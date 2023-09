Hogwarts Legacy : comment ouvrir les coffres avec un œil ?

Le jeu Hogwarts Legacy est maintenant disponible sur tous les supports (PC, consoles portables PC, Xbox Series et One, PS4 et PS5), sauf sur Switch pour le moment. Et vous êtes nombreux à démarrer l’aventure seulement à présent. Et parmi les choses que vous rencontrez dans le dernier jeu Harry Potter, il y a de nombreux coffres à découvrir et notamment les coffres avec des yeux. Comment ouvrir les coffres avec un œil dans Hogwarts ? Voici la solution.

Pourquoi ouvrir les coffres avec un œil dessus dans Hogwarts Legacy ?

Vous rencontrez beaucoup ce coffre un peu bizarre dans Hogwarts Legacy. Un coffre avec un œil qui s’ouvre et qui regarde aux alentours.

Ce coffre ne s’ouvre pas lorsque vous vous approchez de lui. En fait, l’œil est là pour surveiller que personne ne force le coffre. Pour l’ouvrir, il faut donc que l’œil ne vous voit pas.

Vous pouvez le croiser à Poudlard, à Pré-au-Lard, dans des pièces fermées avec un cadenas… Bref, dans le monde entier du jeu. Et ces coffres sont particulièrement utiles, surtout si vous manquez d’argent dans le jeu.

Pour certaines quêtes, vous avez besoin d’argent. Ce coffre qui voit renferme justement une belle somme : 500 pièces d’or. Les ouvrir est donc important.

La technique pour ouvrir les coffres : utiliser le sort de désillusion

Vous avez deux solutions pour ouvrir le coffre : utiliser le sort de désillusion ou utiliser une potion d’invisibilité.

En fait, l’œil sur le coffre ne doit pas vous voir. Il ne doit pas se rendre compte que vous êtes là. Ainsi, pour l’ouvrir, il faudra vous rendre invisible avec la potion ou avec le sort de désillusion AVANT que l’œil ne vous ait dans son champ de vision.

Si vous voyez le coffre, sortez de la pièce, faites en sorte que l’œil ne vous voit plus, buvez la potion ou lancez le sort, puis allez ouvrir le coffre.

Voilà, vous savez comment ouvrir les coffres avec un œil dans Hogwarts Legacy.