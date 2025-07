10 jeux de société issus de séries ou de films

Si vous aimez Game of Thrones, Stranger Things ou que vous êtes fan de l’univers cinématographique, voici 10 jeux de société issus de l’univers de films ou de séries, de quoi animer vos soirées sans Netflix !

1. Cluedo Game of Thrones

Résumé officiel : « Le Cluedo Game Of Thrones, jeu de déduction, se joue comme un Cluedo classique mais avec des lieux, des personnages et des armes propres à la série télé Game Of Thrones. Fini les pièces du jeu de base, elles ont été remplacées par celles de la série. Deux intrigues, deux mystères à résoudre. 12 personnages, 6 armes personnalisées. »

2. Jeu de société Le Seigneur des Anneaux

Résumé officiel : « Plongez dans l’univers de J.R.R. Tolkien avec Voyages En Terre Du Milieu, un jeu de société coopératif captivant pour 1 à 5 joueurs. Incarnez des héros légendaires et partez à l’aventure pour protéger la Terre du Milieu des forces maléfiques.

Avec une campagne passionnante et des embranchements narratifs, Voyages En Terre Du Milieu offre une expérience de jeu renouvelée à chaque partie. Le système de génération aléatoire du plateau de jeu garantit une très grande rejouabilité.

Endossez les rôles des personnages héroïques du Seigneur des Anneaux et affrontez des créatures infâmes. Prenez des décisions courageuses et stratégiques pour dévoiler des mystères et combattre les ennemis tout au long des scénarios.

Le jeu propose deux niveaux d’aventures avec des tuiles de Sites pour l’exploration et des tuiles de combats, introduisant un aspect stratégique et une profondeur supplémentaire aux parties. Un système de brouillard de guerre et l’absence de jets de dés favorisent une immersion totale.

Le jeu inclut 1 guide de référence, 1 livret d’apprentissage, 24 tuiles, 31 figurines en plastique, 114 pions, 12 étendards ennemi, 12 socles en plastique, et bien plus encore. Profitez d’une expérience de jeu complète et immersive en version française. Avec des parties de 1 heure et avec la possibilité de jouer de 1 à 5 joueurs âgés de plus de 14 ans, Voyage en Terre du Milieu promet une expérience jeu inédite. »

3. Escape Game Stranger Things

Résumé officiel : « Voici un superbe coffret avec un kit complet pour organiser une incroyable soirée escape game entre amis, dans l’univers oppressant de la célèbre série à succès de NETFLIX « Stranger things« .

Retrouvez-vous en 1983, dans la petite ville d’Hawkins, avec Will, Mike, Onze et affrontez des phénomènes surnaturels. Explorez l’univers fantastique de « Stranger Things », grâce à 4 scénarios, plus captivants les uns que les autres.

Ce coffret contient : 10 enveloppes pleines de surprises, 1 livret 24 pages (scénario, préparation, règles, solutions), 54 cartes réparties en 4 missions (avec cartes « vérifications » pour jouer sans maître de jeu), 6 cartes compétences, 3 plateaux recto-verso (6 plans). »

4. Jeu de société Jumanji

Résumé officiel : « Jeu de société Jumanji pour revivre les aventures et les embûches en tout genre du film de 1995 ; Traquer les lions, charger les rhinocéros, capturer les crocodiles et autres créatures dangereuses.

Ce jouet enfant Jumanji Rétro est une réédition pour être encore plus proche du design authentique du film ; Les graphismes plateau, la boîte et les éléments de jeu (pions, sabliers..) ont été modifiés pour ressembler encore plus à l’original.

Pour survivre, vous devrez collaborer dans ce monde sauvage Jumanji ; Le décodeur permet de découvrir un message secret et voir si une catastrophe se produit ; 1 objectif, traverser la jungle et atteindre en 1er le centre du plateau.

Mécanique de jeu originale qui mélange coopération et compétition entre les joueurs ; Doublez-croisez vos adversaires en plaçant stratégiquement le Rhino pour bloquer le chemin lorsque vous courez au centre du tableau.

La durée d’une partie pour ce jeu de société est d’environ 30 minutes et se joue avec 2 à 4 joueurs ; relevez l’ensemble des défis trépidants Jumanji proposés dans ce jeu et montrez à vos adversaires que vous êtes le plus fort.«

5. Monopoly Game of Thrones

Résumé officiel : « À l’occasion de la sortie de la dernière saison de game of Thrones, Découvrez l’édition collector Monopoly game of Thrones ! Comme dans le jeu de société Monopoly classique, le but du jeu est d’être l’ultime joueur à ne pas faire faillite. Version française.

Principe du jeu : parcourrez les terres légendaires de Westeros tout en achetant, vendant et échangeant des lieux appartenant aux sept couronnes. Comme dans le Monopoly classique il faut acheter le plus de propriétés possibles pour récolter un maximum de loyers.

