs dans les affaires de « violences sexuelles aggravées et de féminicides ». Sur TF1, il a aussi suggéré d’allonger la durée de garde à vue à 72 heures, contre 48 heures actuellement pour ces crimes et délits.

Dans cette vidéo de Brut., découvrez ce procès historique :

Le déploiement d’un vaccin contre le cancer

Toujours dans le bilan de l’année 2024, les avancées médicales révolutionnaires ne sont pas en reste. Le plus marquant est évidemment le traitement du cancer. Des thérapies géniques ont été approuvées, offrant de l’espoir à des millions de patients. Cependant, des questions éthiques ont émergé, notamment sur les coûts prohibitifs de ces traitements.

Moderna et Merck MSD travaillent ainsi conjointement dans le développement du traitement personnalisé à ARN messager. Cette technique a alors démontré une réduction de 49 % du risque de rechute et de décès dans le cadre d’un cancer de la peau. En 2024, des essais ont été lancés pour étudier son efficacité contre le cancer du poumon. Stéphane Bancel, PDG de Moderna, exprimera d’ailleurs son espoir de commercialiser ce traitement dès 2025 dans un interview.

Les vaccins utilisant la technologie ARNm, déjà employée pour certains vaccins contre le Covid-19, sont désormais testés. Ils entraînent le système immunitaire à reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Les premiers essais, menés sur différents types de cancer, ont donné des résultats prometteurs. En 2024, une plateforme dédiée aux vaccins contre le cancer a été créée au Royaume-Uni, regroupant plusieurs essais cliniques. Ces recherches sont également en cours en Allemagne, Belgique, Espagne et Suède.

Bien qu’il s’agisse d’une bonne nouvelle, il faut prendre ce type d’informations et des remèdes miracles des grosses entreprises pharmaceutiques avec des pincettes.

La chute d’Assad

En mai 2024, Bachar el-Assad a été renversé après plus de deux décennies au pouvoir en Syrie.

La chute d’Assad a été le point culminant d’une année de contestations et d’ingérence internationale. Le régime Assad, également connu sous le nom de Syrie baasiste, s’effondre le 8 décembre 2024. Cette délivrance survient après plusieurs jours de retraits des forces loyalistes face à d’importantes offensives de l’opposition syrienne. Celles-ci étant menées par l’organisation Hayat Tahrir al-Cham, dans le cadre de la guerre civile entamée en 2011. La chute de Damas marque la fin de 54 ans de domination de la dynastie Assad. Cette dernière ayant instauré une dictature héréditaire depuis la « Révolution correctrice » de Hafez el-Assad en 1970.

Située au cœur du Moyen-Orient, la Syrie voit l’effondrement du régime Assad bouleverser l’équilibre des pouvoirs. Et cela, autant dans la région concernée qu’à l’échelle mondiale. Pendant les 14 années de conflit, la Russie, la Turquie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les États-Unis, ont joué un rôle actif dans les événements.

Les tensions dans la région ont néanmoins augmenté, laissant un avenir incertain pour la Syrie. En vidéo, le président déchu rompt le silence après la chute de son régime :

La réouverture de Notre-Dame de Paris

On passe maintenant à un bilan très positif pour la France en 2024. L’un des moments les plus attendus de cette année a en effet été la réouverture de Notre-Dame de Paris, qui renaît littéralement de ses cendres. Elle a de nouveau accueilli les visiteurs et fidèles après des années de travaux de restauration suite à l’incendie dévastateur de 2019.

Ce symbole de l’histoire et de la culture française, reconstruit avec soin, incarne la résilience et l’importance du patrimoine mondial. L’événement a attiré l’attention internationale, avec des cérémonies émouvantes et des hommages aux artisans ayant contribué à sa renaissance. Nous noterons la performance de Vianney avec son fameux « Hallelujah », spécialement traduit en français pour l’occasion.

Le carillon restauré a résonné pour la première fois depuis cinq ans. Un moment qui a profondément ému le public sur place et les millions de téléspectateurs.

