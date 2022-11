Quel est le prix de la reproduction d’une clé

Détenir une doublure de ses clés est toujours important pour ne pas avoir à gérer de gros ennuis en cas de perte ou lorsque la clé principale s’abîme. Pour cela, de nombreux professionnels existent et proposent leur service pour la copie de tous les types de clés. À quel tarif ce service est-il facturé ? Réponse ici.

Le prix d’une reproduction de clés non protégées

Les clés les plus souvent reproduites sont les clés non protégées. Cependant, de nouvelles techniques sont de plus en plus développées afin de réussir leur reproduction.

Les clés non protégées sont des clés classiques, dont la reproduction est généralement moins complexe, chez les serruriers ou au niveau des magasins de clé. Habituellement, la réalisation du double de clé non protégé ne prend pas plus d’une heure. De même, le prix du service reste suffisamment abordable. Il varie entre 5 et 20 euros.

Parmi les modèles de clés non protégées les plus faciles à reproduire, nous avons les clés plates et les clés à gorge. Pour les dupliquer, il faut prévoir en moyenne 10 euros. Vous pouvez obtenir de tels services dans tous les magasins de service minute.

Le prix de reproduction des clés protégées

Les clés protégées sont d’une haute sécurité, et leur reproduction s’avère complexe. Elles peuvent posséder jusqu’à 6 goupilles pendant que les clés non protégées en contiennent seulement 3. Leur serrure est presque inviolable et leur reproduction nécessite la présentation d’un certificat de propriété remis à l’achat.

Ces clés sont uniquement fabriquées par des serruriers professionnels ou par leurs vendeurs. À partir de leur original, les clés sécurisées se reproduisent à un tarif compris entre 20 et 300 euros. La variation du prix dépend du niveau de sécurité de la clé. Par ailleurs, il faut noter que la duplication des clés sécurisées radiales est moins coûteuse comparativement à celles à bille.

Les doubles clés de coffre blindé ou de porte

Les doubles clés de coffre blindé ou de porte font partie en réalité des clés haute sécurité. De forme à pompe ou magnétique, à bille ou radiale, leur copie nécessite un savoir-faire poussé. C’est pour cette raison que la réalisation de leur doublure peut coûter jusqu’à 300 euros.

Par ailleurs, selon que ces clés sont classiques ou électroniques, leur reproduction peut coûter entre 10 et 400 euros. Le tarif peut varier aussi selon le professionnel approché.

La reproduction des clés de voiture

En dehors des clés de portes et de coffre, il est également possible de faire la doublure des clés de voiture. Cependant, cela nécessite plus de technologie, ce qui fait qu’elles peuvent parfois coûter plus cher que les autres types de clés. Ainsi, pour avoir la doublure d’une clé de voiture, il faudrait prévoir au minimum un budget de 200 euros.

Pour finir, il faudrait aussi noter qu’il existe des professionnels qui proposent des services de reproduction de clés en ligne. Ils sont généralement en contact direct avec les fabricants et peuvent faire la reproduction de tous les types de clés, des plus simples aux plus complexes.