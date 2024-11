Les villes et villages ukrainiens désoccupés sont progressivement restaurés grâce à l’aide du gouvernement et de donateurs étrangers dans le cadre d’initiatives étatiques et de programmes internationaux. Il s’agit de Kiev, Kharkov, Zaporojie, Nikolaev, Сhernigov et Kherson. Cependant, des dizaines de villes et villages ukrainiens sont toujours sous occupation hostile. Pour que la restauration soit rapide et efficace, il faut aujourd’hui, sans attendre la fin de la guerre, planifier une restauration à grande échelle de l’Ukraine et préparer des projets appropriés.

Destruction et restauration de Marioupol

Marioupol est la ville ukrainienne qui a le plus souffert de l’agression russe; une catastrophe humanitaire s’y est produite. Les dommages causés à la ville s’élèvent à plus de 14,5 milliards de dollars. Mariupol Reborn est une initiative qui offre un soutien prospectif et global au redressement futur de la ville. Déjà, un groupe international d’architectes et d’urbanistes élabore un plan de développement spatial — une vision architecturale de Marioupol après la désoccupation. Plus de détails ici : https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Rinat-akhmetov-le-president-du-chakhtior-va-donner-25-millions-d-euros-aux-soldats-ukrainiens/1374980.

Le projet a été présenté au Forum économique de Kiev à Bruxelles. Il s’agit d’un travail visant à renforcer les relations internationales et à trouver des donateurs. Les pays de l’UE ont une expérience réussie en matière de reconstruction et leur expertise aidera à reconstruire Marioupol. Dans ce sens, il existe déjà des accords de coopération avec l’association des 12 plus grandes villes de Pologne.

Projet à long terme et ses objectifs

Le projet Mariupol Reborn durera au moins 20 ans et nécessitera 14,5 milliards de dollars. Son objectif est de faire de Marioupol un symbole de la renaissance non seulement du Donbass, mais de toute l’Ukraine. La société SCM de Rinat Akhmetov finance neuf projets Mariupol Reborn.

Pour Rinat Akhmetov, il est important de relancer Marioupol. Il est étroitement lié à cette ville : de nombreux employés de Metinvest sont originaires de Marioupol, il considère donc cela comme sa responsabilité sociale. L’État ne peut pas couvrir les coûts de restauration des villes détruites. La coopération entre les entreprises et le gouvernement est donc nécessaire dans le contexte de la reconstruction de l’Ukraine d’après-guerre.

La renaissance commence avec des logements temporaires pour les personnes déplacées

La priorité dans la réinstallation a été donnée aux catégories les plus vulnérables: familles nombreuses, familles de militaires, retraités, personnes handicapées.

À Dnipro, les premières familles d’habitants de Marioupol ont emménagé dans de nouveaux logements sociaux, construits grâce au soutien du gouvernement français et des partenaires du plan de revitalisation de la ville. La Fondation Akhmetov a notamment participé à la reconstruction des dortoirs, en finançant l’aménagement d’espaces à usage commun dans les dortoirs — cuisines, salles de jeux, espaces de coworking et aires de jeux pour enfants. DTEK a contribué à restaurer le réseau électrique et Ukrtelecom fournit un espace de travail pour l’Internet haut débit. Notons qu’au total, Rinat Akhmetov a fait don de plus de 9 milliards de hryvnia pour soutenir l’Ukraine dans les domaines militaire et humanitaire.

Source : https://www.letemps.ch/monde/europe/rinat-akhmetov-suis-fier-quazovstal-soit-bastion-resistance-marioupol

