À part Mercredi, The Sandman était l’une des séries TV les plus visionnées en 2002. L’acteur principal de la série Tom Sturridge regagne ainsi de la notoriété grâce à cette œuvre Netflix. De son vrai nom Thomas Sidney Jerome Sturridge, il commence sa carrière d’acteur à 10 ans dans l’adaptation télévisée des Voyages de Gulliver en 1995. Ensuite, il enchaîne sur quelques films, dont Being Julia (2004), Like Minds (2006) ou encore The Boat That Rocked (2009). Avec une poignée de films et séries TV en poche, nous vous proposons de découvrir Tom Sturridge à travers ce top 10.

Mais ses talents de comédiens ne s’arrêtent pas seulement au cinéma. Tom Sturridge est également un acteur de théâtre hors pair, lui valant sa nomination à à quelques Awards. Parmi eux, le Tony Award du meilleur acteur dans une pièce de théâtre pour ses performances dans Orphans (2013) et Sea Wall/A Life (2020). Il est nommé au Laurence Olivier Award du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans American Buffalo (2016).

Assez parlé : maintenant, place au top 10 des films et séries TV avec Tom Sturridge.

Irma Vep (2022)

Cette mini-série télévisée américano-française réalisée et écrite par Olivier Assayas est l’adaptation du film français du même titre paru en 1996. Tom Sturridge incarne le personnage d’Eamon, l’ex-petit ami de Mira. Cette dernière est la protagoniste principale de la série, incarnée par l’actrice Alicia Vikander.

Irma Verp raconte les aventures de Mira Harberg , une actrice américaine connue principalement pour ses rôles dans des films à succès. Après avoir rompu avec Laurie, son ancienne assistante, elle vient en France pour jouer dans le remake du film muet français Les Vampires (1915) de Louis Feuillade. Elle incarne le rôle d’Irma Vep.

C’est là qu’il rencontre Eamion, son ex petit ami. Ce dernier est également en train de traverser une crise dans sa vie personnelle. Entre une fausse couche de sa petite amie actuelle et une vie professionnelle débordante, il finit par se rapprocher de son ex. Une histoire d’amour va renaître…

Irma Verp est disponible sur OCS. Voici la bande-annonce :

Vanity Fair : La Foire aux vanités (2018)

Vanity Fair est une adaptation du roman du romancier britannique William Makepeace Thackeray. Tom Sturridge incarne la version adolescente de George Osborne, aux côtés de Romola Garai (Amelia Sedley) et Reese Witherspoon (Becky Sharp). Les deux femmes quittent leur pension et font un voyage à Londres, dans le but de se rendre chez la famille Sedley.

Une fois arrivées à destination, Amelia retrouve ses parents et son frère Joseph. Elle revoit également son fiancé, George Osborne, et William Dobbin, son meilleur ami. Une histoire plein de romance, d’amour…et de trahison à ne pas rater dans ce top 10 des films et séries avec Tom Sturridge !

Par ici la bande-annonce :

Journey’s End (2017)

À part les films dramatiques, Tom Sturridge a également joué dans un film de guerre. Il incarne le sous-lieutenant Hibbert dans Journey’s End, un officier alcoolique et irresponsable. La raison à son addiction à l’alcool est le nombre de crises qu’il a subi, dues aux horreurs de la guerre.

Journey’s End raconte les aventures militaires de la jeune recrue, James Raleigh. En 1918, il intègre l’unité de soldats britanniques dans une tranchée du front de l’Aisne. Sous la tutelle du capitaine Stanhope, l’unité patauge dans la boue et le froid, et disposant seulement d’un mince stock de munitions. Leur mission : anéantir l’armée allemande, cette dernière se trouvant à juste 60 mètres de là où ils sont terrés…

Journey’s End a amassé près de 1 million de dollars au box-office, justifiant ainsi sa place dans notre top 10 des films et séries avec Tom Sturridge. Voici la bande-annonce :

Les voyages de Gulliver (1996)

Dans cette mini-série fantastique de 1996, Tom Sturridge entame sa carrière d’acteur. Il incarne Tom Gulliver dans son tout premier rôle. Et, bien qu’il ne s’agisse pas d’un personnage principal, il était tout de même un rôle de taille relativement décente pour Sturridge à un si jeune âge. Il a ainsi fait la fierté de son père Charles Sturridge, le réalisateur de la série.

Voici le synopsis officiel de la mini-série :

“Après huit ans d’absence, Lemuel Gulliver refait surface et raconte ses aventures à la rencontre des petits hommes de Lilliput, des géants de Brobdingnag, des scientifiques de Laputa et des primitifs Yahoos.”

Dans Les voyages de Gulliver, Tom est le fils du de Lemuel Gulliver. Son rôle est un des plus importants : celui de stopper les plans machiavéliques du méchant Dr Bates. En fouillant le bureau de ce derrière, il trouve la preuve que ses parents sont encore en vie. Un incontournable à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries TV avec Tom Sturridge !

Appréciez la bande-annonce de la mini-série dans la vidéo ci-desssous :

Adorable Julia (2004)

Tom Sturridge confirme un de ses premiers rôles d’adulte dans ce film, en incarnant Roger Gosselyn. Adorable Julia nous ramène à Londres dans les années 1930, et raconte la vie de l’actrice de théâtre Julia Lambert. Ayant une carrière fructueuse, Julia est extrêmement populaire dans le milieu. Toutefois, sa célébrité grandissante l’éloigne de plus en plus de sa vie personnelle. Elle décide donc, avec l’accord de son metteur en scène et de son bailleur, de mettre sa carrière en pause et de voyager à l’étranger.

