Lorsqu’il s’agit du lavage d’u véhicule, les automobilistes ont tendance à se focaliser sur la partie l’extérieur. Or, il faut aussi bien nettoyer l’intérieur de sa voiture mérite. Celui-ci mérite le même type de traitement de faveur.

L’intérieur d’une voiture est soumis à de nombreux types de salissures : poussières, miettes de nourriture, tâches, boues, etc. Il est donc très important que l’automobiliste sache entretenir son véhicule afin d’éviter l’accumulation de bactéries dans son habitacle. Cette opération ne requiert pas forcément le passage auprès d’une station de lavage. Le propriétaire du véhicule peut en effet s’en charger personnellement en respectant plusieurs étapes et consignes.

Quels matériels pour nettoyer l’intérieur de la voiture ?

Le nettoyage d’un véhicule peut se faire en utilisant certains équipements et produits spécifiques. De cette manière, le propriétaire peut donc procéder lui-même à l’entretien de sa voiture, sans forcément devoir se rendre auprès d’une station de lavage.

Il s’agit alors d’une solution rapide, simple et économique d’entretenir son véhicule. Les équipements nécessaires à cette opération sont divers et variés. Tout d’abord, le propriétaire a besoin de torchons en microfibre afin de nettoyer efficacement chaque recoin de l’auto : tableau de bord, sièges, volants, etc. Bien évidemment, il ne faut pas oublier les gants en caoutchouc qui permettent d’éviter tout contact direct avec les bactéries.

Sans oublier les différentes sortes de brosses : brosse à tapis, brosse à poils durs, brosse à poils doux et brosse à dents (ou, à défaut, des pinceaux). Les objets du quotidien peuvent toujours servir.

Les éponges sont aussi utiles pour permettre le lavement de certaines parties du véhicule. Sans oublier les différentes sortes de brosses : brosse à tapis, brosse à poils durs, brosse à poils doux et brosse à dents (ou, à défaut, des pinceaux). Les objets du quotidien peuvent toujours servir. Il faudra aussi apporter un aspirateur avec différents types d’embouts afin de pouvoir passer dans tous les recoins.

Les produits de nettoyage sont aussi à mettre dans votre liste. On parle notamment de l’eau oxygénée, du savon noir, du savon et de la crème pour le cuir, du bicarbonate de soude, du produit lave-vitre ou du vinaigre blanc, ou du liquide vaisselle.

VOIR AUSSI : Quelques conseils pour bien acheter sa voiture

Le nettoyage du tableau de bord et des plastiques

Le tableau de bord

Lors du nettoyage de l’intérieur du véhicule, il est conseillé de commencer par le tableau de bord. Il est préférable de travailler à l’ombre qu’en plein soleil, car ce dernier pourrait laisser des traces sur la surface.

Par ailleurs, il faut vous rappeler que le tableau de bord est généralement fabriqué à partir de plastique. Cela vaut pour les modèles de voitures les plus courants. Il est donc peu recommandé d’utiliser des solvants, car ils peuvent altérer le matériau. En cas de forte détérioration du tableau de bord, le propriétaire du véhicule peut utiliser des produits à la fois nettoyants et protecteurs afin de le remettre à neuf. Ces produits peuvent se trouver facilement dans le commerce.

Il est donc peu recommandé d’utiliser des solvants, car ils peuvent altérer le matériau.

Attention à ne pas pulvériser directement le produit sur le tableau de bord. Les retombées risquent de filtrer vers les compteurs, les écrans et les autres composants intérieurs fragiles. Il est plus judicieux d’imbiber un chiffon microfibre de la solution, puis de le passer sur toute la surface. Effectuer les mouvements sans toucher les zones composées d’appareils électroniques ni les écrans.

Une brosse à dents à poils souples ou un coton-tige pourra ensuite aider l’automobiliste à nettoyer certaines zones difficiles d’accès. Au niveau des zones constituées d’appareils électroniques et d’écran, le propriétaire peut tout simplement utiliser un chiffon microfibre afin d’éliminer la poussière.

Le nettoyage des intérieurs des portières de votre voiture

Pour le nettoyage des portières, il faut savoir qu’il s’agit de l’une des parties les plus sales de l’intérieur d’une voiture. Vos mains seront fréquemment en contact avec ces pièces. Cela est dû aux montées et descentes incessantes des passagers.

En revanche, les portières ont la particularité d’être particulièrement simples à nettoyer. Pour ce faire, il suffit de s’équiper d’eau savonneuse et d’une éponge. Il faudra ensuite procéder au frottage, au rinçage puis au séchage. Pour bien sécher la portière, on vous conseille d’utiliser une peau de chamois ou un chiffon non pelucheux.

Le pommeau de vitesse et le volant

Étant donné que ces deux composants sont tout le temps en contact avec les mains du conducteur, ils regorgent de bactéries. Ils ont tendance à beaucoup se salir. À l’instar des portières, le pommeau de vitesse et le volant peuvent être nettoyés avec de l’eau savonneuse et une éponge humide. Une fois le nettoyage fini, l’automobiliste termine par un séchage au chiffon doux.

VOIR AUSSI : Pourquoi vous intéresser à un SUV de chez Mercedes ?

Nettoyer les textiles à l’intérieur de votre voiture

La moquette et les tapis

Procéder au nettoyage des textiles d’un véhicule peut être assez délicat, puisqu’il est nécessaire de respecter certaines règles importantes. Pour la moquette, il est conseillé d’utiliser un aspirateur afin d’éliminer la poussière et les autres types de saleté.

