Ces films et séries TV où des chanteurs jouent dedans

Les frontières entre la musique et le cinéma n’ont jamais été aussi poreuses. Les chanteurs s’improvisent les acteurs, et parfois, c’est un coup de génie. D’autres fois, un peu moins. Mais quand c’est réussi, ça laisse des œuvres marquantes où l’on oublie presque leur micro pour se concentrer sur leur talent de comédien. De Zendaya à Lady Gaga, en passant par Rihanna ou Die Antwoord, voyons ensemble plusieurs exemples marquants en dehors des traditionnels caméos.

1. Zendaya

Commençons avec la reine de cette génération. Zendaya a explosé sur Disney Channel dans Shake It Up, mais ce n’est rien comparé à ce qu’elle a accompli ensuite. Son rôle dans Euphoria sur HBO a confirmé ce que beaucoup soupçonnait : cette fille sait tout faire. Incarnant Rue, une adolescente accro et paumée, Zendaya a montré une profondeur rare à l’écran. Mais n’oublions pas ses incursions au cinéma.

Dans Dune, elle est Chani, mystique et énigmatique. Sa présence est si forte qu’on en oublie presque qu’elle chante. Et si vous ne l’avez pas encore vue dans The Greatest Showman, préparez-vous à découvrir une voix aussi puissante que ses regards chargés d’émotions.

2. Lady Gaga

Ah, Gaga. Qui aurait cru que la chanteuse de Bad Romance pouvait nous tirer des larmes au cinéma ? A Star is Born est devenu l’exemple parfait de la reconversion réussie. Aux côtés de Bradley Cooper, elle incarne Ally, une chanteuse en devenir au destin bouleversant.

Ce rôle lui a valu un Oscar pour la chanson Shallow et une nomination pour la meilleure actrice. Pas mal pour une « rookie » du grand écran.

Mais ce n’est pas tout. Elle joue aussi dans American Horror Story, ou bien dans House of Gucci. Dans cette dernière, Gaga devient Patrizia Reggiani, un rôle campé avec une intensité qui a divisé les critiques. Et puis, forcément, elle a joué dans le second volet du Joker en 2024.

3. Rihanna

Rihanna, c’est le cool incarné. Alors forcément, quand elle débarque à l’écran, on tend l’oreille. Sa performance dans Battleship ? Discutable. Mais elle fait de son mieux dans ce blockbuster bourrin où les aliens affrontent l’armée américaine. D’ailleurs, ce n’est pas tout, on la voit aussi dans C’est la fin et dans bien d’autres films. Mais, là aussi, ce n’est pas vraiment mémorable.

D’ailleurs, son rôle dans Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson est une vraie… curiosité. Rihanna joue Bubble, une métamorphe extraterrestre au destin tragique. Sa scène de danse sensuelle rappelle pourquoi elle domine la scène musicale.

Mention spéciale aussi pour Ocean’s 8 , où elle joue une hackeuse avec le flegme qu’on lui connaît. Rihanna est une caméléon : même si elle ne prend pas toujours les rôles les plus subtils, elle reste mémorable.

4. Die Antwoord

Le duo sud-africain Die Antwoord, connu pour leur esthétique déjantée et leur musique électro-rap futuriste, n’était pas destiné à passer inaperçu. Dans Chappie, un film de science-fiction signé Neill Blomkamp, ​​Ninja et Yolandi jouent… eux-mêmes. Enfin presque.

Ils incarnent des versions exagérées de leurs personnages publics, vivants dans un monde où les robots intelligents deviennent des membres de leur gang.

Si le film divise, leur présence est indéniablement intrigante. Ils apportent une énergie brute, une étrangeté qui colle parfaitement à l’ambiance du film. On aime ou on déteste, mais on n’oublie pas.

5. Beyoncé

Impossible de parler de chanteurs devenus acteurs sans évoquer Beyoncé. Dans Dreamgirls, elle est Deena Jones, une chanteuse des années 60 qui grimpe les échelons de la gloire. Si vous cherchez une performance alliée voix et jeu, c’est ici.

Beyoncé excelle également dans Cadillac Records, où elle interprète Etta James, une légende du blues. Sa reprise de At Last vous donnera des frissons.

Et même si Obsessed ou son rôle dans Le Roi Lion n’ont pas marqué les annales, Queen B continue de nous prouver qu’elle peut tout faire.

6. Harry Styles

De One Direction à Hollywood, Harry Styles a fait du chemin. Dans Dunkerque de Christopher Nolan, il surprend avec une performance sobre et intense dans ce drame de guerre. On aurait pu croire qu’il serait une distraction, mais il tient la route aux côtés d’acteurs chevronnés.

Récemment, il a joué dans Don’t Worry Darling aux côtés de Florence Pugh. Bien que le film ait été noyé sous des drames en coulisses, Harry a montré qu’il est là pour rester. Et n’oublions pas son passage dans l’univers Marvel avec un rôle mystérieux dans une scène post-générique d’Eternals.

7. Madonna

Madonna a une carrière cinématographique presque aussi controversée que sa musique. Si Evita reste son chef-d’œuvre, où elle incarne Eva Perón avec une grâce inattendue, d’autres films comme Body of Evidence ou Swept Away ont été des flops monumentaux. Mais qu’on l’aime ou pas, Madonna est audacieuse. Elle n’a jamais eu peur de prendre des risques, même si cela signifie encaisser les critiques.

8. Jennifer Lopez

On pourrait oublier que Jennifer Lopez a commencé comme actrice avant de devenir la chanteuse iconique qu’elle est aujourd’hui. Son rôle dans Selena est un hommage touchant à la défunte chanteuse tex-mex, et il reste l’un de ses meilleurs. Mais elle brille aussi dans des comédies romantiques comme The Wedding Planner ou des thrillers comme Hustlers, où elle vole littéralement la vedette.

9. Ice Cube

Le fondateur de NWA est l’un des exemples les plus flagrants de réussite dans la transition musique-cinéma. Dans Boyz n the Hood, il livre une performance brute et poignante, ouvrant la voie à une longue carrière sur grand écran. Des franchises comme Friday ou 21 Jump Street prouvent qu’il maîtrise aussi bien le drame que la comédie.

10. Selena Gomez

Selena Gomez est une chanteuse de renom qui s’est également imposée comme une actrice talentueuse. Révélée par la série culte Les Sorciers de Waverly Place sur Disney Channel, elle incarne Alex Russo, un rôle qui a marqué toute une génération. Plus récemment, elle brille dans la série Only Murders in the Building, aux côtés de Steve Martin et Martin Short, où elle allie mystère et comédie avec brio.

Côté cinéma, Selena s’est fait remarquer dans des films marquants comme Spring Breakers, où elle s’éloigne de son image Disney, et A Rainy Day in New York de Woody Allen. Elle prête aussi sa voix à Mavis, personnage phare de la franchise animée Hôtel Transylvanie.

Ce mariage entre la musique et le cinéma n’est pas prêt de s’arrêter. Les chanteurs-acteurs sont partout, et leur double casquette ajoute une richesse unique aux productions. Alors, la prochaine fois que vous verrez un chanteur dans un film ou une série, ne le jugez pas trop vite. Peut-être qu’il a plus d’un talent à offrir. Mention spéciale à Ed Sheeran dans Game of Thrones, c’était trop court…

