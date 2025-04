Tu manges une fraise bien rouge, sucrée, parfaite. Tu vois ces petits grains dorés sur la peau. Et là, l’idée germe : « Et si je les plantais ? » Eh bien, oui. Ces petites graines sont viables, et tu peux bel et bien les transformer en plants de fraisiers. Mais attention : on ne parle pas d’un miracle de balcon, il faudra du temps, de la rigueur, et surtout des attentes réalistes.

🍓 D’abord : ces « grains » sur la fraise, ce sont bien des graines

Contrairement à beaucoup d’autres fruits, les graines du fraisier sont à l’extérieur. Ces petits points jaunes ou bruns sur la peau de la fraise s’appellent akènes. Chacun est une graine complète. Et oui, tu peux les récolter. Mais il y a un hic : la fraise que tu viens de manger n’est peut-être pas fidèle à l’original.

Pourquoi ? Parce que la plupart des fraises vendues en supermarché proviennent de cultivars hybrides. Donc, les graines que tu vas planter ne donneront pas exactement la même fraise. Elles peuvent être plus petites, plus acides, voire stériles dans certains cas. Mais ça reste une excellente manière de démarrer un mini-jardin expérimental.

🍓 Étape 1 : récupérer les graines de ta fraise

Tu peux gratter délicatement la peau de la fraise avec un couteau ou un cure-dent pour récolter les akènes. Tu peux aussi couper une fine lamelle de peau, la faire sécher sur du papier absorbant quelques jours, puis frotter doucement pour détacher les graines.

L’important, c’est d’avoir des graines bien sèches avant de les semer. Tu peux les conserver dans une enveloppe, au sec, pendant plusieurs semaines.

🍓 Étape 2 : passer par une stratification

Les fraises, dans la nature, passent l’hiver dehors avant de germer au printemps. Pour imiter ce cycle, on doit faire subir aux graines une période de froid artificiel. C’est ce qu’on appelle la stratification.

Mets tes graines dans un petit sac hermétique, sur un coton ou du sopalin légèrement humide (mais pas trempé), et place le tout au réfrigérateur pendant 3 à 4 semaines. Ce choc thermique réveille leur capacité de germination.

🍓 Étape 3 : semer les graines stratifiées

Sors les graines du frigo et laisse-les revenir à température ambiante une journée. Ensuite, sème-les en surface, dans des godets remplis de terreau très fin ou de substrat spécial semis. Pas besoin de les enterrer profondément : juste les tasser légèrement avec le doigt ou le dos d’une cuillère.

Place les pots à la lumière, à environ 20°C, et garde le tout humide mais pas détrempé. La germination peut prendre 2 à 4 semaines. Patience…

🍓 Étape 4 : repiquage et installation

Quand les plants atteignent 2 ou 3 vraies feuilles, tu peux les repiquer dans des pots plus grands. Et à partir de là, c’est comme tout fraisier : lumière, arrosage régulier, pas d’excès d’eau, et une exposition bien ensoleillée. Mais attention : il te faudra au moins 6 à 8 mois (voire un an) avant de voir la moindre fraise. Parfois plus. Cela peut aller plus vite avec de l’engrais.

🍓Et est-ce qu’elles seront bonnes, mes fraises ?

Mystère. Tu peux tomber sur une variété incroyable, ou sur des fraises minuscules et sans goût. C’est la loterie des graines hybrides. Pour avoir des fruits fiables, les jardiniers préfèrent multiplier les fraisiers par stolons (ces tiges rampantes qui font des bébés fraisiers à l’identique). Mais pour l’expérimentation, la magie, et le fun, les graines de supermarché ont leur charme.

