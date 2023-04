Warrior Nun : une série entre fantastique et SF très sous-cotée à voir sur Netflix

La série Warrior Nun a commencé à être diffusée en juillet 2020. Depuis, de nombreux fans continuent de suivre les péripéties des Sœurs Guerrières de l’Ordre de l’Épée Cruciforme. Pour le moment, la série fantastique est composée de deux saisons. Une saison 3 devrait arriver, si Netflix juge intéressant au niveau de l’audience de la diffuser. Dans le passé, de nombreuses séries, par exemple The Society, ont été annulées par Netflix. Warrior Nun est une série très sous-cotée et pourrait subir le même sort, si ce n’est pas déjà fait. Que diriez-vous donc de découvrir ce programme ?

De quoi parle la série Warrior Nun ?

La série Warrior Nun retrace l’histoire de Ava Silva, une jeune femme de 19 ans qui évolue en Espagne. Cette dernière est orpheline, elle a perdu ses parents lors d’un accident de voiture. Elle est depuis tétraplégique. Coincée dans un fauteuil roulant, elle est détestée et maltraitée par les nones de son orphelinat catholique. Mais, alors qu’elle devient trop âgée pour rester à l’orphelinat, Ava meurt mystérieusement.

Mais, alors que son corps est envoyé dans une église pour le préparer à l’enterrement, elle va finalement ressusciter, réanimée par un acte magique. En réalité, des Sœurs Guerrières de l’Ordre de l’Épée Cruciforme, entrainées au combat pour combattre des « démons » qui vivent sur Terre, ont inséré un artéfact magique dans le corps d’Ava, pour le protéger. La porteuse de cet artéfact était blessée et seul le corps d’Ava était sur place pour protéger l’objet magique.

Sauf que l’artéfact a réagit à Ava et lui a redonné la vie… et ses jambes ! En fuite après cela, elle sera finalement rattrapée par ses nouvelles obligations au sein des nones guerrières. Pour cause, il semble que l’artéfact l’est choisi pour une tâche particulière…

Une série à mi-chemin entre le fantastique et la science-fiction bien trop sous-cotée

Il s’agit d’une très bonne série espagnole qui vaut le détour si vous aimez le fantastique, mais aussi la science-fiction. Pour cause, bien que la série parle de démons, de nombreux éléments de SF viennent se mêler à l’intrigue.

Notamment, il y a un sérieux questionnement sur les multivers, les autres mondes et sur ces fameux « démons » et sur ce qu’est réellement l’univers d’où ils viennent. La dimension religieuse n’est d’ailleurs pas mise en doute, malgré de nombreuses théories scientifiques. Par ailleurs, la magie de cette série n’est pas vraiment de la magie à proprement parler, mais il s’agit là aussi de forces que la série tente d’expliquer sous une forme scientifique.

Actuellement, Warrio Nun est extrêmement sous-cotée pour de multiples raisons. Beaucoup ont eu du mal avec le jeu d’acteur, par exemple. Personnellement, il ne m’a pas du tout dérangé. D’autres n’ont pas aimé l’intrigue tout simplement, la dimension religieuse qui révèle en réalité, au fil des épisodes, une dimension SF très intrigante.

Les raisons de regarder ou de zapper Warrior Nun

Raisons de regarder Warrior Nun Raisons de zapper Warrior Nun De nombreuses réflexions scientifiques et philosophiques Un jeu d’acteur peut-être un peu en dessous de la moyenne Des combats épiques Une héroïne qui peut avoir tendance à énerver pour ses comportements et son côté « Mary Sue » Des personnages secondaires et des relations bien travaillés Peut-être pas de troisième saison Des épisodes très fluides, qui se regardent dans la même soirée ! Des retournements de situation prévisibles De nombreuses inclusions, notamment LGBT+ dans la religion et des inclusions psychologiques Des effets spéciaux pas à la hauteur

Tour d’horizon des avis de la presse et des spectateurs

Vous voulez avoir des avis d’autres spectateurs ? Voici ce qu’en ont pensé certains internautes et critiques dans la presse.

Quelques avis des internautes et de la presse sur Warrior Nun

« Je ne connaissais pas du tout le comics, et après avoir fait quelques recherches il semblerait que la série ait pris pas mal de liberté et c’est pour le meilleur puisque c’est au final une agréable surprise. alors c’est vrai que l’intrigue prend du temps à se mettre en place, notre héroïne bien qu’attachante prend un peu trop de temps pour assumer ses nouvelles responsabilités mais une fois que c’est fait et qu’on commence à percevoir les proportions du scénario ça devient franchement très intéressant. J’ai beaucoup apprécié cette façon d’aborder la religion qui donne un ton beaucoup plus science fiction que fantastique à la série, c’était assez original. En plus le tout est assez bien réalisé avec des scènes d’action assez top bien qu’un peu rares. Les deux derniers épisodes révèlent un twist qui laisse perplexe, du coup le fait que la saison se soit terminé de façon aussi abrupte laissé un goût amer, en tout cas j’attend vivement la suite« , écrit Café Coco sur Google.

« Je suis tellement impressionné par cette série ! C’est tellement étonnant que pour la première fois, tout n’est pas simple. L’amour, la confiance, les croyances, les batailles. Tous ces sujets sont racontés dans une réalité remarquable et dure et tellement bien pensés. L’histoire est géniale et l’accent mis sur les femmes qui savent se battre et qui plus est sont religieuses. C’est tout simplement extraordinaire », écrit pauline demeur sur Allociné.

« Warrior Nun est un voyage vraiment excitant qui parvient à poser des questions difficiles tout en embrassant également sa propre bêtise, son action et l’absurdité absolue de tout cela. Cette série ne sera pas la tasse de thé de tout le monde, mais c’est une balade d’enfer », peut-on lire sur ComicBook.com.

D’autres critiques de la série

« Bonne trame de fond, mais un peu gâchée par des scènes d’une grande légèreté et qui collent mal au scénario. D’autre part, la jeunesse du casting est certes agréable à l’oeil, mais manque terriblement de crédibilité. Cette série s’adresse donc à un public qui n’a pas encore eu l’occasion de développer son esprit critique, à savoir un public vraiment jeune« , écrit rodic tartampion sur Google.

« Juste une série pour ado. Une pauvre handicapée qui se retrouve avec un pouvoir extraordinaire dans une secte de nonnes guerrières. Ça aurait pu être sympa si l’héroïne n’était pas si antipathique. Elle n en fait qu à sa tête quitte à ce que ce soit au détriment des autres ! A regarder les jours de mauvais temps où l on a rien d autre à faire », écrit Philippe L. sur Allociné.

Autres critiques :

