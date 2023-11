Top 5 des meilleurs films avec l’acteur Brad Pitt

Vous aimez l’acteur Brad Pitt ? Si c’est le cas, vous cherchez peut-être les meilleurs films qu’il a pu faire. Voici donc notre sélection des meilleurs films avec Brad Pitt (et il s’agit aussi des plus salués par la critique).

Seven (1995)

Il s’agit, selon nous, d’un des meilleurs films avec Brad Pitt. Et pour le coup, en plus d’avoir une histoire et une narration incroyable, le casting est au rendez-vous puisque nous y retrouvons également Morgan Freeman et Gwyneth Paltrow.

Résumé officiel sur Allociné : « Pour conclure sa carrière, l’inspecteur Somerset, vieux flic blasé, tombe à sept jours de la retraite sur un criminel peu ordinaire. John Doe, c’est ainsi que se fait appeler l’assassin, a décidé de nettoyer la société des maux qui la rongent en commettant sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux : la gourmandise, l’avarice, la paresse, l’orgueil, la luxure, l’envie et la colère. »

Découvrez la bande-annonce du film :

VOIR AUSSI : Top 10 des films avec Keanu Reeves

L’armée des douze singes (1995)

Avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Christopher Plummer, l’acteur Brad Pitt incarne l’un de ses personnages les plus délurés dans un film de science-fiction qui va vous retourner le cerveau. Un chef-d’œuvre, à notre sens !

Résumé officiel sur Allociné : « Nous sommes en l’an 2035. Les quelques milliers d’habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d’un virus ayant décimé 99 % de la population. Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir. C’est James Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission. »

Découvrez la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Willem Dafoe

Troie (2004)

C’est aussi l’un des meilleurs films avec Brad Pitt, à notre goût. Et pour cause, en plus d’être un film historique, le film Troie est divinement bien réalisé. Le film avec Eric Bana et Orlando Bloom retrace l’histoire de la guerre de Troie avec un Brad Pitt dans le rôle du légendaire Achille.

Résumé officiel sur Allociné : « Dans la Grèce antique, l’enlèvement d’Hélène, reine de Sparte, par Paris, prince de Troie, est une insulte que le roi Ménélas ne peut supporter. L’honneur familial étant en jeu, Agamemnon, frère de Ménélas et puissant roi de Mycènes, réunit toutes les armées grecques afin de faire sortir Hélène de Troie.

Mais en réalité, la sauvegarde de l’honneur familial n’est qu’un prétexte pris par Agamemnon pour cacher sa terrible avidité. Celui-ci cherche en fait à contrôler Troie et à agrandir son vaste empire. Aucune armée n’a jamais réussi à pénétrer dans la cité fortifiée, sur laquelle veillent le roi Priam et le prince Hector.

L’issue de la guerre de Troie dépendra notamment d’un homme, Achille, connu comme le plus grand guerrier de son époque. Arrogant, rebelle, et réputé invincible, celui-ci n’a d’attache pour rien ni personne, si ce n’est sa propre gloire… »

Voir la bande-annonce :

Fight Club (1999)

Comme avec l’Armée des 12 singes, le film Fight Club va vous retourner le cerveau. Brad Pitt joue aux côtés de grands acteurs comme Edward Norton et Helena Bonham Carter dans une adaptation du livre éponyme. Un coup de cœur indémodable.

Résumé officiel sur Allociné : « Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d’autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l’échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l’amour de son prochain. »

Voir la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Natalie Portman

Entretien avec un vampire (1994)

Adaptation des romans d’Anne Rice, ce film est une vraie pépite cinématographique. Nous y suivons la vie obscure d’un vampire, incarné par Brad Pitt. Mais il n’y a pas que lui dans le film, il y a également d’autres acteurs connus comme Tom Cruise et Kirsten Dunst.

Résumé officiel sur Allociné : « San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s’entretient dans une chambre avec un homme élégant, à l’allure aristocratique et au visage blafard, Louis, qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son interlocuteur, lui demande, à l’aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des vampires. »

Voir la bande-annonce :

Autres films parmi les meilleurs avec Brad Pitt

Inglourious Basterds.

Babel.

L’Étrange Histoire de Benjamin Button.

Ocean’s Eleven.

Ocean’s Twelve.

Ocean’s Thirteen.

Fury.

World War Z.

Twelve Years a Slave.

Mr. et Mrs. Smith.

Thelma et Louise.

Sept ans au Tibet.

Le Stratège.

Alors, vous êtes d’accord avec notre sélection des meilleurs films avec Brad Pitt ? Que ce soit le cas ou non, n’hésitez pas à donner votre avis sur les meilleurs films de l’acteur, selon vous, en commentaires.