Une nouvelle aventure commence…et l’amour est dans les parages.

Sturridge a un rôle secondaire dans le film en tant que fils du personnage principal, Julia Lambert (incarnée par Annette Bening). Et, bien qu’il n’ait pas le rôle le plus important dans Adorable Julia, voir Tom Sturridge dans l’un de ses premiers rôles en tant qu’acteur adulte est une expérience à vivre dans ce top 10 des films et séries TV avec l’acteur.

Par ici la bande-annonce :

Sweetbitter (2018 – 2020)

Cette série télévisée se base des histoire dans le roman du même titre écrit par Stephanie Danler. Elle est également la créatrice de la série. Sweetbitter met en vedette Tess, une jeune fille ambitieuse et pleine de rêves. Sur un coup de tête, elle décide de quitter sa ville natale d’Ohio pour trouver fortune à New York. Une fois arrivée sur place, elle postule pour un petit boulot de serveuse dans un très chic restaurant de Manhattan. Pour elle, c’est un métier facile, mais la réalité en est autrement…

Tom Sturridge incarne Jake, un coureur de jupons et le petit ami du barman. Si vous aimez les séries de restauration, les drames et les déboires, Sweetbitter est fait pour vous !

Voici la bande-annonce de la série :

Loin de la foule déchaînée (2015)

De son vrai titre Far from the Madding Crowd, Loin de la foule déchaînée est un film dramatique écrit par Thomas Vinterberg. Tom Sturridge évolue aux côtés de Carey Mulligan, et incarne le sergent Francis Troy. Ce rôle est également l’un de ses rôles les plus sombres, mélangeant charme, sociopathie et tragédie. Le film mérite ainsi sa place dans ce top 10 des films et séries TV avec Tom Sturridge.

Voici le synopsis du film :

Dans l’Angleterre victorienne, Bathsheba Everdeene est la jeune héritière d’une ferme. S’estimant être une femme indépendante et libre, elle veut continuer sa vie seule et sans mari. Une décision qui n’est pas au goût de tous, à commencer par ses ouvriers. Trois hommes se lancent alors à sa conquête : le berger Gabriel Oake, le riche William et le soldat séducteur Frank. Une course à la séduction commence…

Par ici la bande-annonce :

The Boat That Rocked (2009)

Connu encore sous le titre Good Morning England, The Boat That Rocked est un film comique écrit et réalisé par Richard Curtis. Tom Sturridge y incarne le personnage de Carl, le neveu du patron de Radio Rock, Quentin. Il y joue également un rôle secondaire mais déterminant, en interprétant un jeune homme gentil mais maladroit.

Voici le synopsis du film :

Dans les années 1960, le rock atteint son apogée dans le monde, et notamment au Royaume-Uni. Pour promouvoir ce nouveau mouvement, Radio Rock, une radio pirate, diffuse ses programmes rock en continu. Et ce, depuis un bateau naviguant dans les eaux internationales de la mer du Nord, au large de la côte anglaise. Bien décidé à réduire ces voix dissidentes au silence, le gouvernement britannique déploie les grands moyens pour freiner le développement de la musique. Mais les DJ de Radio Rock ne comptent pas laisser en plomb les 50% d’auditeurs anglais, devenus fans de la culture…

The Boat That Rocked est un film fédérateur du mouvement rock à travers le monde, expliquant ainsi sa troisième place dans ce top 10 des films et séries TV avec Tom Sturridge. Voici sa bande-annonce :

The Hollow Crown (2012 – 2016)

The Hollow Crown est une série de 7 téléfilms se basant sur Richard II, Henri IV, Henri V, Henri VI et Richard III, les pièces historiques de William Shakespeare. Tom Sturridge, déjà familier aux pièces de théâtre, a su y imposer ses talents d’acteur. Il intègre la saison 2 de The Hollow Crown, The Wars of the Roses en incarnant le rôle d’Henry VI. C’est également l’un des rôles les plus tragiques que Tom Sturridge ait jamais joué dans ce top 10 des films et séries TV.

Dans The Hollow Crown, Sturridge évolue aux côtés de Sophie Okonedo, incarnant le rôle de la reine Margaret. Le choc des personnalités antagonistes du roi et de la reine promet également un air dramatique à la série. À ne pas manquer absolument !

Ci-dessous la bande-annonce de la deuxième saison :

Sandman (2022)

Sandman se place incontestablement à la première place de ce top 10 des films et séries avec Tom Sturridge. Et il y a une raison : cette série Netflix a tout de suite amassé du succès au moment de sa diffusion. Il y incarne Dream, également connu sous le nom de Morpheus, le roi des rêves et l’un des sept Endless. En 1916, il est capturé lors d’un rituel occulte. Mais après 105 ans de captivité, il s’échappe. Déterminé, il se lance dans une quête pour rétablir l’ordre dans son royaume…

Dans Sandman, Tom Sturridge évolue aux côtés de Gwendoline Christie (Lucifer Morningstar), Boyd Holbrook (Il Corinzio) ou encore David Thewlis (Dr. Destiny).

Voici la bande-annonce de la série :