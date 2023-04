Tuto : Comment faire pousser un avocatier avec un noyau d’avocat ?

Lorsqu’on désire cultiver ses propres fruits, légumes et plantes aromatiques chez soi, on en vient souvent à s’intéresser à la culture en pot, idéale pour un potager d’intérieur, sur le balcon en appartement ou dans un petit jardin. Parmi les plantes que vous pouvez tout à faire faire pousser seul chez vous à la maison, il y a l’avocatier en pot. Pour cela, il ne vous faut qu’un noyau d’avocat que vous achetiez en magasin.

Faire pousser un avocatier chez soi : le tutoriel

Pour faire pousser votre propre avocatier, il y a plusieurs techniques. Voici ce que vous devez faire étape par étape. Nous détaillerons les différentes techniques dans le même temps.

Pour commencer, achetez ou récupérez un avocat et retirez délicatement son noyau sans l’endommager. Mangez la chaire de l’avocat évidemment pour ne pas la jeter !

La technique des cure-dents ou la technique de l’essuie tout

Pour la technique des cure-dents : Enfoncez plusieurs cure-dents (généralement 4) à mi-hauteur du noyau, pointe vers le haut. Pas besoin de trop l’enfoncer, les cure-dents servent uniquement à soutenir le noyau dans un verre d’eau. L’idée est de remplir un verre d’eau (qui a reposé deux heures si elle vient du robinet) et l’immerger la moitié inférieure du noyau dans cette eau. Les cure-dents servent à ce que le noyau ne tombe pas dans l’eau, ils sont posés sur le dessus du verre. Laissez le verre avec le noyau dans un lieu assez exposé au soleil, en intérieur ou en véranda pendant environ 5 semaines (au minimum). Changez l’eau tous les 2 jours.

Certaines personnes coupent de moitié la tige lorsqu'elle pousse la première fois et plantent le noyau dès que la tige a repoussé à 15 cm. Cela stimulerait la croissance. C'est facultatif.

Avocatier maison : comment entretenir la plante ?

A savoir : les deux techniques peuvent ne pas fonctionner dès la première expérience. Renouvelez l’opération ou faites ces techniques avec plusieurs noyaux en même temps.

Et pour l’entretien maintenant ? Dès que le noyau a donc une belle tige de 15 cm et plus et qu’il est en terre, veillez à le garder en intérieur ou en véranda ou serre pour l’entretenir et finir par avoir des avocats chez soi. Le terreau doit toujours être humide, arrosez la plante dès que le terreau est sec.

La plante ne doit jamais être maintenue à une température inférieure à 13 °C. Pour entretenir la plante, veillez aussi à recouper un peu la pointe de la plante avec ses feuilles supérieures. Faites cela de temps en temps pour stimuler la pousse.