Ci-dessous, une vidéo de la cérémonie de réouverture :

L’Ukraine et la Russie : une guerre prolongée

En 2024, la guerre en Ukraine est entrée dans sa troisième année, transformant le paysage géopolitique mondial.

En cette fin d’année, nous semblons bien loin d’une trève. Il y a à peine quelques jours, plus d’un millier de soldats nord-coréens sont envoyés en Russie pour combattre contre l’Ukraine. Ils ont été tués ou blessés lors d’assauts jugés « désespérés » dans la région de Koursk. Ces troupes, considérées comme « sacrifiables », ont été utilisées en première ligne. Telle est la déclaration faite par John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche. Reste à savoir ce que le nouveau président, Donald Trump, fera.

L’Iran et Israël entrent en guerre

Le conflit Iran-Israël de 2024 marque le passage d’une guerre par procuration à une confrontation directe entre les deux nations. Durant la même année, le système de défense Dôme de fer a intercepté des missiles iraniens lors d’intenses frappes. Le 26 octobre, Israël a ensuite mené des frappes aériennes ciblant plusieurs sites militaires en Iran. Ce conflit, qui oppose directement Israël à l’Iran depuis plusieurs mois, est désormais marqué par une intensification des affrontements. A la une : des escalades stratégiques et des ripostes militaires répétées.

Dans le bilan de 2024, ce conflit entre dans la catégorie des négatifs. Il a d’ailleurs eu des répercussions mondiales, avec des implications économiques et politiques, notamment sur le prix du pétrole. Tout cela sans parler des groupes contre Israël, comme les rebelles Houthis en Mer Rouge.

En vidéo, l’attaque d’Israël contre l’Iran :

« Salt Typhoon » : la cyberattaque que la NSA a ratée

Une cyberattaque d’une ampleur sans précédent, attribuée au groupe de hackers « Salt Typhoon », a ébranlé le monde numérique. Suspecté d’avoir des liens avec le gouvernement chinois, ce collectif a pénétré les systèmes de télécommunications américains. Cela suscite de vives préoccupations concernant la sécurité des infrastructures numériques à l’échelle mondiale.

Le groupe Salt Typhoon est également connu sous d’autres noms comme GhostEmperor et Earth Estries. Il utilise des méthodes d’attaque sophistiquées de type APT (menace persistante avancée). Ces techniques leur permettent ainsi de s’introduire discrètement dans des systèmes critiques. Ils y restent d’ailleurs longtemps pour collecter des données sensibles. Parmi leurs cibles figurent des géants des télécommunications tels que Verizon, AT&T et T-Mobile. Le but : un accès potentiel à des données de communications, y compris des journaux d’appels et des informations en requêtes judiciaires américaines.

Cet événement a mis en lumière la vulnérabilité des grandes puissances face aux cybermenaces. La NSA, critiquée pour son incapacité à anticiper l’attaque, a fait face à une crise de confiance.

Le retour du Président Trump

En novembre 2024, Donald Trump a été réélu à la présidence des États-Unis après une campagne controversée. Il remporte la victoire face à la démocrate Kamala Harris.

Ce retour a divisé l’Amérique et le monde, symbolisant des tensions persistantes dans la politique américaine.

A rappeler que ce bilan 2024 ne serait pas complet sans la mention de la tentative d’assassinat de Donald Trump avant sa réélection. Une photo dévoile un fusil AK-47 abandonné près d’un grillage à proximité du parcours de golf de Palm Beach. Là où Donald Trump jouait le dimanche 15 septembre.

Sur cette vidéo de TF1 Info, un petit retour sur cette victoire :

Bilan final de 2024 : que nous réserve la nouvelle année ?

L’année 2024 a été marquée par des événements d’envergure mondiale, redéfinissant les enjeux politiques, sociaux et environnementaux. Ces moments nous rappellent l’importance de rester informés et engagés face aux changements qui façonnent notre monde. Et vous ? Comment a été le bilan de cette année 2024 ? En attendant la fin de l’année, on se tourne déjà vers 2025 et son lot de surprises !

