Squid Game est l’un des plus gros succès de Netflix. Dans cette série sud-coréenne, nous suivons plusieurs personnes qui choisissent de jouer à des jeux d’enfants mortels afin de gagner beaucoup d’argent et d’éponger leurs dettes. Une belle critique de la société sous tous les angles qui a propulsé la production coréenne sur la scène européenne.

Voici donc 5 autres séries coréennes à voir (et que vous avez adoré). D’ailleurs, nous sommes désolés mais la plupart des programmes Netflix présentés sont un peu gores, une préférence de notre part, mais c’est aussi un style visiblement très apprécié chez les coréens. Allez, on y va !

1. All of Us Are Dead

Nous vous avions déjà évoqué cette série, All of Us Are Dead. C’est réellement l’une de nos séries coréennes préférées, même si nous suivons essentiellement des adolescents (l’identification n’est pas difficile à notre sens, on s’imagine ce qu’on ferait leur place dans une telle situation).

Globalement, l’histoire se déroule dans un lycée coréen. Dans l’établissement, un professeur de chimie travaille sur un projet secret et très dangereux impliquant un virus très virulent. Malheureusement, à cause d’une terrible erreur, le virus finit par se répandre dans l’école. Les contaminés deviennent des sortes de zombies, pouvant contaminer les autres par morsure.

Nous suivons ici plusieurs histoires, notamment des adolescents survivants, mais aussi leurs familles à l’extérieur qui tentent de les sauver, en passant par les autorités qui tentent de garder le virus dans la ville par tous les moyens…

On vous arrête tout de suite, ce n’est pas une énième série de zombies. Elle est réellement très différente, d’autant que certains sont également « immunisés », enfin plutôt capables de rester maîtres d’eux-mêmes tout en ayant une forte résistance à la mort. La série n’aborde pas le virus de manière complètement fantaisiste, il y a une vraie dimension scientifique puisque la série tente de nous faire réfléchir sur les raisons, les causes, les conséquences.

VOIR AUSSI : Top 10 des séries LGBT à voir absolument

2. Parasyte : The Grey

Il s’agit de l’adaptation en live action du manga / animé du même nom. Nous avons adoré cette série, du moins sur sa première saison (il y en aura certainement une nouvelle). Il ne s’agit pas vraiment d’un remake, mais d’une œuvre complémentaire à l’animé qui se déroule en même temps que ce dernier.

Si l’animé se passe au Japon, l’intrigue se passe ici en Corée, nous suivons donc un autre héros que dans l’animé, ici une héroïne. L’histoire commence au moment où les « parasites », des sortes d’aliens, tombent du ciel et prennent le contrôle des humains en prenant leur apparence (ils remplacent leur tête, un peu comme le Leucochloridium paradoxum qui est un ver connu pour prendre le contrôle mental des escargots.

L’héroïne, comme pour le héros de l’animé, est contaminée par un parasite mais est blessée au moment des faits. Ainsi, le parasite, obligé de la soigner pour rester en vie, a seulement pris la contrôle d’une partie de son visage et non pas tout son cerveau. L’héroïne reste donc consciente, la plupart du temps. Un gros problème puisqu’elle est maintenant une cible pour les humains comme pour les congénères parasites.

VOIR AUSSI : Preacher : avez-vous vu cette série complètement délurée ?

3. A Killer Paradox

Nous vous avons aussi déjà parlé de cette série, une vraie pépite, selon nous. A Killer Paradox est une série qui met en avant la célèbre ironie coréenne ou japonaise, soit le fait de mettre en valeur des scènes invraisemblables, souvent cruelles, tout en gardant un côté bon enfant. C’est un peu ce que nous retrouvons avec Squid Game qui présente clairement un côté fatal et cruel dans un univers onirique et enfantin.

Dans A Killer Paradox, nous suivons un jeune homme qui cultive l’envie de partir de sa petite ville pour vivre au Canada. En attendant, il travaille dans une supérette, par dépit. Mais, un jour, son quotidien morose change. Il se fait subitement agresser par un de ses clients, ce qui le conduit à le tuer. Après cela, rongé par la culpabilité, il compte se rendre à la police.

Mais, finalement, le jeune homme semble né sous une très bonne étoile… Tellement que s’en devient insolent, ce qui aura le don d’énerver au plus haut point le détective qui le suit à la trace mais qui peine à trouver des preuves contre lui.

4. Sweet Home

La série Sweet Home est également l’une des meilleures séries coréennes sur Netflix. Dans ce programme que nous avons beaucoup aimé, nous pouvons suivre l’histoire d’un jeune homme solitaire qui cultive l’envie de s’ôter la vie, une critique de la société coréenne.

Mais, un jour, il finit par se trouver une utilité lorsque, d’un coup, ses voisins commencent à muter en des créatures terribles et sanguinaires. La saison 2 est sortie récemment, nous vous conseillons réellement de regarder cette série qui pose de nombreuses questions sur la société et la psychologie humaine.

VOIR AUSSI : 5 langues totalement inventées pour des films ou des séries

5. The 8 Show

C’est l’une des séries qui ressemblent le plus à Squid Game. Là aussi, nous suivons plusieurs participants à un jeu pour gagner un bon paquet d’argent, enfermés dans un lieu enfantin. Et là aussi, nous retrouvons cette sorte d’ironie cruelle qui nous tient accroché à l’histoire.

Les participants au jeu sont huit et pensent participer à un jeu télévisé avec, à la clé, un gros lot. Finalement, ils se retrouvent enfermés dans une sorte d’hôtel, le numéro 1 a la chambre la plus en bas et le numéro 8 a la chambre la plus haute.

Pas de jeux mortels, mais une véritable critique de la hiérarchie et des inégalités sociales. C’est un savant mix entre Squid Game et le film La Plateforme, aussi sur Netflix.

Voilà ! Bon, il y en a plein d’autres. Nous aurions pu notamment citer Black Knight, Hellbound, Zombieverse, The Glory ou encore My Name. Dites-nous en commentaires quelle série coréenne vous avez aimé, ça nous intéresse !

Notez cet article