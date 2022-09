Voici toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à jour de Google Maps

Google se prépare à lancer plusieurs nouvelles mises à jour pour Maps dans les mois à venir, a annoncé la société aujourd’hui lors de son événement Search On. Google a taquiné les lancements à venir de nouvelles fonctionnalités de Maps appelées Immersive View, Neighborhood Vibe et Search with Live View.

La société affirme que toutes les fonctionnalités annoncées aujourd’hui font partie de ses efforts pour créer une première expérience Maps visuelle pour aider les utilisateurs à naviguer plus naturellement dans le monde.

Vue immersive

La prochaine fonctionnalité Immersive View, que Google a annoncée pour la première fois en mai est conçue pour vous aider à planifier à l’avance et à mieux comprendre une ville avant de la visiter. La vue immersive s’appuie sur une combinaison de vision par ordinateur et de technologie d’intelligence artificielle pour fusionner la vue de rue et l’imagerie aérienne avec la météo, la circulation et la foule à un jour et à une heure donnés. La fonctionnalité permet aux utilisateurs d’explorer en survolant visuellement une zone pour voir à quoi elle peut ressembler. À l’aide de la modélisation prédictive, Immersive View apprend automatiquement les tendances historiques pour déterminer à quoi ressemblera une zone demain, la semaine prochaine ou même le mois prochain.

Par exemple, supposons que vous prévoyez de visiter Oracle Park à San Francisco et que vous souhaitez le vérifier avant de partir. Vous pouvez utiliser Immersive View pour voir où se trouvent les parkings et les entrées, et aussi voir quel temps il fera afin que vous puissiez vous habiller en conséquence. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité pour descendre au niveau de la rue pour voir à quel point les restaurants à proximité seront occupés ce jour-là.

Immersive View sera lancé à Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo dans les mois à venir sur Android et iOS. Google dit qu’il ajoutera plus de villes à l’avenir.

Google a également annoncé qu’il lançait aujourd’hui plus de 250 vues aériennes photoréalistes de monuments mondiaux, ce qui, selon lui, marque une étape vers son objectif d’offrir une carte plus immersive. L’expansion d’aujourd’hui intervient alors que Google a ajouté 100 vues aériennes de points de repère mondiaux à Maps en juin.

Ambiance de quartier

Quant à Neighborhood Vibe, la nouvelle fonctionnalité est conçue pour donner aux utilisateurs la possibilité de voir instantanément l’ambiance de n’importe quel quartier grâce à des photos et des informations de la communauté Google Maps. Neighborhood Vibe vous montre instantanément les endroits branchés pour mettre en évidence ce qui est intéressant dans un quartier spécifique. La nouvelle fonctionnalité sera lancée dans le monde entier dans les mois à venir sur Android et iOS.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité pour voir si un quartier a une ambiance artistique ou une scène culinaire passionnante afin que vous puissiez décider comment vous voulez y passer votre temps. Google indique que la fonctionnalité vise à aider les utilisateurs à décider ce qui vaut la peine d’être exploré en faisant apparaître les joyaux locaux directement sur la carte.

Rechercher avec Live View

Google a également annoncé qu’il apportait la fonctionnalité de recherche à Live View, la fonctionnalité qui superpose les flèches et les directions juste au-dessus de votre vision du monde. La nouvelle fonctionnalité de recherche avec vue en direct vous permet d’utiliser votre appareil photo pour trouver des endroits essentiels comme des magasins, des distributeurs automatiques de billets et des restaurants lorsque vous êtes en déplacement. Supposons que vous vous trouviez dans un endroit que vous ne connaissez pas et que vous souhaitiez trouver le guichet automatique le plus proche, vous pouvez soulever votre appareil photo et rechercher pour voir instantanément les guichets automatiques de la région.

« Vous pouvez simplement soulever votre appareil photo et voir superposé sur le monde réel le guichet automatique qui se trouve à proximité », a déclaré Chris Phillips, vice-président et directeur général de Geo chez Google, lors d’un briefing avec des journalistes. « Vous pouvez également voir des cafés, des épiceries et des stations de transport en commun. Vous avez vraiment une idée de ce qu’est une région en un coup d’œil. Vous pouvez même voir les heures d’ouverture d’un endroit qui se trouve en bas de la rue. C’est une façon incroyable de tout rassembler en même temps, cela simplifie vraiment l’expérience et vous donne confiance lorsque vous essayez de voir ce qui vous entoure à ce moment-là. »

La recherche avec Live View sera déployée à Londres, New York, Paris, San Francisco et Tokyo dans les mois à venir sur Android et iOS.

Routage écologique pour les développeurs

De plus, Google a annoncé que les développeurs auront bientôt la possibilité d’activer le routage écologique de Maps dans leurs applications. L’itinéraire écologique de Google Map permet aux conducteurs de voir et de choisir l’itinéraire le plus économe en carburant vers leurs destinations. Avec cette expansion, les entreprises de tous les secteurs, telles que les services de livraison ou de covoiturage, auront la possibilité d’activer un routage respectueux de l’environnement dans les applications et de mesurer les économies de consommation de carburant. Google note que les développeurs pourront également sélectionner un type de moteur pour obtenir les estimations de consommation de carburant ou d’efficacité énergétique les plus précises.

Google affirme que c’est un moyen d’aider à étendre la portée des efforts de développement durable offerts par l’éco-routage. Les extensions pour les développeurs seront disponibles en avant-première plus tard cette année dans les endroits où un routage respectueux de l’environnement est disponible, qui comprend actuellement les États-Unis, le Canada et certaines parties de l’Europe occidentale.

Également pour les développeurs, Google donnera bientôt aux développeurs l’accès aux « marqueurs avancés », qui leur permettront de personnaliser l’épingle rouge de Google Maps et de créer des marqueurs interactifs dans leurs cartes. Cette fonctionnalité sera disponible en avant-première dans les prochaines semaines. Les développeurs auront également bientôt accès à une nouvelle API de validation d’adresse qui aidera à identifier les composants d’adresse, corrigera les erreurs et augmentera les adresses avec des données manquantes, ce qui peut aider à prévenir les commandes annulées, les tickets de support client et les remboursements.