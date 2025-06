Longtemps considéré comme un passage obligé vers l’indépendance, le permis de conduire semble avoir perdu de son attrait auprès des nouvelles générations. Ce désamour des jeunes pour le permis de conduire s’observe dans les chiffres. Les témoignages et les choix de mobilité d’une génération qui repense son rapport à l’automobile, à l’écologie et à la liberté. Alors que près de 60 % de la population française est titulaire du permis… Les moins de 25 ans semblent de plus en plus enclins à repousser, voire à renoncer à ce fameux sésame. Pourquoi les jeunes ne veulent plus passer leur permis de conduire ? Tentative de réponse à travers une exploration des causes sociales, économiques et culturelles de ce phénomène.

Une lente désaffection mesurable pour le permis de conduire

Les données parlent d’elles-mêmes. En 1980, 90 % des jeunes obtenaient leur permis avant 25 ans. En 2022, ils ne sont plus que 80 %. Seuls 30 % des lauréats ont aujourd’hui 18 ans, contre plus de 50 % il y a quelques décennies. Si le permis de conduire reste l’examen le plus passé de France, devant le baccalauréat, il se passe désormais plus tard, voire pas du tout.

Les auto-écoles constatent ce glissement générationnel. Le permis de conduire, autrefois symbole d’émancipation, est désormais jugé secondaire par de nombreux jeunes. Cette évolution n’est pas anodine : elle traduit un changement profond dans les mentalités et les priorités.

Le permis, une liberté… devenue contrainte ? Posséder un permis de conduire offre pourtant des avantages non négligeables :

Il facilite l’accès à l’emploi en garantissant mobilité et ponctualité

Il permet de se déplacer librement sans dépendre des transports collectifs

Il représente un atout sur un CV, notamment pour les emplois étudiants ou les postes nécessitant des déplacements

Cependant, dans les faits, nombreux sont les jeunes pour qui cette liberté n’est qu’illusoire. Les contraintes économiques, écologiques et pratiques semblent aujourd’hui l’emporter sur les bénéfices perçus.

VOIR AUSSI : Comprendre le bonus-malus en assurance auto et son impact sur votre contrat

Le coût, premier frein pour les jeunes

Avec un coût moyen estimé à 1234 euros, et jusqu’à 1 444 euros dans certains départements, obtenir son permis représente une dépense conséquente. Ce prix inclut les heures de conduite, le passage à l’examen et les frais d’auto-école. Parfois des frais supplémentaires pour repasser l’épreuve en cas d’échec s’ajoutent à l’équation.

Pour des jeunes aux revenus limités ou étudiants vivant déjà avec un budget restreint, l’investissement semble difficile à justifier. D’autant que les aides financières, comme les 500 euros pour les lycéens professionnels, ne couvrent souvent qu’une petite partie des frais réels.

Une mobilité urbaine qui change la donne

À cela s’ajoute l’évolution des modes de vie. Dans les grandes agglomérations, l’offre de transports en commun est dense, efficace et économique. Trains, métros, bus, RER, vélos en libre-service et trottinettes électriques ont redéfini les habitudes de déplacement.

À l’ère des applications mobiles, les services de VTC comme Uber, Bolt ou Heetch sont devenus une alternative sérieuse au permis de conduire. Pour beaucoup de jeunes, notamment en milieu urbain, il est plus simple, rapide et rentable de commander un trajet sur smartphone. Plutôt que d’investir dans une voiture, cela semble être une meilleure décision.

En effet, ces plateformes répondent à plusieurs problématiques :

Elles permettent de se déplacer de porte à porte, même tard le soir ou dans des zones peu desservies

Elles évitent les coûts liés à l’entretien d’un véhicule (assurance, essence, stationnement)

Elles offrent une solution pour les jeunes qui sortent en soirée, évitant ainsi la conduite sous influence

Dans certaines villes, les jeunes ont totalement remplacé la voiture personnelle par ces services. Un usage ponctuel qui répond parfaitement à une génération qui préfère payer à l’usage que posséder un véhicule.

Citroën a même conçu l’AMI, une mini-voiture électrique accessible dès 14 ans, vendue à la Fnac ou en ligne, pour 20 euros par mois. Résultat ? 40 % des utilisateurs ont moins de 18 ans !

La conscience écologique pèse aussi dans la balance

Les jeunes générations sont très sensibilisées aux enjeux climatiques. La voiture individuelle, perçue comme polluante, énergivore et encombrante, n’a plus la cote.

Le sociologue et professeur à l’Université de Strasbourg, David Le Breton, souligne ce fait dans son enquête Les jeunes au volant. « Beaucoup considèrent la voiture comme une imposture : trop chère, trop polluante, trop contraignante ». L’engagement écologique pousse à privilégier les transports collectifs, les mobilités douces et le covoiturage.

VOIR AUSSI : Comment acheter une voiture en toute confiance aujourd’hui ?