Il faut absolument éviter de mouiller la moquette, car l’excédent d’humidité pourrait être difficile à retirer. Cela pourrait en plus entraîner un accroissement rapide des moisissures. Il est plus judicieux d’utiliser un produit de nettoyage spécial tapis et moquette qui ne risque pas de détériorer ce dernier.

Pour éviter d’abîmer la moquette, il faut veiller à bien respecter les consignes d’utilisation indiquées sur l’étiquette. Si la moquette dégage des odeurs désagréables, il ne faut pas hésiter à saupoudrer toute sa surface de bicarbonate de soude. Après avoir laissé le produit agir pendant une quinzaine de minutes, le propriétaire termine en passant l’aspirateur.

i la moquette dégage des odeurs désagréables, il ne faut pas hésiter à saupoudrer toute sa surface de bicarbonate de soude. Après avoir laissé le produit agir pendant une quinzaine de minutes, le propriétaire termine en passant l’aspirateur.

Concernant les tapis, il faut les retirer du véhicule puis les secouer énergiquement afin de les débarrasser de la poussière, des graviers et des autres déchets. Il est possible de nettoyer les tapis en utilisant de l’eau savonneuse ou une brosse. Cela peut cependant entraîner un temps de séchage considérable. Il vaut donc mieux d’utiliser un produit simple et efficace comme celui utilisé pour la moquette.

Vous pouvez également vous inspirer de cette vidéo pour vous débarrasser de la poussière sur les moquettes et tapis :

Les sièges

Le nettoyage des sièges se fait généralement à l’aide d’un aspirateur. Ce dernier permet d’éliminer efficacement la poussière. Il aide considérablement avec les recoins difficiles à atteindre.

Pour retirer les tâches (tâches de chewing-gum, feutres, stylo, etc.), l’automobiliste peut utiliser du détachant pour tissu ou de l’alcool ménager. Attention toutefois à toujours bien rincer les sièges afin d’éviter toute apparition d’auréoles. Si les tâches refusent de partir, il est possible d’utiliser de l’ammoniaque à 28 % ou de l’eau oxygénée.

Une autre méthode existe aussi pour nettoyer en profondeur les sièges. Cela consiste à utiliser des cristaux de soude ou une association de liquide vaisselle, d’eau et de vinaigre blanc. Pour se débarrasser des poils d’animaux, il suffit de passer un rouleau adhésif anti-poil et les sièges seront nickel.

Cette vidéo pourrait vous aider à nettoyer rapidement l’intérieur de votre voiture :

Bien nettoyer et entretenir l’intérieur de sa voiture

Nettoyer l’intérieur d’une voiture fait partie des tâches d’entretiens à effectuer régulièrement. Cela permet non seulement de faire durer les équipements, mais évite aussi l’accumulation des bactéries. Vous aurez ainsi un véhicule propre et un habitacle sain. Il est possible de vous en occuper vous-mêmes, ou de faire appel à des professionnels.

VOIR AUSSI : Comment acheter une voiture en toute confiance aujourd’hui ?

Lave-glace et propreté intérieure : quand l’habitacle donne le ton à l’entretien complet

On peut frotter, aspirer, désinfecter et parfumer l’habitacle aussi souvent que l’on veut… si le pare-brise reste couvert de traînées opaques ou d’insectes séchés, la sensation de propreté s’évapore dès les premiers kilomètres. Rares sont d’ailleurs les automobilistes qui, après avoir nettoyé leur intérieur de fond en comble, ne se rendent pas compte qu’il serait judicieux d’acheter un bidon de liquide lave-glace pour prolonger cet effort sur l’extérieur. Il s’agit en fait de la touche finale : discrète, mais indispensable.

Si vous pensiez que le lave-glace se contentait de « faire joli », détrompez-vous. Il assure votre visibilité par tous les temps, empêche les poussières grasses ou les dépôts de pollution de s’incruster, et préserve vos balais d’essuie-glace d’une usure prématurée. À condition, bien sûr, de choisir un produit adapté à la saison. En été, optez pour un liquide renforcé contre les insectes, la résine et les fientes d’oiseaux. En hiver, choisissez une formule antigel pour éviter le gel des buses et des conduits, notamment si votre véhicule ne dort pas dans un garage.

Attention à ne surtout pas négliger la composition de ce produit : les bons liquides contiennent des agents tensioactifs efficaces, un pH neutre pour ne pas attaquer les joints, et parfois même des agents lubrifiants pour prolonger la vie des balais. Un choix qui n’est donc ni anodin, ni à faire à la dernière minute.

Adoptez une routine d’entretien futée grâce aux bons produits

Faire briller l’intérieur, c’est agréable. Mais penser à l’ensemble du véhicule, c’est malin. Car un bon entretien ne se limite pas au nettoyage visuel. Il englobe en effet les éléments pratiques, fonctionnels et souvent oubliés. Le réservoir de lave-glace en est un parfait exemple. Malheureusement facile à négliger, surtout quand il ne pleut pas, il peut pourtant gâcher un trajet dès la première saleté mal placée sur le pare-brise.

Faites donc le point régulièrement sur le niveau de liquide lave-glace, sur l’état des buses et sur l’efficacité des essuie-glaces. N’oubliez pas de purger le réservoir entre deux saisons si vous passez d’une version hiver à une formule été, au risque de créer un mélange inefficace, voire gélifiant. Enfin, si vous faites partie des conducteurs qui roulent beaucoup, investissez dans un bidon grand format (5L ou plus). Plus économique à l’usage, il est toujours prêt à être versé.

Vous l’aurez saisi, entretenir sa voiture n’est pas qu’une question d’esthétique. C’est aussi un petit art de vivre sur quatre roues… où chaque détail compte, jusqu’à la moindre goutte de lave-glace.

Notez cet article