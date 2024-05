Après The Preacher, une très bonne série fantastique pleine d’humour noir, laissez-nous vous présenter une autre série très sympa disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Il s’agit de « Le Problème à trois corps« .

Le Problème à trois corps : de quoi parle cette série ?

Le Problème à trois corps est actuellement disponible sur Netflix, publiée en mars 2024 sur la plateforme. Pour l’instant, une première saison est disponible, mais une saison 2 pourrait voir le jour. De quoi parle cette série ?

Adaptation de la trilogie éponyme de Liu Cixin, Le Problème à trois corps est composée de 8 épisodes, pour l’instant. Dans cette première saison, nous suivons plusieurs membres de la communauté scientifiques, actuellement touchés par un problème de taille.

Effectivement, depuis un moment, une étrange vague de suicides est en cours dans la communauté. De nombreux scientifiques perdent la vie de manière inexpliquée.

En fait, certains d’entre eux ont commencé à voir des chiffres étranges, comme un compte à rebours, devant leurs yeux. Une sorte d’hallucination visuelle qui se solde par la mort, une fois le temps écoulé. Le seul moyen d’éviter cette fin funeste, c’est de mettre fin à leurs travaux.

D’un autre côté, certains scientifiques reçoivent chez eux, de manière inexpliquée, des sortes de casques étranges dans lequel ils peuvent jouer à un jeu de réalité virtuelle. Les suicides, les comptes à rebours, ce jeu… Tout semble lié.

Résumé officiel sur Wikipédia : « Un agent du gouvernement britannique (Benedict Wong) s’associe à un groupe d’anciens étudiants de l’université d’Oxford pour enquêter sur une mystérieuse vague de suicides touchant la communauté scientifique. Leurs investigations les mènent jusqu’à un jeu en réalité virtuelle fondé sur un problème de physique avancée, et à une scientifique chinoise de génie (Rosalind Chao) ayant été persécutée durant la révolution culturelle« .

Notre avis sur la série disponible sur Netflix

Que penser de cette série ? Personnellement, en grande fan de science-fiction et plus particulièrement de contenus scientifiques, j’ai beaucoup apprécié cette première saison de « Le Problème à trois corps ».

Notamment, le casting est très intéressant et le fait que nous sommes propulsés dans diverses époques différentes pour la narration met bien en relief les histoires des personnages. Mais, pour revenir au casting, il y a plusieurs acteurs connus qui jouent dans la série.

Par exemple, nous retrouvons Liam Cunningham (vu dans Game of Throne), Jonathan Pryce (vu dans Game of Thrones), John Bradley-West (vu dans Game of Thrones), Benedict Wong (vu dans Avengers), ou encore Marlo Kelly (vu dans Dare Me). S’il y a autant de gens venus de GOT, c’est normal, ce sont les créateurs de Game of Thrones qui sont derrière cette série.

Si je devais donner juste une critique à cette première saison, c’est que la série met en avant de nombreux concepts scientifiques et du jargon qui peuvent être difficiles à comprendre. Du moins, nous pensons qu’il faut avoir quelques bases pour saisir absolument toute l’intrigue.

De notre côté, c’était heureusement le cas, mais si vous n’avez pas connaissance de certains concepts, notamment dans le domaine quantique, cela peut être complexe pour tout comprendre.

D’autres critiques disponibles sur AlloCiné

Pour vous donner une autre idée de cette série, voici quelques critiques que nous avons trouvés sur AlloCiné. Certains sont très positifs tandis que certains mettent vraiment à mal le programme. Voici quelques exemples :

« Les créateurs de l’adaptation de Game of Thrones sur le petit écran sont de retour avec une nouvelle adaptation mais cette fois d’une œuvre (que je n’ai pas lu) de science-fiction. Les 5 premiers épisodes sont excellents, mais une fois les enjeux révélés, il ne se passe malheureusement plus grand-chose au profit d’un sentimentalisme ennuyeux. De plus, les effets spéciaux sont assez bas de gamme et je trouve Eiza Gonzalez très mauvaise comme actrice. Je regarderai la saison 2 car malgré une fin de saison 1 décevante, il y a du potentiel », écrit Ice&Fire.

« Pas mal dans l’ensemble mais je m’attendais à beaucoup mieux… L’histoire est originale avec des concepts SF vraiment intéressants… Les 5 premiers épisodes fonctionnent plutôt bien avec une assez bonne montée en puissance… Quelques scènes avec un effet Whoa… Une scène avec un bateau et une scène où la terre est recouverte qui m a fait penser à Inception… Puis les 3 derniers épisodes ont été pour moi une véritable purge… Beaucoup de mélodrame, de pathos insupportable et de longueurs interminables… Je me suis ennuyé vers la fin… D’ailleurs la fin n’est pas géniale… Elle suggère une suite… Bref, je ne sais pas si le livre original est mieux que la série… », écrit Dx M.

« Excellente série. J’en suis au troisième épisode et franchement je suis admiratif par tant de maîtrise. L’histoire, Complexe, et pourtant traité de manière fluide et chaque élément s’enchaînent dans la plus parfaite harmonie. La première scène du premier épisode m’a fait penser à l’exécution du Ned Stark dans une certaine série, déjà réalisé par le célèbre duo de réalisateur… À voir absolument », écrit Ced Courtois