Une épreuve jugée trop complexe

C’est aussi la difficulté perçue de l’examen du permis de conduire qui décourage de nombreux jeunes. Jugé stressant, long et exigeant, le processus d’obtention du permis constitue pour certains un véritable parcours du combattant.

L’épreuve pratique affiche un taux de réussite national moyen de 58 %, ce qui signifie qu’un candidat sur deux échoue lors de sa première tentative. Une pression considérable, surtout pour des jeunes qui doivent souvent repayer plusieurs heures de conduite. S’ajoute l’attente de plusieurs semaines pour une nouvelle date d’examen.

À cette difficulté s’ajoute une surcharge émotionnelle. Peur de l’échec, blocages psychologiques au volant, anxiété vis-à-vis de l’examinateur, etc. Résultat : environ 16 % des candidats abandonnent tout simplement leur projet, convaincus qu’ils n’y arriveront pas.

Les délais de passage constituent un autre obstacle majeur. Pendant longtemps, il n’était pas rare de devoir attendre trois à six mois pour obtenir une date d’examen, en particulier dans les zones urbaines très demandées. Malgré les améliorations apportées par la plateforme RDVPermis, les places restent limitées.

Face à ces contraintes, certains préfèrent repousser indéfiniment le passage du permis. Voire opter pour des alternatives moins stressantes… ou sans examen.

Un clivage entre jeunes urbains et ruraux : deux jeunesses, deux réalités

La question du permis de conduire ne se pose pas de la même manière selon que l’on habite en ville ou à la campagne. Ce clivage territorial engendre une profonde divergence de perception entre jeunes citadins et jeunes ruraux, révélatrice d’inégalités d’accès à la mobilité.

Commençons avec la zone urbaine, notamment dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Toulouse ou Bordeaux. Les transports en commun sont omniprésents et couvrent largement les besoins quotidiens. Métro, tramway, bus, RER, navettes nocturnes, bornes de vélos ou de trottinettes électriques, etc. La voiture y est souvent perçue comme un fardeau. Embouteillages chroniques, places de stationnement rares et onéreuses, zones à faibles émissions (ZFE)… Autant d’éléments qui dissuadent les jeunes urbains de se tourner vers la conduite. Pour eux, le permis de conduire est souvent considéré comme optionnel, voire obsolète à court terme.

À l’inverse, dans les territoires ruraux ou périurbains, les réalités sont tout autres. L’absence de réseaux de transport collectif structurés, la distance entre domicile, lycée, travail ou centres médicaux, rendent la voiture indispensable.

Les chiffres corroborent ces ressentis : seuls 45 % des 18-24 ans ont leur permis en région parisienne, contre 77 % dans les zones rurales. Ce déséquilibre a même inspiré une vanne étudiante en amphi parisien : « T’as le permis ? T’as grandi à Rouen, toi… » Une façon ironique de souligner que passer son permis est désormais plus courant hors des grandes villes.

Face à cette dualité, les politiques publiques peinent encore à répondre de manière équitable. L’abaissement de l’âge du permis à 17 ans vise notamment à réduire cette inégalité d’accès. Toutefois, sans infrastructure adaptée en zone rurale, ce type de réforme reste partiel. Pour beaucoup, l’urgence n’est pas de baisser l’âge, mais de faciliter financièrement l’accès au permis là où il est incontournable.

Permis à 17 ans : une solution gouvernementale ?

Depuis janvier 2024, les jeunes peuvent désormais passer le permis dès 17 ans. Une décision du gouvernement qui vise à favoriser l’emploi et l’indépendance. Mais c’est aussi pour relancer l’intérêt des jeunes pour le permis.

Certaines auto-écoles ont vu leur nombre de candidats augmenter dès l’annonce de la mesure. Mais les professionnels du secteur restent prudents : « Le problème, ce n’est pas l’âge, c’est l’organisation. Plus de candidats, ça veut dire plus d’attente », explique Romain Durand, du site Le Permis Libre.

En effet, le nombre de places à l’examen reste limité, et les délais pour passer l’épreuve sont parfois de plusieurs mois. Les plateformes comme RDVPermis ont amélioré la situation, mais le blocage structurel demeure.

Serait-il temps de repenser la mobilité des jeunes ?

Pourquoi les jeunes ne veulent plus passer leur permis de conduire ? Parce que leur vision de la liberté, de la mobilité et de l’avenir a changé. Outre la question du portefeuille et de la peur, c’est tout un paradigme qui évolue dans la tête de cette nouvelle génération. Ils veulent bouger, mais sans contraintes. Voyager, mais sans polluer. Travailler, mais sans dépendre d’un modèle coûteux et rigide.

Le permis de conduire reste utile, parfois nécessaire. Néanmoins, il doit s’adapter à une société où la possession cède la place à l’usage. Où la voiture de papa laisse la place à la voiture connectée, ou partagée. En ce sens, l’enjeu n’est pas de forcer les jeunes à repasser leur permis, mais de leur offrir des choix de mobilité adaptés à leur monde.

Notez cet article