Entrez dans le monde de game of Thrones grâce au design du jeu mais aussi à la musique emblématique de la série jouée par le porte-carte en forme de trône de fer et en appuyant sur le bouton sur la boite. De 2 à 6 joueurs. Temps de la partie : environ 45 minutes. Âge recommandé : jeu pour adultes. »

6. Trivial Pursuit Harry Potter

Résumé officiel : « Trivial Pursuit Harry Potter est un jeu de questions-réponses captivant qui plonge les joueurs dans l’univers magique de J.K. Rowling. Le jeu propose des questions variées sur les personnages, les sorts, les lieux et les intrigues des livres et des films.

Il permet aux fans de tester et d’approfondir leurs connaissances sur cet univers fascinant tout en s’amusant en famille ou entre amis. Le jeu est composé de jeux de cartes faciles à manipuler, rendant l’expérience de jeu fluide et agréable.

Trivial Pursuit Harry Potter est non seulement idéal pour les soirées à la maison, mais aussi pour les voyages. Grâce à son format compact, il se glisse facilement dans un sac, ce qui en fait un excellent jeu de poche et un jeu voyage.

Ce jeu peut également servir de jeu voiture enfant voyage, divertissant ainsi les enfants pendant les longs trajets. C’est une excellente façon de passer le temps en famille tout en restant plongé dans le monde magique de Harry Potter. Il peut aussi se jouer avec des jeux de carte, ajoutant de la variété aux parties. »

7. Monopoly Stranger Things

Résumé officiel : « MONOPOLY Jeu de société pour adultes et adolescents : les fans apprécieront ce jeu Monopoly inspiré de la saison 4 de la série Netflix Stranger Things. Allez au-delà des Hawkins : le plateau de jeu emmène les joueurs au-delà de Hawkins vers de nouveaux endroits présentés dans la saison 4 de Stranger Things.

Les joueurs ajoutent des cassettes aux emplacements ; les cartes Cerebro et Hellfire Club ajoutent de l’excitation au jeu. Horloge mystérieuse du grand-père de VECNA : rouler le symbole de l’horloge sur la matrice signifie que Vecna a ouvert une porte à l’envers. Les joueurs doivent faire tourner l’horloge pour savoir où se cache le danger.

Jetons monopoly à thème : les jetons sont des symboles emblématiques de la série tels que le camion de police de Hopper, un Demogorgon, l’écusson Hawkins High School, une tranche de pizza Surfer Boy et la casquette de baseball Dustin »

8. Jeu de société One Piece

Résumé officiel : « Revivez l’épopée mythique du Chapeau de Paille au coeur de Grand Line ! Explorez 27 îles emblématiques, partez à la recherche de trésors cachés et affrontez des adversaires redoutables. Fan ou un nouvel explorateur du monde de One Piece, ce jeu vous garantit une immersion totale !

One Piece Adventure Island ne se limite pas à un simple jeu de plateau, avec plus de 476 cartes (dont 240 personnages), des dés personnalisés, des jetons de victoire, chaque partie est unique. Les joueurs devront faire preuve de réflexion pour bâtir leur stratégie et dominer.

Défiez Kaido, Big Mom, Crocodile, Mihawk, Buggy et bien d’autres personnages mythiques dans des affrontements haletants. Grâce à des cartes spéciales et aux meilleures stratégies, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour l’emporter. Chaque duel est une bataille intense digne des plus grandes scènes du manga !

One Piece Adventure Island propose deux modes de jeu captivants : En mode Histoire, revivez les aventures légendaires de Luffy et son équipage en collaborant pour vaincre les puissants adversaires qui se dressent sur votre route. En mode Bataille entre équipages, affrontez vos amis en incarnant l’un des 12 équipages pirates et tentez de conquérir un maximum d’îles. »

9. Pokémon : le grand jeu « cherche et trouve »

Résumé officiel : « Un nouveau jeu inédit pour s’amuser avec les Pokémon ! Une boîte de jeux pour défier ses amis avec un plateau de jeu, des pions, un sablier, 200 cartes et 20 scènes de cherche-et-trouve.

Plonge dans un jeu passionnant et amusant, basé sur des défis d’observation. Ton œil de lynx sera-t-il à la hauteur ? Seras-tu le premier à atteindre la case » Arrivée » pour devenir, ainsi, le meilleur Dresseur ? »

10. Monopoly La Casa de Papel

Résumé officiel : « Cette édition La Casa de Papel du Monopoly est inspirée de la série télé diffusée sur Netflix. Les joueurs parcourent le plateau qui inclut des illustrations, des éléments du jeu, et une thématique inspirés de la série.

1 plateau de jeu, 6 pions, 10 cartes Personnage, 1 carte Chef de terrain, 22 cartes Lingot d’or, 24 cartes Propriété, 14 cartes Professeur, 14 cartes Police, 2 dés, Liasse de billets Monopoly, Règles du jeu.

Le jeton Sac d’argent pimente le jeu dans lequel la police et le Professeur communiquent par l’entremise des cartes Chance et Caisse de communauté. Ce jeu de plateau pour enfants est un super cadeau pour les fans de La Casa de Papel de Star Wars, À partir de 8 ans. »

